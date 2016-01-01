连接 Explo 与 ClickHouse
面向客户的分析，适用于任何平台。旨在实现优美可视化。设计简洁。
目标
在本指南中，您将连接您的 ClickHouse 数据到 Explo 并可视化结果。图表将如下所示：
添加一些数据
如果您没有要使用的数据集，可以添加一个示例。本指南使用 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中，还有其他几个可供查看。
1. 收集您的连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
-
HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 连接 Explo 与 ClickHouse
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注册一个 Explo 账户。
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点击左侧边栏的 Explo 数据 选项卡。
- 在右上角点击 连接数据源。
- 在 开始使用 页面上填写信息。
- 选择 Clickhouse。
- 输入您的 Clickhouse 凭证。
- 配置 安全性。
- 在 Clickhouse 中，白名单 Explo 的 IP。
54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94, 和 54.156.141.148
3. 创建仪表板
- 导航至左侧导航栏的 仪表板 选项卡。
- 在右上角点击 创建仪表板 并为您的仪表板命名。您现在已经创建了一个仪表板！
- 现在您应该看到一个类似于以下的屏幕：
4. 运行 SQL 查询
- 从右侧边栏获取您的表名，位于您的模式标题下。然后将以下命令放入数据集编辑器中：
SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
- 现在点击运行并转到预览选项卡以查看您的数据。
5. 创建图表
- 从左侧，将柱状图图标拖动到屏幕上。
- 选择数据集。您现在应该看到一个类似于以下的屏幕：
- 在 X 轴中填写 县，在 Y 轴部分填写 价格，如下所示：
- 现在，将聚合更改为 AVG。
- 我们现在得到了按价格划分的房屋平均价格！
了解更多
通过 访问 Explo 文档 查找有关 Explo 和如何构建仪表板的更多信息。