连接 Astrato 到 ClickHouse
Astrato 使用推送 SQL 直接查询 ClickHouse 云或本地部署。这意味着您可以访问所需的所有数据，由 ClickHouse 领先业绩提供支持。
连接数据要求
在设置数据连接时，您需要知道：
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数据连接：主机名，端口
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数据库凭证：用户名，密码
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
创建 ClickHouse 的数据连接
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在侧边栏中选择 数据，然后选择 数据连接 标签（或导航到此链接: https://app.astrato.io/data/sources）
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单击屏幕右上角的 新建数据连接 按钮。
- 选择 ClickHouse。
- 在连接对话框中填写所需字段
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单击 测试连接。如果连接成功，为数据连接命名然后单击 下一步。
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设置数据连接的 用户访问 并单击 连接。
- 连接被创建，同时也创建了数据视图。
如果创建了重复项，则在数据源名称中会添加时间戳。
创建语义模型 / 数据视图
在我们的数据视图编辑器中，您将看到 ClickHouse 中的所有表和模式，选择一些开始。
现在您已经选择了数据，前往定义 数据视图。点击网页右上角的定义。
在这里，您可以连接数据，并 创建受管维度和度量 - 非常适合推动不同团队间的业务逻辑一致性。
Astrato 智能建议连接，使用您的元数据，包括利用 ClickHouse 中的键。我们的建议连接使您能够从受管的 ClickHouse 数据入手，轻松上手，而不必重新发明轮子。我们还会向您展示 连接质量，以便您可以详细审查 Astrato 的所有建议。
创建仪表盘
只需几步，您即可在 Astrato 中构建您的第一个图表。
- 打开可视化面板
- 选择一种可视化（让我们从柱状图开始）
- 添加维度
- 添加度量
查看支持每种可视化的生成 SQL
透明性和准确性是 Astrato 的核心。我们确保每个生成的查询都是可见的，让您保持完全控制。所有计算直接在 ClickHouse 中进行，利用其速度，同时保持强大的安全性和治理。
完成仪表盘示例
美丽的完整仪表盘或数据应用已经不远了。要查看更多我们构建的内容，请前往我们网站的演示画廊。 https://astrato.io/gallery