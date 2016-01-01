副本感知路由（私人预览）

副本感知路由（也称为粘性会话、粘性路由或会话亲和性）利用了 Envoy 代理的环形哈希负载均衡。副本感知路由的主要目的是增加缓存重用的机会。它并不保证隔离。

启用服务的副本感知路由时，我们允许在服务主机名上使用通配符子域。对于主机名为 abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud 的服务，您可以使用任何与 *.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud 匹配的主机名来访问该服务：

示例主机名 aaa.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud 000.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud clickhouse-is-the-best.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud

当 Envoy 接收到与此模式匹配的主机名时，它将基于主机名计算路由哈希，并根据计算出的哈希在哈希环上找到相应的 ClickHouse 服务器。假设服务没有正在进行的变更（例如服务器重启、扩展或缩减），Envoy 将始终选择相同的 ClickHouse 服务器进行连接。

请注意，原始主机名仍将使用 LEAST_CONNECTION 负载均衡，这是默认的路由算法。

任何对服务的干扰，例如服务器 pod 重启（由于版本升级、崩溃、垂直扩展等原因）、服务器扩展或缩减，都会导致路由哈希环的中断。这将导致具有相同主机名的连接落到不同的服务器 pod 上。

客户需要手动添加 DNS 条目以使新主机名模式的名称解析正常工作。如果客户错误使用此功能，可能会导致服务器负载不均衡。

要启用副本感知路由，请联系 我们的支持团队。