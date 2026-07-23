Migration des données

Exemple de jeu de données pour migrer de PostgreSQL vers ClickHouse

Il s’agit de la Partie 1 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, ce guide montre comment mener efficacement cette migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Bon nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.

​ Jeu de données

post , vote , user , comment et badge de Stack Overflow de 2008 à avril 2024. Le schéma PostgreSQL de ces données est présenté ci-dessous : Comme jeu de données d’exemple pour illustrer une migration typique de Postgres vers ClickHouse, nous utilisons le jeu de données Stack Overflow documenté ici . Il contient tous lesetde Stack Overflow de 2008 à avril 2024. Le schéma PostgreSQL de ces données est présenté ci-dessous :

Les commandes DDL permettant de créer les tables dans PostgreSQL sont disponibles ici

Ce schéma, sans être nécessairement le plus optimal, exploite plusieurs fonctionnalités populaires de PostgreSQL, notamment les clés primaires, les clés étrangères, le partitionnement et les index.

Nous migrerons chacun de ces concepts vers leurs équivalents dans ClickHouse.

Pour les utilisateurs qui souhaitent peupler ce jeu de données dans une instance PostgreSQL afin de tester les étapes de migration, nous fournissons les données au format pg_dump en téléchargement avec le DDL, et les commandes de chargement correspondantes sont indiquées ci-dessous :

# users wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/users.sql.gz gzip -d users.sql.gz psql < users.sql # posts wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/posts.sql.gz gzip -d posts.sql.gz psql < posts.sql # posthistory wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/posthistory.sql.gz gzip -d posthistory.sql.gz psql < posthistory.sql # comments wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/comments.sql.gz gzip -d comments.sql.gz psql < comments.sql # votes wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/votes.sql.gz gzip -d votes.sql.gz psql < votes.sql # badges wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/badges.sql.gz gzip -d badges.sql.gz psql < badges.sql # postlinks wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/postlinks.sql.gz gzip -d postlinks.sql.gz psql < postlinks.sql

Bien que modeste pour ClickHouse, ce jeu de données est conséquent pour Postgres. Ce qui précède correspond à un sous-ensemble couvrant les trois premiers mois de 2024.

Bien que les résultats de notre exemple s’appuient sur le jeu de données complet pour illustrer les différences de performances entre Postgres et ClickHouse, toutes les étapes décrites ci-dessous fonctionnent exactement de la même manière avec le sous-ensemble plus restreint. Les utilisateurs qui souhaitent charger le jeu de données complet dans Postgres peuvent consulter ce lien . En raison des contraintes de clé étrangère imposées par le schéma ci-dessus, le jeu de données complet pour PostgreSQL ne contient que les lignes respectant l’intégrité référentielle. Une version Parquet , sans ces contraintes, peut facilement être chargée directement dans ClickHouse si nécessaire.

​ Migration des données

​ Réplication en temps réel (CDC)

Reportez-vous à ce guide pour configurer ClickPipes for PostgreSQL. Ce guide couvre de nombreux types d’instances Postgres sources.

Avec l’approche CDC utilisant ClickPipes ou PeerDB, chaque table de la base de données PostgreSQL est automatiquement répliquée dans ClickHouse.

Pour gérer les mises à jour et les suppressions en quasi temps réel, ClickPipes fait correspondre les tables Postgres à ClickHouse à l’aide du moteur ReplacingMergeTree , spécialement conçu pour gérer les mises à jour et les suppressions dans ClickHouse. Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont les données sont répliquées dans ClickHouse avec ClickPipes ici . Il est important de noter que la réplication via CDC crée des lignes dupliquées dans ClickHouse lors de la réplication des opérations de mise à jour ou de suppression. Consultez les techniques utilisant le modificateur FINAL pour les gérer dans ClickHouse.

Voyons comment la table users est créée dans ClickHouse à l’aide de ClickPipes.

CREATE TABLE users ( `id` Int32, `reputation` String, `creationdate` DateTime64( 6 ), `displayname` String, `lastaccessdate` DateTime64( 6 ), `aboutme` String, `views` Int32, `upvotes` Int32, `downvotes` Int32, `websiteurl` String, `location` String, `accountid` Int32, `_peerdb_synced_at` DateTime64( 9 ) DEFAULT now64(), `_peerdb_is_deleted` Int8, `_peerdb_version` Int64 ) ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version) PRIMARY KEY id ORDER BY id;

Une fois configuré, ClickPipes commence à migrer toutes les données de PostgreSQL vers ClickHouse. Selon le réseau et la taille des déploiements, cela ne devrait prendre que quelques minutes pour le jeu de données Stack Overflow.

