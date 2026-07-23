|Página
|Descripción
|Vista materializada incremental
|Permite a los usuarios trasladar el coste del cálculo del tiempo de consulta al momento de la inserción, lo que se traduce en consultas
SELECT más rápidas.
|Vista materializada actualizable
|Conceptualmente similar a las vistas materializadas incrementales, pero requiere ejecutar periódicamente la consulta sobre el conjunto de datos completo; los resultados se almacenan en una tabla de destino para su consulta.
|Vistas materializadas en cascada
|Encadena varias vistas materializadas para crear transformaciones de datos incrementales.
Vistas materializadas
Página índice de vistas materializadas
Última modificación el 23 de julio de 2026
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