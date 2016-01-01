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Подключение Astrato к ClickHouse

Astrato использует Pushdown SQL для выполнения запросов к ClickHouse Cloud или локальным развертываниям напрямую. Это означает, что вы можете получить доступ ко всем необходимым данным, обеспечиваемым лидерским по производительности ClickHouse.

Необходимые данные для подключения

При настройке вашего подключения к данным вам нужно знать:

  • Подключение к данным: имя хоста, порт

  • Учетные данные базы данных: имя пользователя, пароль

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Создание подключения к ClickHouse

  • Выберите Данные в боковой панели и выберите вкладку Подключение к данным (или перейдите по этой ссылке: https://app.astrato.io/data/sources) ​
  • Нажмите на кнопку Новое подключение к данным в правом верхнем углу экрана.
Подключение данных Astrato
  • Выберите ClickHouse.
Подключение данных Astrato к ClickHouse
  • Заполните обязательные поля в диалоговом окне подключения
Astrato подключение к ClickHouse обязательные поля

  • Нажмите Проверить подключение. Если подключение успешно, дайте подключению к данным имя и нажмите Далее.

  • Установите доступ пользователя к подключению данных и нажмите подключиться.

Доступ пользователя Astrato к ClickHouse
  • Подключение создано, и созданный представление данных.
примечание

если создается дубликат, к имени источника данных добавляется отметка времени.

Создание семантической модели / представления данных

В нашем редакторе представления данных вы увидите все ваши таблицы и схемы в ClickHouse, выберите некоторые из них, чтобы начать.

Astrato доступ пользователя к ClickHouse

Теперь, когда вы выбрали ваши данные, перейдите к определению представления данных. Нажмите определить в правом верхнем углу веб-страницы.

Здесь вы можете объединять данные, а также создавать управляемые измерения и показатели - идеальные для обеспечения согласованности бизнес-логики в различных командах.

Astrato доступ пользователя к ClickHouse

Astrato интеллектуально предлагает соединения используя ваши метаданные, включая использование ключей в ClickHouse. Наши предлагаемые соединения упрощают вам начало работы, основываясь на ваших хорошо управляемых данных ClickHouse, не изобретая колесо. Мы также показываем вам качество соединения, чтобы у вас была возможность подробно рассмотреть все предложения от Astrato.


Astrato доступ пользователя к ClickHouse

Создание панели мониторинга

Всего за несколько шагов вы можете создать свой первый график в Astrato.

  1. Откройте панель визуализаций
  2. Выберите визуализацию (начнем с колоночной диаграммы)
  3. Добавьте измерение(я)
  4. Добавьте показатель(и)
Astrato доступ пользователя к ClickHouse

Просмотр сгенерированного SQL, поддерживающего каждую визуализацию

Прозрачность и точность – это основа Astrato. Мы гарантируем, что каждый сгенерированный запрос виден, позволяя вам сохранять полный контроль. Все вычисления происходят непосредственно в ClickHouse, используя его скорость, оставаясь при этом с надежной безопасностью и управляемостью.

Astrato доступ пользователя к ClickHouse

Пример завершенной панели мониторинга

Прекрасная завершенная панель мониторинга или приложение для работы с данными теперь не так уж далеко. Чтобы увидеть больше того, что мы создали, перейдите в нашу галерею демо на нашем сайте. https://astrato.io/gallery

Astrato доступ пользователя к ClickHouse