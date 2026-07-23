|الصفحة
|الوصف
|هل يمكن حذف السجلات القديمة من جدول ClickHouse؟
|كيفية حذف السجلات القديمة من جدول ClickHouse.
|هل يدعم ClickHouse النسخ المتماثل متعدد المناطق؟
|معلومات حول النسخ المتماثل متعدد المناطق في ClickHouse.
|ما إصدار ClickHouse الذي ينبغي أن أستخدمه في بيئة الإنتاج؟
|إرشادات حول إصدار ClickHouse الذي ينبغي استخدامه في بيئة الإنتاج.
|هل يمكن نشر ClickHouse مع فصل التخزين والحوسبة؟
|معلومات حول نشر ClickHouse مع فصل التخزين والحوسبة.
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