连接 Explo 与 ClickHouse

面向客户的分析，适用于任何平台。旨在实现优美可视化。设计简洁。

在本指南中，您将连接您的 ClickHouse 数据到 Explo 并可视化结果。图表将如下所示：

添加一些数据 如果您没有要使用的数据集，可以添加一个示例。本指南使用 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中，还有其他几个可供查看。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

注册一个 Explo 账户。 点击左侧边栏的 Explo 数据 选项卡。

在右上角点击 连接数据源。

在 开始使用 页面上填写信息。

选择 Clickhouse。

输入您的 Clickhouse 凭证。

配置 安全性。

在 Clickhouse 中，白名单 Explo 的 IP。 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94, 和 54.156.141.148

导航至左侧导航栏的 仪表板 选项卡。

在右上角点击 创建仪表板 并为您的仪表板命名。您现在已经创建了一个仪表板！

现在您应该看到一个类似于以下的屏幕：

从右侧边栏获取您的表名，位于您的模式标题下。然后将以下命令放入数据集编辑器中： SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100

现在点击运行并转到预览选项卡以查看您的数据。

从左侧，将柱状图图标拖动到屏幕上。

选择数据集。您现在应该看到一个类似于以下的屏幕：

在 X 轴中填写 县，在 Y 轴部分填写 价格，如下所示：

现在，将聚合更改为 AVG。

我们现在得到了按价格划分的房屋平均价格！

通过 访问 Explo 文档 查找有关 Explo 和如何构建仪表板的更多信息。