Connectez-vous à vos services ClickHouse BYOC via des endpoints publics, privés ou PrivateLink

Cette page décrit les différentes façons de vous connecter à vos services ClickHouse en BYOC. Vous pouvez choisir entre des load balancers publics, des load balancers privés ou des points de terminaison PrivateLink/Private Service Connect, selon vos exigences en matière de sécurité et de réseau.

​ Sélectionner un chemin de connexion dans la console

Les informations de connexion de chaque service BYOC sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud : ouvrez le service et cliquez sur Connect.

Pour les services BYOC, la boîte de dialogue Connect comprend une liste déroulante Connection via. Utilisez-la pour choisir comment vous accédez au service :

load balancer public — le point de terminaison exposé à Internet.

— le point de terminaison exposé à Internet. load balancer privé — le point de terminaison interne, accessible via le peering VPC ou des réseaux connectés. Il n’est affiché que lorsqu’un load balancer privé est activé pour votre infrastructure.

— le point de terminaison interne, accessible via le peering VPC ou des réseaux connectés. Il n’est affiché que lorsqu’un load balancer privé est activé pour votre infrastructure. PrivateLink (AWS) / Private Service Connect (GCP) — le nom d’hôte du point de terminaison privé du fournisseur de cloud. Il n’est affiché que lorsque PrivateLink ou Private Service Connect est activé.

La sélection d’un chemin met à jour le nom d’hôte dans chaque exemple de connexion de la boîte de dialogue — la commande HTTPS ( curl ), le client natif, JDBC, MySQL et les extraits des clients de langage (Python, Node.js, Java, Go et C#) — afin que vous puissiez copier une commande prête à l’emploi pour le chemin exact dont vous avez besoin, sans modifier le nom d’hôte manuellement.

La liste déroulante n’affiche que les chemins activés pour votre infrastructure, et son contenu est actualisé chaque fois que la boîte de dialogue s’ouvre — un load balancer privé ou un point de terminaison PrivateLink nouvellement activé apparaît la prochaine fois que vous ouvrez Connect, sans délai de propagation. Lorsqu’un seul chemin est disponible, la liste déroulante s’affiche comme désactivée, avec ce point de terminaison sélectionné.

​ Public Load Balancer

Un load balancer public permet d’accéder à vos services ClickHouse via Internet. Il s’agit de la configuration par défaut lorsque vous utilisez un VPC dédié géré par ClickHouse.

Accès : Accessible depuis l’Internet public

: Accessible depuis l’Internet public Cas d’utilisation : Convient aux applications et aux utilisateurs qui doivent se connecter depuis différents lieux ou réseaux

: Convient aux applications et aux utilisateurs qui doivent se connecter depuis différents lieux ou réseaux Sécurité : Protégé par le chiffrement TLS et le filtrage IP (recommandé)

​ Connexion via load balancer public

Pour vous connecter à votre service ClickHouse à l’aide du point de terminaison public :

Récupérez votre point de terminaison de service dans la console ClickHouse Cloud. Le point de terminaison s’affiche dans la section “Connect” de votre service.

Par exemple :

sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com

​ Filtrage IP

Le filtrage IP (IP Access List) est fortement recommandé lorsque vous utilisez un load balancer public afin de limiter l’accès aux adresses IP ou aux plages CIDR autorisées.

Pour plus d’informations sur le filtrage IP, consultez la documentation sur l’IP Access List

​ Load balancer privé

Un load balancer privé fournit un accès interne à vos services ClickHouse, uniquement depuis vos réseaux connectés (par exemple, des VPC appairés). Il s’agit de la configuration par défaut lorsque vous utilisez un VPC géré par le client.

Accès : Accessible uniquement depuis votre infrastructure réseau privée

: Accessible uniquement depuis votre infrastructure réseau privée Cas d’utilisation : Idéal pour les applications exécutées dans le même environnement Cloud ou connectées via VPC peering

: Idéal pour les applications exécutées dans le même environnement Cloud ou connectées via VPC peering Sécurité : Le trafic reste sur votre réseau privé, sans exposition à l’Internet public

​ Connexion via un load balancer privé

Pour vous connecter via le point de terminaison privé :

Activez le load balancer privé (s’il n’est pas déjà activé). Contactez ClickHouse Support si vous devez (s’il n’est pas déjà activé). Contactez ClickHouse Support si vous devez activer un load balancer privé pour votre déploiement. Vérifiez la connectivité réseau : Pour le VPC peering : terminez la configuration du VPC peering (voir Private Networking Setup)

Pour les autres réseaux privés : assurez-vous que le routage est configuré pour atteindre le VPC BYOC Obtenez votre point de terminaison privé : Le point de terminaison privé est disponible dans la console ClickHouse Cloud, dans la section « Connect » de votre service. Il suit le même format que le point de terminaison public, avec le suffixe -private ajouté à la partie correspondant à l’ID du service. Par exemple : Point de terminaison public : sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com

: Point de terminaison privé : sb9jmrq2ne-private.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com Plutôt que de reconstituer manuellement le nom d’hôte avec le suffixe -private , sélectionnez Private load balancer dans le menu déroulant Connection via de la boîte de dialogue Connect pour copier directement le point de terminaison ainsi que les commandes de connexion prêtes à l’emploi.

