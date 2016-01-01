连接 Astrato 到 ClickHouse

Astrato 使用推送 SQL 直接查询 ClickHouse 云或本地部署。这意味着您可以访问所需的所有数据，由 ClickHouse 领先业绩提供支持。

在设置数据连接时，您需要知道：

数据连接：主机名，端口

数据库凭证：用户名，密码

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

在侧边栏中选择 数据 ，然后选择 数据连接 标签（或导航到此链接: https://app.astrato.io/data/sources）

单击屏幕右上角的 新建数据连接 按钮。

选择 ClickHouse。

在连接对话框中填写所需字段

单击 测试连接 。如果连接成功，为数据连接命名然后单击 下一步 。

设置数据连接的 用户访问 并单击 连接。

连接被创建，同时也创建了数据视图。

备注 如果创建了重复项，则在数据源名称中会添加时间戳。

在我们的数据视图编辑器中，您将看到 ClickHouse 中的所有表和模式，选择一些开始。

现在您已经选择了数据，前往定义 数据视图。点击网页右上角的定义。

在这里，您可以连接数据，并 创建受管维度和度量 - 非常适合推动不同团队间的业务逻辑一致性。

Astrato 智能建议连接，使用您的元数据，包括利用 ClickHouse 中的键。我们的建议连接使您能够从受管的 ClickHouse 数据入手，轻松上手，而不必重新发明轮子。我们还会向您展示 连接质量，以便您可以详细审查 Astrato 的所有建议。

只需几步，您即可在 Astrato 中构建您的第一个图表。

打开可视化面板 选择一种可视化（让我们从柱状图开始） 添加维度 添加度量

透明性和准确性是 Astrato 的核心。我们确保每个生成的查询都是可见的，让您保持完全控制。所有计算直接在 ClickHouse 中进行，利用其速度，同时保持强大的安全性和治理。

美丽的完整仪表盘或数据应用已经不远了。要查看更多我们构建的内容，请前往我们网站的演示画廊。 https://astrato.io/gallery