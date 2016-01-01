将 Luzmo 与 ClickHouse 集成

要连接到 ClickHouse，请导航到 Connections page，选择 New Connection，然后在新连接模态中选择 ClickHouse。

系统会要求您提供 host、username 和 password：

Host ：这是您的 ClickHouse 数据库所暴露的主机。请注意，这里只允许使用 https ，以安全地通过网络传输数据。主机 URL 的结构应为： https://url-to-clickhouse-db:port/database 默认情况下，插件将连接到 'default' 数据库和 443 端口。您可以在 '/' 后提供一个数据库，以配置要连接的数据库。

：这是您的 ClickHouse 数据库所暴露的主机。请注意，这里只允许使用 ，以安全地通过网络传输数据。主机 URL 的结构应为： 默认情况下，插件将连接到 'default' 数据库和 443 端口。您可以在 '/' 后提供一个数据库，以配置要连接的数据库。 Username ：将用于连接到您的 ClickHouse 集群的用户名。

：将用于连接到您的 ClickHouse 集群的用户名。 Password：连接到您的 ClickHouse 集群的密码。

请查阅我们开发者文档中的示例，以了解如何通过我们的 API 创建 ClickHouse 连接。

连接到 ClickHouse 后，您可以按照 这里 的说明添加数据集。您可以选择一个或多个可用的 ClickHouse 数据集并在 Luzmo 中 链接 这些数据集，以确保它们可以在仪表板中一起使用。还请务必查看此文章 为分析准备数据。

要了解如何使用我们的 API 添加数据集，请查阅 我们开发者文档中的这个示例。

您现在可以使用您的数据集构建美观的（嵌入式）仪表板，甚至可以支持一个可以回答客户问题的 AI 数据分析师 (Luzmo IQ)。