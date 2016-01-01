Подключение Astrato к ClickHouse

Astrato использует Pushdown SQL для выполнения запросов к ClickHouse Cloud или локальным развертываниям напрямую. Это означает, что вы можете получить доступ ко всем необходимым данным, обеспечиваемым лидерским по производительности ClickHouse.

При настройке вашего подключения к данным вам нужно знать:

Подключение к данным: имя хоста, порт

Учетные данные базы данных: имя пользователя, пароль

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Выберите Данные в боковой панели и выберите вкладку Подключение к данным (или перейдите по этой ссылке: https://app.astrato.io/data/sources) ​

в боковой панели и выберите вкладку (или перейдите по этой ссылке: https://app.astrato.io/data/sources) ​ Нажмите на кнопку Новое подключение к данным в правом верхнем углу экрана.

Выберите ClickHouse.

Заполните обязательные поля в диалоговом окне подключения

Нажмите Проверить подключение . Если подключение успешно, дайте подключению к данным имя и нажмите Далее.

Установите доступ пользователя к подключению данных и нажмите подключиться. ​

Подключение создано, и созданный представление данных.

примечание если создается дубликат, к имени источника данных добавляется отметка времени.

В нашем редакторе представления данных вы увидите все ваши таблицы и схемы в ClickHouse, выберите некоторые из них, чтобы начать.

Теперь, когда вы выбрали ваши данные, перейдите к определению представления данных. Нажмите определить в правом верхнем углу веб-страницы.

Здесь вы можете объединять данные, а также создавать управляемые измерения и показатели - идеальные для обеспечения согласованности бизнес-логики в различных командах.

Astrato интеллектуально предлагает соединения используя ваши метаданные, включая использование ключей в ClickHouse. Наши предлагаемые соединения упрощают вам начало работы, основываясь на ваших хорошо управляемых данных ClickHouse, не изобретая колесо. Мы также показываем вам качество соединения, чтобы у вас была возможность подробно рассмотреть все предложения от Astrato.

Всего за несколько шагов вы можете создать свой первый график в Astrato.

Откройте панель визуализаций Выберите визуализацию (начнем с колоночной диаграммы) Добавьте измерение(я) Добавьте показатель(и)

Прозрачность и точность – это основа Astrato. Мы гарантируем, что каждый сгенерированный запрос виден, позволяя вам сохранять полный контроль. Все вычисления происходят непосредственно в ClickHouse, используя его скорость, оставаясь при этом с надежной безопасностью и управляемостью.

Прекрасная завершенная панель мониторинга или приложение для работы с данными теперь не так уж далеко. Чтобы увидеть больше того, что мы создали, перейдите в нашу галерею демо на нашем сайте. https://astrato.io/gallery