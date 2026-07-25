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POST
Create a new role
Creates a new custom role for an organization with specified policies and actors.

التفويضات

Authorization
string
header
مطلوب

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

معلمات المسار

organizationId
string<uuid>
مطلوب

ID of the requested organization.

الجسم

application/json
name
string
مطلوب

Name of the role

actors
string[]
مطلوب

List of actor resource IDs to assign to this role (e.g., ["user/uuid", "apiKey/uuid"])

policies
object[]
مطلوب

List of policies to create for this role

الاستجابة

Successful response

status
number

HTTP status code.

مثال:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
آخر تعديل في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