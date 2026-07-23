Migration des données

Il s’agit de la Partie 1 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, ce guide montre comment mener efficacement cette migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Bon nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.
Comme jeu de données d’exemple pour illustrer une migration typique de Postgres vers ClickHouse, nous utilisons le jeu de données Stack Overflow documenté ici. Il contient tous les
Jeu de données
post,
vote,
user,
comment et
badge de Stack Overflow de 2008 à avril 2024. Le schéma PostgreSQL de ces données est présenté ci-dessous :
Les commandes DDL permettant de créer les tables dans PostgreSQL sont disponibles ici.
Ce schéma, sans être nécessairement le plus optimal, exploite plusieurs fonctionnalités populaires de PostgreSQL, notamment les clés primaires, les clés étrangères, le partitionnement et les index.
Nous migrerons chacun de ces concepts vers leurs équivalents dans ClickHouse.
Pour les utilisateurs qui souhaitent peupler ce jeu de données dans une instance PostgreSQL afin de tester les étapes de migration, nous fournissons les données au format
pg_dump en téléchargement avec le DDL, et les commandes de chargement correspondantes sont indiquées ci-dessous :
Bien que modeste pour ClickHouse, ce jeu de données est conséquent pour Postgres. Ce qui précède correspond à un sous-ensemble couvrant les trois premiers mois de 2024.
# users
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/users.sql.gz
gzip -d users.sql.gz
psql < users.sql
# posts
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/posts.sql.gz
gzip -d posts.sql.gz
psql < posts.sql
# posthistory
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/posthistory.sql.gz
gzip -d posthistory.sql.gz
psql < posthistory.sql
# comments
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/comments.sql.gz
gzip -d comments.sql.gz
psql < comments.sql
# votes
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/votes.sql.gz
gzip -d votes.sql.gz
psql < votes.sql
# badges
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/badges.sql.gz
gzip -d badges.sql.gz
psql < badges.sql
# postlinks
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/pdump/2024/postlinks.sql.gz
gzip -d postlinks.sql.gz
psql < postlinks.sql
Bien que les résultats de notre exemple s’appuient sur le jeu de données complet pour illustrer les différences de performances entre Postgres et ClickHouse, toutes les étapes décrites ci-dessous fonctionnent exactement de la même manière avec le sous-ensemble plus restreint. Les utilisateurs qui souhaitent charger le jeu de données complet dans Postgres peuvent consulter ce lien. En raison des contraintes de clé étrangère imposées par le schéma ci-dessus, le jeu de données complet pour PostgreSQL ne contient que les lignes respectant l’intégrité référentielle. Une version Parquet, sans ces contraintes, peut facilement être chargée directement dans ClickHouse si nécessaire.
Migration des données
Reportez-vous à ce guide pour configurer ClickPipes for PostgreSQL. Ce guide couvre de nombreux types d’instances Postgres sources. Avec l’approche CDC utilisant ClickPipes ou PeerDB, chaque table de la base de données PostgreSQL est automatiquement répliquée dans ClickHouse. Pour gérer les mises à jour et les suppressions en quasi temps réel, ClickPipes fait correspondre les tables Postgres à ClickHouse à l’aide du moteur ReplacingMergeTree, spécialement conçu pour gérer les mises à jour et les suppressions dans ClickHouse. Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont les données sont répliquées dans ClickHouse avec ClickPipes ici. Il est important de noter que la réplication via CDC crée des lignes dupliquées dans ClickHouse lors de la réplication des opérations de mise à jour ou de suppression. Consultez les techniques utilisant le modificateur FINAL pour les gérer dans ClickHouse. Voyons comment la table
Réplication en temps réel (CDC)
users est créée dans ClickHouse à l’aide de ClickPipes.
Une fois configuré, ClickPipes commence à migrer toutes les données de PostgreSQL vers ClickHouse. Selon le réseau et la taille des déploiements, cela ne devrait prendre que quelques minutes pour le jeu de données Stack Overflow.
