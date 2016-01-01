Интеграция Apache Spark с ClickHouse

Apache Spark — это многозадачный движок для выполнения инженерии данных, научных исследований и машинного обучения на одноузловых машинах или кластерах.

Существует два основных способа подключения Apache Spark и ClickHouse:

Spark Connector - Коннектор Spark реализует DataSourceV2 и имеет свою собственную систему управления каталогами. На сегодняшний день это рекомендуемый способ интеграции ClickHouse и Spark. Spark JDBC - Интеграция Spark и ClickHouse с использованием JDBC data source.

Обе решения были успешно протестированы и полностью совместимы с различными API, включая Java, Scala, PySpark и Spark SQL.