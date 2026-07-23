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|Descripción general
|Ofrece una descripción general de las distintas formas de eliminar datos en ClickHouse.
|Eliminaciones ligeras
|Aprenda a usar Lightweight Delete para eliminar datos.
|Mutaciones de eliminación
|Aprenda sobre las mutaciones de eliminación.
|Truncar tabla
|Aprenda a usar Truncate, que permite eliminar los datos de una tabla o base de datos sin eliminarla.
|Eliminar particiones
|Aprenda sobre cómo eliminar particiones en ClickHouse.
|Administrar datos con TTL
|Aprenda a usar TTL (time-to-live) para que los datos caduquen y se eliminen automáticamente.
Eliminar datos
Cómo eliminar datos en ClickHouse. Índice
En esta sección de la documentación, exploraremos cómo eliminar datos en ClickHouse.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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