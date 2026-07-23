Vistas materializadas
Aprende sobre las vistas materializadas incrementales, actualizables y en cascada.
Diccionarios
Diccionarios externos e internos para búsquedas rápidas de clave-valor.
Proyecciones
Representaciones de datos preordenadas para consultas más rápidas.
Rendimiento
PREWHERE, cachés, índices de omisión, materialización diferida y resolución de problemas.
Operaciones
Operaciones de inserción, selección, actualización y eliminación.
Configuración
Ajustes, configuración del servidor y planificación de cargas de trabajo.
Seguridad y autenticación
Control de acceso, TLS, autenticadores externos y seguridad de red.
Copias de seguridad y restauración
Copias de seguridad en disco local, S3, Azure Blob Storage y métodos alternativos.
Interfaces
Drivers, protocolos, client e interfaces para conectarse a ClickHouse.
Herramientas y utilidades
clickhouse-local, clickhouse-benchmark, clickhouse-keeper y más.