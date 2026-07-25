Skip to main content
GET
Get organization metrics
Returns prometheus metrics for all services in an organization.

Autorizaciones

Authorization
string
header
requerido

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Parámetros de ruta

organizationId
string<uuid>
requerido

ID of the requested organization.

Parámetros de consulta

filtered_metrics
string<boolean>

Return a filtered list of Prometheus metrics.

Respuesta

Successful response

The response is of type string.

Última modificación el 25 de julio de 2026