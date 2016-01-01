配置

连接设置

打开连接时，可使用 Options 结构体控制客户端行为。可用设置如下：

ParameterTypeDefaultDescription
ProtocolProtocolNative传输协议：Native (TCP) 或 HTTP。参阅 TCP vs HTTP
Addr[]stringhost:port 地址切片。有关连接多个节点，请参阅 连接到多个节点
AuthAuth身份验证凭据 (DatabaseUsernamePassword) 。参阅 身份验证
TLS*tls.ConfignilTLS 配置。非 nil 值将启用 TLS。参阅 TLS
DialContextfunc(ctx, addr) (net.Conn, error)自定义拨号函数，用于控制 TCP 连接的建立方式。
DialTimeouttime.Duration30s打开新连接时的最大等待时间。
MaxOpenConnsintMaxIdleConns + 5任意时刻可打开的最大连接数。
MaxIdleConnsint5连接池中保留的空闲连接数。
ConnMaxLifetimetime.Duration1h连接池中连接的最大生存时间。参阅 连接池
ConnOpenStrategyConnOpenStrategyConnOpenInOrderAddr 中选择节点的策略。参阅 连接到多个节点
BlockBufferSizeuint82并行解码的数据块数量。值越大，吞吐量越高，但内存开销也越大。可通过 context 按查询覆盖。
SettingsSettings应用于每个查询的 ClickHouse settings map。单个查询可通过 context 覆盖。
Compression*Compressionnil数据块级压缩。参阅 压缩
ReadTimeouttime.Duration单次调用中，从服务器读取数据时的最大等待时间。
FreeBufOnConnReleaseboolfalse如果为 true，则每次查询时都会将连接的内存缓冲区释放回池中。可减少内存占用，但会带来少量 CPU 开销。
Logger*slog.Loggernil结构化日志记录器 (Go log/slog) 。参阅 日志配置
Debugboolfalse已弃用。 请改用 Logger。启用输出到 stdout 的旧式调试信息。
Debugffunc(string, ...any)已弃用。 请改用 Logger。自定义调试日志函数。需设置 Debug: true
GetJWTGetJWTFunc返回用于 ClickHouse Cloud 身份验证的 JWT token 的回调函数 (仅 HTTPS) 。
HttpHeadersmap[string]string每个请求都会发送的附加 HTTP 头 (仅 HTTP 传输) 。
HttpUrlPathstring追加到 HTTP 请求的额外 URL 路径 (仅 HTTP 传输) 。
HttpMaxConnsPerHostint覆盖底层 http.Transport 中的 MaxConnsPerHost (仅 HTTP 传输) 。
TransportFuncfunc(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)自定义 HTTP 传输工厂。会传入默认传输对象，以便按需覆盖 (仅 HTTP 传输) 。
HTTPProxyURL*url.URL用于所有请求的 HTTP 代理 URL (仅 HTTP 传输) 。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
        dialCount++
        var d net.Dialer
        return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
    },
    Debug: true,
    Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
        fmt.Printf(format, v)
    },
    Settings: clickhouse.Settings{
        "max_execution_time": 60,
    },
    Compression: &clickhouse.Compression{
        Method: clickhouse.CompressionLZ4,
    },
    DialTimeout:      time.Duration(10) * time.Second,
    MaxOpenConns:     5,
    MaxIdleConns:     5,
    ConnMaxLifetime:  time.Duration(10) * time.Minute,
    ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
    BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
    return err
}

TLS

在底层，所有客户端连接方法 (DSN/OpenDB/Open) 都会使用 Go tls package 建立安全连接。如果 Options 结构体中包含一个非 nil 的 tls.Config 指针，客户端就会使用 TLS。

env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
    return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
    return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
    return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
    return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    TLS: t,
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}
fmt.Println(v.String())

这个最小化的 TLS.Config 通常足以连接到 ClickHouse 服务器的安全原生端口 (通常为 9440) 。如果 ClickHouse 服务器没有有效证书 (证书已过期、主机名不匹配，或并非由公开认可的根证书颁发机构签发) ，可以将 InsecureSkipVerify 设为 true，但强烈不建议这样做。

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    TLS: &tls.Config{
        InsecureSkipVerify: true,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()

如果需要额外的 TLS 参数，应在应用代码中的 tls.Config 结构体里设置相应字段。这些参数可能包括：指定特定的密码套件、强制使用某个 TLS 版本 (如 1.2 或 1.3) 、添加内部 CA 证书链，以及在 ClickHouse 服务器要求时添加客户端证书 (及其私钥) ，以及其他更专业的安全配置所需的选项。

