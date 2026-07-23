- un environnement virtuel
- un service ClickHouse Cloud opérationnel et vos informations de connexion
- Vous connecter à ClickHouse Cloud depuis des notebooks Jupyter avec chDB
- Interroger des jeux de données distants et convertir les résultats en Pandas DataFrames
- Combiner des données de ClickHouse Cloud avec des fichiers CSV locaux pour l’analyse
- Visualiser les données à l’aide de matplotlib
Pour ajouter ce jeu de données à un service ClickHouse Cloud existant, connectez-vous à console.clickhouse.cloud avec les informations de votre compte. Dans le menu de gauche, cliquez sur
Configuration
Data sources. Cliquez ensuite sur
Predefined sample data :
Sélectionnez
Get started sur la carte des données de prix de l’immobilier au Royaume-Uni (4GB) :
Cliquez ensuite sur
Import dataset :
ClickHouse créera automatiquement la table
pp_complete dans la base de données
default et la remplira avec 28,92 millions de lignes de données sur les prix.
Afin de réduire le risque d’exposer vos identifiants, nous vous recommandons d’ajouter votre nom d’utilisateur Cloud et votre mot de passe comme variables d’environnement sur votre machine locale.
Depuis un terminal, exécutez la commande suivante pour ajouter votre nom d’utilisateur et votre mot de passe comme variables d’environnement :
export CLICKHOUSE_USER=default
export CLICKHOUSE_PASSWORD=your_actual_password
Activez maintenant votre environnement virtuel. Depuis celui-ci, installez Jupyter Notebook avec la commande suivante :
Les variables d’environnement ci-dessus ne persistent que pendant la durée de votre session de terminal. Pour les définir de manière permanente, ajoutez-les à votre fichier de configuration du shell.
Lancez Jupyter Notebook avec la commande suivante :
pip install notebook
Une nouvelle fenêtre de navigateur devrait s’ouvrir avec l’interface Jupyter sur
jupyter notebook
localhost:8888.
Cliquez sur
File >
New >
Notebook pour créer un nouveau notebook.
Vous serez invité à sélectionner un noyau.
Sélectionnez n’importe quel noyau Python disponible ; dans cet exemple, nous choisirons
ipykernel :
Dans une cellule vide, vous pouvez saisir la commande suivante pour installer chDB, que nous utiliserons pour nous connecter à notre instance ClickHouse Cloud distante :
Vous pouvez maintenant importer chDB et exécuter une requête simple pour vérifier que tout est correctement configuré :
pip install chdb
import chdb
result = chdb.query("SELECT 'Hello, ClickHouse!' as message")
print(result)
Avec le jeu de données UK price paid configuré et chDB en cours d’exécution dans un notebook Jupyter, nous pouvons maintenant commencer à explorer nos données. Imaginons que nous voulions examiner l’évolution des prix au fil du temps pour une zone précise du Royaume-Uni, comme sa capitale, Londres. La fonction
Explorer les données
remoteSecure de ClickHouse vous permet de récupérer facilement les données depuis ClickHouse Cloud.
Vous pouvez demander à chDB de renvoyer ces données sous forme de DataFrame Pandas dans le processus, ce qui offre une manière pratique et familière de travailler avec les données.
Écrivez la requête suivante pour récupérer les données UK price paid depuis votre service ClickHouse Cloud et les convertir en
pandas.DataFrame :
Dans l’extrait ci-dessus,
import os
from dotenv import load_dotenv
import chdb
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
# Load environment variables from .env file
load_dotenv()
username = os.environ.get('CLICKHOUSE_USER')
password = os.environ.get('CLICKHOUSE_PASSWORD')
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
)
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df = chdb.query(query, "DataFrame")
df.head()
chdb.query(query, "DataFrame") exécute la requête spécifiée et affiche le résultat dans le terminal sous forme de DataFrame Pandas.
Dans la requête, nous utilisons la fonction
remoteSecure pour nous connecter à ClickHouse Cloud.
La fonction
remoteSecure prend les paramètres suivants :
- une chaîne de connexion
- le nom de la base de données et de la table à utiliser
- votre nom d’utilisateur
- votre mot de passe
remoteSecure se connecte au service ClickHouse Cloud distant, exécute la requête et renvoie le résultat.
Selon le volume de vos données, cela peut prendre quelques secondes.
Dans cet exemple, nous renvoyons un prix moyen par année et appliquons le filtre
town='LONDON'.
Le résultat est ensuite stocké sous forme de DataFrame dans une variable appelée
df.
df.head affiche uniquement les premières lignes des données renvoyées :
Exécutez la commande suivante dans une nouvelle cellule pour vérifier les types des colonnes :
df.dtypes
Notez que, bien que
year uint16
avg_price float64
dtype: object
date soit de type
Date dans ClickHouse, dans le DataFrame obtenu, il est de type
uint16.
chDB déduit automatiquement le type le plus approprié lorsqu’il renvoie le DataFrame.
