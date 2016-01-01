连接设置
打开连接时，可使用
Options 结构体控制客户端行为。可用设置如下：
|Parameter
|Type
|Default
|Description
Protocol
Protocol
Native
|传输协议：
Native (TCP) 或
HTTP。参阅 TCP vs HTTP。
Addr
[]string
|—
host:port 地址切片。有关连接多个节点，请参阅 连接到多个节点。
Auth
Auth
|—
|身份验证凭据 (
Database、
Username、
Password) 。参阅 身份验证。
TLS
*tls.Config
nil
|TLS 配置。非
nil 值将启用 TLS。参阅 TLS。
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
|—
|自定义拨号函数，用于控制 TCP 连接的建立方式。
DialTimeout
time.Duration
30s
|打开新连接时的最大等待时间。
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5
|任意时刻可打开的最大连接数。
MaxIdleConns
int
5
|连接池中保留的空闲连接数。
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
|连接池中连接的最大生存时间。参阅 连接池。
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy
ConnOpenInOrder
|从
Addr 中选择节点的策略。参阅 连接到多个节点。
BlockBufferSize
uint8
2
|并行解码的数据块数量。值越大，吞吐量越高，但内存开销也越大。可通过 context 按查询覆盖。
Settings
Settings
|—
|应用于每个查询的 ClickHouse settings map。单个查询可通过 context 覆盖。
Compression
*Compression
nil
|数据块级压缩。参阅 压缩。
ReadTimeout
time.Duration
|—
|单次调用中，从服务器读取数据时的最大等待时间。
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|如果为 true，则每次查询时都会将连接的内存缓冲区释放回池中。可减少内存占用，但会带来少量 CPU 开销。
Logger
*slog.Logger
nil
|结构化日志记录器 (Go
log/slog) 。参阅 日志配置。
Debug
bool
false
|已弃用。 请改用
Logger。启用输出到 stdout 的旧式调试信息。
Debugf
func(string, ...any)
|—
|已弃用。 请改用
Logger。自定义调试日志函数。需设置
Debug: true。
GetJWT
GetJWTFunc
|—
|返回用于 ClickHouse Cloud 身份验证的 JWT token 的回调函数 (仅 HTTPS) 。
HttpHeaders
map[string]string
|—
|每个请求都会发送的附加 HTTP 头 (仅 HTTP 传输) 。
HttpUrlPath
string
|—
|追加到 HTTP 请求的额外 URL 路径 (仅 HTTP 传输) 。
HttpMaxConnsPerHost
int
|—
|覆盖底层
http.Transport 中的
MaxConnsPerHost (仅 HTTP 传输) 。
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
|—
|自定义 HTTP 传输工厂。会传入默认传输对象，以便按需覆盖 (仅 HTTP 传输) 。
HTTPProxyURL
*url.URL
|—
|用于所有请求的 HTTP 代理 URL (仅 HTTP 传输) 。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
Debug: true,
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionLZ4,
},
DialTimeout: time.Duration(10) * time.Second,
MaxOpenConns: 5,
MaxIdleConns: 5,
ConnMaxLifetime: time.Duration(10) * time.Minute,
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
return err
}
完整示例
TLS
在底层，所有客户端连接方法 (
DSN/OpenDB/Open) 都会使用 Go tls package 建立安全连接。如果
Options 结构体中包含一个非 nil 的
tls.Config 指针，客户端就会使用 TLS。
env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: t,
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
完整示例
这个最小化的
TLS.Config 通常足以连接到 ClickHouse 服务器的安全原生端口 (通常为 9440) 。如果 ClickHouse 服务器没有有效证书 (证书已过期、主机名不匹配，或并非由公开认可的根证书颁发机构签发) ，可以将