​ Filtrage IP

Bien que les load balancers privés limitent l’accès aux seuls réseaux internes, vous pouvez tout de même configurer le filtrage IP afin de contrôler plus finement quelles sources, au sein de votre réseau privé, sont autorisées à se connecter. Le filtrage IP pour les load balancers privés repose sur le même mécanisme de configuration que pour les load balancers publics : définissez les adresses IP ou plages CIDR autorisées, et ClickHouse Cloud appliquera ces règles au type de point de terminaison approprié. La plateforme distingue automatiquement les plages CIDR publiques et privées et les associe aux points de terminaison du load balancer correspondants. Consultez la documentation IP Access List

​ Configuration du Security Group

Pour les déploiements sur AWS, le Security Group du load balancer privé détermine quels réseaux peuvent accéder au point de terminaison. Par défaut, seul le trafic provenant du VPC BYOC est autorisé.

​ PrivateLink ou Private Service Connect

AWS PrivateLink et GCP Private Service Connect offrent l’option de connectivité la plus sécurisée et vous permettent d’accéder aux services ClickHouse de manière privée, sans VPC peering ni passerelle Internet.

Accès : connectivité privée via le service géré du fournisseur de cloud

: connectivité privée via le service géré du fournisseur de cloud Isolation réseau : le trafic ne transite jamais par l’Internet public

: le trafic ne transite jamais par l’Internet public Cas d’utilisation : déploiements Enterprise nécessitant un niveau maximal de sécurité et d’isolation réseau

: déploiements Enterprise nécessitant un niveau maximal de sécurité et d’isolation réseau Avantages : Aucun VPC peering requis Architecture réseau simplifiée Amélioration de la posture de sécurité et de conformité

:

​ Connexion via PrivateLink/Private Service Connect

vpce pour indiquer qu’il transite par le point de terminaison VPC. La résolution DNS dans votre VPC achemine automatiquement le trafic via le point de terminaison PrivateLink. Terminez la configuration de PrivateLink ou de Private Service Connect (voir Private Networking Setup ). Une fois la configuration terminée, vous pouvez vous connecter à votre service ClickHouse à l’aide d’un format de point de terminaison propre à PrivateLink. Le point de terminaison PrivateLink inclut un sous-domainepour indiquer qu’il transite par le point de terminaison VPC. La résolution DNS dans votre VPC achemine automatiquement le trafic via le point de terminaison PrivateLink.

Le format du point de terminaison PrivateLink est similaire à celui du point de terminaison public, mais inclut un sous-domaine vpce entre le sous-domaine du service et le sous-domaine de l’infrastructure BYOC. Par exemple :

Point de terminaison public : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com

: Point de terminaison PrivateLink : h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com

Une fois le point de terminaison configuré et ajouté à l’allowlist, sélectionnez PrivateLink (ou Private Service Connect sur GCP) dans la liste déroulante Connection via de la boîte de dialogue Connect pour copier directement les informations de connexion du point de terminaison privé.

​ Liste d’autorisation des ID de point de terminaison

Pour utiliser PrivateLink ou Private Service Connect, l’ID du point de terminaison de la connexion client doit être explicitement autorisé pour chaque service ClickHouse. Veuillez contacter ClickHouse Support et fournir vos ID de point de terminaison afin qu’ils soient ajoutés à la liste d’autorisation du service.

Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, consultez le guide Private Networking Setup

​ Choisir la bonne méthode de connexion

Méthode de connexion Niveau de sécurité Exigences réseau Cas d’usage Load Balancer public Moyen (avec filtrage IP) Accès à Internet Applications/utilisateurs répartis sur différents sites Load Balancer privé Élevé VPC peering ou réseau privé Applications dans le même environnement Cloud PrivateLink/Private Service Connect Le plus élevé Service géré par le fournisseur de Cloud Déploiements Enterprise nécessitant une isolation maximale

​ Dépannage des problèmes de connexion

Si vous rencontrez des problèmes de connexion :