Avec une approche manuelle, le chargement en masse initial du jeu de données peut être effectué de l’une des façons suivantes :

Fonctions de table - Utiliser la fonction de table Postgres dans ClickHouse pour SELECT les données depuis Postgres et les INSERT dans une table ClickHouse. Cette approche convient pour des chargements en masse portant sur des jeux de données allant jusqu’à plusieurs centaines de Go.

- Utiliser la fonction de table Postgres dans ClickHouse pour les données depuis Postgres et les dans une table ClickHouse. Cette approche convient pour des chargements en masse portant sur des jeux de données allant jusqu’à plusieurs centaines de Go. Exportations - Exporter les données vers des formats intermédiaires comme CSV ou un fichier de script SQL. Ces fichiers peuvent ensuite être chargés dans ClickHouse soit depuis le client via la clause INSERT FROM INFILE , soit en utilisant le stockage d’objets et les fonctions associées, par ex. s3, gcs.

Lors du chargement manuel de données depuis PostgreSQL, vous devez d’abord créer les tables dans ClickHouse. Reportez-vous à cette documentation sur la modélisation des données , qui utilise également le jeu de données Stack Overflow pour optimiser le schéma des tables dans ClickHouse.

DESCRIBE avec la posts dans PostgreSQL ; adaptez-la à votre environnement : Les types de données peuvent différer entre PostgreSQL et ClickHouse. Pour déterminer les types équivalents pour chacune des colonnes de la table, nous pouvons utiliser la commandeavec la fonction de table Postgres . La commande suivante décrit la tabledans PostgreSQL ; adaptez-la à votre environnement :

Query DESCRIBE TABLE postgresql( '<host>:<port>' , 'postgres' , 'posts' , '<username>' , '<password>' ) SETTINGS describe_compact_output = 1

Pour une vue d’ensemble du mapping des types de données entre PostgreSQL et ClickHouse, consultez la documentation de l’annexe

Les étapes d’optimisation des types pour ce schéma sont les mêmes que si les données avaient été chargées depuis d’autres sources, par exemple des fichiers Parquet sur S3. En appliquant le processus décrit dans cet autre guide utilisant Parquet , on obtient le schéma suivant :

Query CREATE TABLE stackoverflow .posts ( `Id` Int32, `PostTypeId` Enum( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), `AcceptedAnswerId` UInt32, `CreationDate` DateTime , `Score` Int32, `ViewCount` UInt32, `Body` String, `OwnerUserId` Int32, `OwnerDisplayName` String, `LastEditorUserId` Int32, `LastEditorDisplayName` String, `LastEditDate` DateTime , `LastActivityDate` DateTime , `Title` String, `Tags` String, `AnswerCount` UInt16, `CommentCount` UInt8, `FavoriteCount` UInt8, `ContentLicense` LowCardinality(String), `ParentId` String, `CommunityOwnedDate` DateTime , `ClosedDate` DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() COMMENT 'Optimized types'

Nous pouvons peupler celle-ci au moyen d’un simple INSERT INTO SELECT , en lisant les données depuis PostgresSQL et en les insérant dans ClickHouse :

Query INSERT INTO stackoverflow . posts SELECT * FROM postgresql( '<host>:<port>' , 'postgres' , 'posts' , '<username>' , '<password>' )

0 rows in set. Elapsed: 146.471 sec. Processed 59.82 million rows, 83.82 GB (408.40 thousand rows/s., 572.25 MB/s.)

Les chargements incrémentiels peuvent également être planifiés. Si la table Postgres ne reçoit que des insertions et qu’un identifiant incrémental ou un horodatage est disponible, vous pouvez utiliser l’approche de fonction de table ci-dessus pour charger les incréments, c.-à-d. qu’une clause WHERE peut être appliquée au SELECT . Cette approche peut également être utilisée pour prendre en charge les mises à jour s’il est garanti qu’elles modifient toujours la même colonne. La prise en charge des suppressions nécessitera toutefois un rechargement complet, ce qui peut être difficile à réaliser à mesure que la table s’agrandit.

Nous illustrons un chargement initial et un chargement incrémentiel à l’aide de CreationDate (en supposant que cette valeur est mise à jour lorsque des lignes sont mises à jour)..

-- initial load INSERT INTO stackoverflow . posts SELECT * FROM postgresql( '<host>' , 'postgres' , 'posts' , 'postgres' , '<password' ) INSERT INTO stackoverflow . posts SELECT * FROM postgresql( '<host>' , 'postgres' , 'posts' , 'postgres' , '<password' ) WHERE CreationDate > ( SELECT ( max (CreationDate) FROM stackoverflow . posts )

ClickHouse transmet au serveur PostgreSQL les clauses WHERE simples, telles que = , != , > , >= , < , <= et IN. Les chargements incrémentiels peuvent ainsi être plus efficaces s’il existe un index sur les colonnes utilisées pour identifier l’ensemble des modifications.