Maintenant que les données sont disponibles dans un format familier, voyons comment les prix de l’immobilier à Londres ont évolué au fil du temps.
Dans une nouvelle cellule, exécutez la commande suivante pour créer, avec matplotlib, un graphique simple du prix en fonction du temps pour Londres :
Sans surprise, les prix de l’immobilier à Londres ont considérablement augmenté au fil du temps. Un collègue data scientist nous a envoyé un fichier .csv contenant des variables supplémentaires liées au logement et se demande comment le nombre de logements vendus à Londres a évolué au fil du temps. Traçons-en quelques-unes par rapport aux prix de l’immobilier et voyons si nous pouvons mettre en évidence une corrélation. Vous pouvez utiliser le moteur de table
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['year'], df['avg_price'], marker='o')
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Price (£)')
plt.title('Price of London property over time')
# Show every 2nd year to avoid crowding
years_to_show = df['year'][::2] # Every 2nd year
plt.xticks(years_to_show, rotation=45)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
file pour lire directement des fichiers sur votre machine locale.
Dans une nouvelle cellule, exécutez la commande suivante pour créer un nouveau DataFrame à partir du fichier .csv local.
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df_2 = chdb.query(query, "DataFrame")
df_2.head()
Bien qu’il manque des données à partir de 2020, nous pouvons représenter les deux jeux de données sur un même graphique pour les années 1995 à 2019. Dans une nouvelle cellule, exécutez la commande suivante :
Lire depuis plusieurs sources en une seule étape
Lire depuis plusieurs sources en une seule étape
Il est également possible de lire depuis plusieurs sources en une seule étape. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la requête ci-dessous avec une
JOIN :
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price, housesSold
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
) AS remote
JOIN (
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000 AS housesSold
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year
) AS local ON local.year = remote.year
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
D’après le graphique, on voit que les ventes ont démarré autour de 160 000 en 1995 et ont rapidement progressé, pour culminer à environ 540 000 en 1999. Ensuite, les volumes ont fortement reculé jusqu’au milieu des années 2000, chutant brutalement pendant la crise financière de 2007-2008 pour retomber à environ 140 000. Les prix, en revanche, ont connu une croissance régulière et soutenue, passant d’environ 150 000 £ en 1995 à près de 300 000 £ en 2005. Cette croissance s’est nettement accélérée après 2012, avec une hausse marquée d’environ 400 000 £ à plus de 1 000 000 £ en 2019. Contrairement au volume des ventes, les prix ont été peu affectés par la crise de 2008 et ont continué de suivre une trajectoire ascendante. Aïe !
# Create a figure with two y-axes
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 8))
# Plot houses sold on the left y-axis
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel('Year')
ax1.set_ylabel('Houses Sold', color=color)
ax1.plot(df_2['year'], df_2['houses_sold'], marker='o', color=color, label='Houses Sold', linewidth=2)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# Create a second y-axis for price data
ax2 = ax1.twinx()
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel('Average Price (£)', color=color)
# Plot price data up until 2019
ax2.plot(df[df['year'] <= 2019]['year'], df[df['year'] <= 2019]['avg_price'], marker='s', color=color, label='Average Price', linewidth=2)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
# Format price axis with currency formatting
ax2.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, p: f'£{x:,.0f}'))
# Set title and show every 2nd year
plt.title('London Housing Market: Sales Volume vs Prices Over Time', fontsize=14, pad=20)
# Use years only up to 2019 for both datasets
all_years = sorted(list(set(df_2[df_2['year'] <= 2019]['year']).union(set(df[df['year'] <= 2019]['year']))))
years_to_show = all_years[::2] # Every 2nd year
ax1.set_xticks(years_to_show)
ax1.set_xticklabels(years_to_show, rotation=45)
# Add legends
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.show()
Ce guide a montré comment chDB permet d’explorer les données en toute fluidité dans les notebooks Jupyter en connectant ClickHouse Cloud à des sources de données locales. À partir du jeu de données UK Property Price, nous avons montré comment interroger des données distantes dans ClickHouse Cloud avec la fonction
Résumé
remoteSecure(), lire des fichiers CSV locaux avec le moteur de table
file(), et convertir directement les résultats en Pandas DataFrames pour l’analyse et la visualisation.
Grâce à chDB, les data scientists peuvent tirer parti des puissantes capacités SQL de ClickHouse avec des outils Python courants comme Pandas et matplotlib, ce qui facilite la combinaison de plusieurs sources de données pour une analyse approfondie.
Même si bien des data scientists londoniens ne pourront sans doute pas s’offrir leur propre maison ou appartement de sitôt, ils peuvent au moins analyser le marché qui les en a exclus !