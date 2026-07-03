Dans cette section de la documentation, découvrez les similitudes et les différences entre BigQuery et ClickHouse Cloud, ainsi que les raisons d’effectuer une migration et la manière de procéder.

Page Description BigQuery vs ClickHouse Cloud L’organisation des ressources dans ClickHouse Cloud est similaire à la hiérarchie des ressources de BigQuery. Cet article présente les différences spécifiques. Migrer de BigQuery vers ClickHouse Cloud Découvrez pourquoi vous pourriez vouloir migrer de BigQuery vers ClickHouse Cloud. Chargement des données Un guide expliquant comment migrer des données de BigQuery vers ClickHouse.