CREATE TABLE users
(
`id` Int32,
`reputation` String,
`creationdate` DateTime64(6),
`displayname` String,
`lastaccessdate` DateTime64(6),
`aboutme` String,
`views` Int32,
`upvotes` Int32,
`downvotes` Int32,
`websiteurl` String,
`location` String,
`accountid` Int32,
`_peerdb_synced_at` DateTime64(9) DEFAULT now64(),
`_peerdb_is_deleted` Int8,
`_peerdb_version` Int64
)
ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version)
PRIMARY KEY id
ORDER BY id;
Avec une approche manuelle, le chargement en masse initial du jeu de données peut être effectué de l’une des façons suivantes :
Chargement en masse manuel avec des mises à jour périodiques
- Fonctions de table - Utiliser la fonction de table Postgres dans ClickHouse pour
SELECTles données depuis Postgres et les
INSERTdans une table ClickHouse. Cette approche convient pour des chargements en masse portant sur des jeux de données allant jusqu’à plusieurs centaines de Go.
- Exportations - Exporter les données vers des formats intermédiaires comme CSV ou un fichier de script SQL. Ces fichiers peuvent ensuite être chargés dans ClickHouse soit depuis le client via la clause
INSERT FROM INFILE, soit en utilisant le stockage d’objets et les fonctions associées, par ex. s3, gcs.
DESCRIBE avec la fonction de table Postgres. La commande suivante décrit la table
posts dans PostgreSQL ; adaptez-la à votre environnement :
Pour une vue d’ensemble du mapping des types de données entre PostgreSQL et ClickHouse, consultez la documentation de l’annexe. Les étapes d’optimisation des types pour ce schéma sont les mêmes que si les données avaient été chargées depuis d’autres sources, par exemple des fichiers Parquet sur S3. En appliquant le processus décrit dans cet autre guide utilisant Parquet, on obtient le schéma suivant :
Query
DESCRIBE TABLE postgresql('<host>:<port>', 'postgres', 'posts', '<username>', '<password>')
SETTINGS describe_compact_output = 1
Nous pouvons peupler celle-ci au moyen d’un simple
Query
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32,
`PostTypeId` Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime,
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32,
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime,
`LastActivityDate` DateTime,
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16,
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense`LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime,
`ClosedDate` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
COMMENT 'Optimized types'
INSERT INTO SELECT, en lisant les données depuis PostgresSQL et en les insérant dans ClickHouse :
Query
INSERT INTO stackoverflow.posts SELECT * FROM postgresql('<host>:<port>', 'postgres', 'posts', '<username>', '<password>')
Les chargements incrémentiels peuvent également être planifiés. Si la table Postgres ne reçoit que des insertions et qu’un identifiant incrémental ou un horodatage est disponible, vous pouvez utiliser l’approche de fonction de table ci-dessus pour charger les incréments, c.-à-d. qu’une clause
0 rows in set. Elapsed: 146.471 sec. Processed 59.82 million rows, 83.82 GB (408.40 thousand rows/s., 572.25 MB/s.)
WHERE peut être appliquée au
SELECT. Cette approche peut également être utilisée pour prendre en charge les mises à jour s’il est garanti qu’elles modifient toujours la même colonne. La prise en charge des suppressions nécessitera toutefois un rechargement complet, ce qui peut être difficile à réaliser à mesure que la table s’agrandit.
Nous illustrons un chargement initial et un chargement incrémentiel à l’aide de
CreationDate (en supposant que cette valeur est mise à jour lorsque des lignes sont mises à jour)..
-- initial load
INSERT INTO stackoverflow.posts SELECT * FROM postgresql('<host>', 'postgres', 'posts', 'postgres', '<password')
INSERT INTO stackoverflow.posts SELECT * FROM postgresql('<host>', 'postgres', 'posts', 'postgres', '<password') WHERE CreationDate > ( SELECT (max(CreationDate) FROM stackoverflow.posts)
ClickHouse transmet au serveur PostgreSQL les clauses
WHEREsimples, telles que
=,
!=,
>,
>=,
<,
<=et IN. Les chargements incrémentiels peuvent ainsi être plus efficaces s’il existe un index sur les colonnes utilisées pour identifier l’ensemble des modifications.
Une méthode possible pour détecter les opérationsCliquez ici pour la partie 2
UPDATElors de l’utilisation de la réplication de requêtes consiste à utiliser la colonne système
XMIN(identifiants de transaction) comme repère : toute modification de cette colonne indique un changement et peut donc être appliquée à la table de destination. Les utilisateurs qui adoptent cette approche doivent savoir que les valeurs
XMINpeuvent revenir à zéro et que les comparaisons nécessitent un parcours complet de la table, ce qui complique le suivi des modifications.