身份验证

在连接信息中指定 Auth 结构体，以设置用户名和密码。

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}

v, err := conn.ServerVersion()

连接到多个节点

可通过 Addr 结构体指定多个地址。

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}
fmt.Println(v.String())

提供三种连接策略：

  • ConnOpenInOrder (默认) - 按顺序依次使用各个地址。只有当前面地址连接失败时，才会使用后面的地址。本质上，这是一种故障转移策略。
  • ConnOpenRoundRobin - 采用轮询策略在各个地址之间均衡分配负载。
  • ConnOpenRandom - 从地址列表中随机选择一个节点。

可通过选项 ConnOpenStrategy 控制该行为

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:             []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}

连接池

客户端会维护一个连接池，并在需要时跨多个查询复用连接。在任意时刻，最多会使用 MaxOpenConns 个连接，而连接池的最大空闲连接数由 MaxIdleConns 控制。客户端会在每次执行查询时从池中获取一个连接，并在使用后将其返回池中以供复用。一个连接会在整个批次的生命周期内持续使用，并在 Send() 时释放。

除非用户设置 MaxOpenConns=1，否则无法保证后续查询会使用池中的同一个连接。这种需求很少见，但在使用临时表时可能是必需的。

另外，请注意，ConnMaxLifetime 的默认值为 1 小时。如果有节点离开集群，这可能会导致 ClickHouse 的负载变得不均衡。当某个节点不可用时，连接会被重新分配到其他节点。即使出现问题的节点重新加入集群，这些连接默认仍会持续保留，并且 1 小时内不会刷新。在高负载场景下，建议适当调低该值。

连接池对 Native (TCP) 和 HTTP 协议均启用。

日志配置

客户端可通过 Options 中的 Logger 字段，使用 Go 标准库的 log/slog 包进行结构化日志记录。较早的 DebugDebugf 字段已弃用，但出于向后兼容考虑仍然可用 (优先级：Debugf > Logger > 不执行任何操作) 。

import (
    "log/slog"
    "os"
)

// JSON structured logging
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
    Level: slog.LevelDebug,
}))

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    Logger: logger,
})

你还可以为日志记录器添加应用级上下文：

baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
    Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
    slog.String("service", "my-service"),
    slog.String("environment", "production"),
)

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    // ...
    Logger: enrichedLogger,
})

压缩

支持哪些压缩方法取决于所使用的底层协议。对于原生协议，客户端支持 LZ4ZSTD 压缩，且仅在数据块级别执行压缩。可通过在创建连接时加入 Compression 配置来启用压缩。

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    Compression: &clickhouse.Compression{
        Method: clickhouse.CompressionZSTD,
    },
    MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
    conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
    CREATE TABLE example (
            Col1 Array(String)
    ) Engine Memory
    `); err != nil {
    return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
    return err
}
defer batch.Close()

for i := 0; i < 1000; i++ {
    if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
        return err
    }
}
if err := batch.Send(); err != nil {
    return err
}

使用 HTTP 传输时，还支持其他压缩方式：gzipdeflatebr。有关详情，请参阅 Database/SQL API - Compression

TCP 与 HTTP

传输方式只需切换一个配置项——本指南中的其余内容对两者都适用。差异如下：

TCP (原生协议)HTTP
默认端口9000 (明文) ，9440 (TLS)8123 (明文) ，8443 (TLS)
启用默认——省略 ProtocolProtocol: clickhouse.HTTP 或使用 http:// DSN
压缩lz4zstdlz4zstdgzipdeflatebr
会话内置 (始终活跃)显式——将 session_id 作为设置项传入
HTTP 头HttpHeadersHttpUrlPathHttpMaxConnsPerHost
自定义传输TransportFunc
JWT 身份验证GetJWT (ClickHouse Cloud HTTPS)
OpenTelemetry (WithSpan)服务端支持；客户端尚未发送 traceparent

要将任一 API 切换为 HTTP：

// ClickHouse API over HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:     []string{"host:8123"},
    Protocol: clickhouse.HTTP,
    // ... auth, etc.
})

// database/sql over HTTP — via Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
    Addr:     []string{"host:8123"},
    Protocol: clickhouse.HTTP,
    // ... auth, etc.
})

// database/sql over HTTP — via DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")