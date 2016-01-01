Подключение Astrato к ClickHouse
Astrato использует Pushdown SQL для выполнения запросов к ClickHouse Cloud или локальным развертываниям напрямую. Это означает, что вы можете получить доступ ко всем необходимым данным, обеспечиваемым лидерским по производительности ClickHouse.
Необходимые данные для подключения
При настройке вашего подключения к данным вам нужно знать:
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Подключение к данным: имя хоста, порт
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Учетные данные базы данных: имя пользователя, пароль
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
Создание подключения к ClickHouse
- Выберите Данные в боковой панели и выберите вкладку Подключение к данным (или перейдите по этой ссылке: https://app.astrato.io/data/sources)
- Нажмите на кнопку Новое подключение к данным в правом верхнем углу экрана.
- Выберите ClickHouse.
- Заполните обязательные поля в диалоговом окне подключения
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Нажмите Проверить подключение. Если подключение успешно, дайте подключению к данным имя и нажмите Далее.
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Установите доступ пользователя к подключению данных и нажмите подключиться.
- Подключение создано, и созданный представление данных.
если создается дубликат, к имени источника данных добавляется отметка времени.
Создание семантической модели / представления данных
В нашем редакторе представления данных вы увидите все ваши таблицы и схемы в ClickHouse, выберите некоторые из них, чтобы начать.
Теперь, когда вы выбрали ваши данные, перейдите к определению представления данных. Нажмите определить в правом верхнем углу веб-страницы.
Здесь вы можете объединять данные, а также создавать управляемые измерения и показатели - идеальные для обеспечения согласованности бизнес-логики в различных командах.
Astrato интеллектуально предлагает соединения используя ваши метаданные, включая использование ключей в ClickHouse. Наши предлагаемые соединения упрощают вам начало работы, основываясь на ваших хорошо управляемых данных ClickHouse, не изобретая колесо. Мы также показываем вам качество соединения, чтобы у вас была возможность подробно рассмотреть все предложения от Astrato.
Создание панели мониторинга
Всего за несколько шагов вы можете создать свой первый график в Astrato.
- Откройте панель визуализаций
- Выберите визуализацию (начнем с колоночной диаграммы)
- Добавьте измерение(я)
- Добавьте показатель(и)
Просмотр сгенерированного SQL, поддерживающего каждую визуализацию
Прозрачность и точность – это основа Astrato. Мы гарантируем, что каждый сгенерированный запрос виден, позволяя вам сохранять полный контроль. Все вычисления происходят непосредственно в ClickHouse, используя его скорость, оставаясь при этом с надежной безопасностью и управляемостью.
Пример завершенной панели мониторинга
Прекрасная завершенная панель мониторинга или приложение для работы с данными теперь не так уж далеко. Чтобы увидеть больше того, что мы создали, перейдите в нашу галерею демо на нашем сайте. https://astrato.io/gallery