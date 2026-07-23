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Vistas materializadas

Aprende sobre las vistas materializadas incrementales, actualizables y en cascada.

Diccionarios

Diccionarios externos e internos para búsquedas rápidas de clave-valor.

Proyecciones

Representaciones de datos preordenadas para consultas más rápidas.

Rendimiento

PREWHERE, cachés, índices de omisión, materialización diferida y resolución de problemas.

Operaciones

Operaciones de inserción, selección, actualización y eliminación.

Configuración

Ajustes, configuración del servidor y planificación de cargas de trabajo.

Seguridad y autenticación

Control de acceso, TLS, autenticadores externos y seguridad de red.

Copias de seguridad y restauración

Copias de seguridad en disco local, S3, Azure Blob Storage y métodos alternativos.

Interfaces

Drivers, protocolos, client e interfaces para conectarse a ClickHouse.

Herramientas y utilidades

clickhouse-local, clickhouse-benchmark, clickhouse-keeper y más.
Última modificación el 23 de julio de 2026