InsecureSkipVerify 设为 true，但强烈不建议这样做。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
完整示例
如果需要额外的 TLS 参数，应在应用代码中的
tls.Config 结构体里设置相应字段。这些参数可能包括：指定特定的密码套件、强制使用某个 TLS 版本 (如 1.2 或 1.3) 、添加内部 CA 证书链，以及在 ClickHouse 服务器要求时添加客户端证书 (及其私钥) ，以及其他更专业的安全配置所需的选项。
身份验证
在连接信息中指定 Auth 结构体，以设置用户名和密码。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
完整示例
连接到多个节点
可通过
Addr 结构体指定多个地址。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
完整示例
提供三种连接策略：
-
ConnOpenInOrder (默认) - 按顺序依次使用各个地址。只有当前面地址连接失败时，才会使用后面的地址。本质上，这是一种故障转移策略。
-
ConnOpenRoundRobin - 采用轮询策略在各个地址之间均衡分配负载。
-
ConnOpenRandom - 从地址列表中随机选择一个节点。
可通过选项
ConnOpenStrategy 控制该行为
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
完整示例
连接池
客户端会维护一个连接池，并在需要时跨多个查询复用连接。在任意时刻，最多会使用
MaxOpenConns 个连接，而连接池的最大空闲连接数由
MaxIdleConns 控制。客户端会在每次执行查询时从池中获取一个连接，并在使用后将其返回池中以供复用。一个连接会在整个批次的生命周期内持续使用，并在
Send() 时释放。
除非用户设置
MaxOpenConns=1，否则无法保证后续查询会使用池中的同一个连接。这种需求很少见，但在使用临时表时可能是必需的。
另外，请注意，
ConnMaxLifetime 的默认值为 1 小时。如果有节点离开集群，这可能会导致 ClickHouse 的负载变得不均衡。当某个节点不可用时，连接会被重新分配到其他节点。即使出现问题的节点重新加入集群，这些连接默认仍会持续保留，并且 1 小时内不会刷新。在高负载场景下，建议适当调低该值。
连接池对 Native (TCP) 和 HTTP 协议均启用。
日志配置
客户端可通过
Options 中的
Logger 字段，使用 Go 标准库的
log/slog 包进行结构化日志记录。较早的
Debug 和
Debugf 字段已弃用，但出于向后兼容考虑仍然可用 (优先级：
Debugf >
Logger > 不执行任何操作) 。
import (
"log/slog"
"os"
)
// JSON structured logging
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelDebug,
}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Logger: logger,
})
你还可以为日志记录器添加应用级上下文：
baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
slog.String("service", "my-service"),
slog.String("environment", "production"),
)
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
// ...
Logger: enrichedLogger,
})
完整示例
支持哪些压缩方法取决于所使用的底层协议。对于原生协议，客户端支持
LZ4 和
ZSTD 压缩，且仅在数据块级别执行压缩。可通过在创建连接时加入
Compression 配置来启用压缩。
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionZSTD,
},
MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Array(String)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
完整示例
使用 HTTP 传输时，还支持其他压缩方式：
gzip、
deflate 和
br。有关详情，请参阅 Database/SQL API - Compression。
TCP 与 HTTP
传输方式只需切换一个配置项——本指南中的其余内容对两者都适用。差异如下：
|TCP (原生协议)
|HTTP
|默认端口
|9000 (明文) ，9440 (TLS)
|8123 (明文) ，8443 (TLS)
|启用
|默认——省略
Protocol
Protocol: clickhouse.HTTP 或使用
http:// DSN
|压缩
lz4、
zstd
lz4、
zstd、
gzip、
deflate、
br
|会话
|内置 (始终活跃)
|显式——将
session_id 作为设置项传入
|HTTP 头
|—
HttpHeaders、
HttpUrlPath、
HttpMaxConnsPerHost
|自定义传输
|—
TransportFunc
|JWT 身份验证
|—
GetJWT (ClickHouse Cloud HTTPS)
|OpenTelemetry (
WithSpan)
|✅
|服务端支持；客户端尚未发送
traceparent 头
要将任一 API 切换为 HTTP：
// ClickHouse API over HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")