个人数据访问

作为注册用户，ClickHouse 允许您查看和管理您的个人账户数据，包括联系信息。根据您的角色，这也可能包括访问您所在组织其他用户的联系信息、API 密钥详情和其他相关信息。您可以通过 ClickHouse 控制台自助管理这些详细信息。

什么是数据主体访问请求 (DSAR)

根据您所在的位置，适用的法律可能还会为您提供关于 ClickHouse 持有的个人数据（数据主体权利）的额外权益，如 ClickHouse 隐私政策中所描述的。行使数据主体权利的过程被称为数据主体访问请求 (DSAR)。

个人数据的范围

请查看 ClickHouse 的隐私政策，以获取 ClickHouse 收集的个人数据及其可能使用方式的详细信息。

默认情况下，ClickHouse 使用户能够直接从 ClickHouse 控制台查看他们的个人数据。

以下是 ClickHouse 在账户设置和服务使用过程中收集的数据摘要，以及可以在 ClickHouse 控制台中查看特定个人数据的位置的信息。

位置/网址 描述 个人数据 https://auth.clickhouse.cloud/u/signup/ 账户注册 email, password https://console.clickhouse.cloud/profile 一般用户资料详细信息 name, email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/members 组织内用户列表 name, email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/keys API 密钥列表及创建者 email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/audit 活动日志，列出个别用户的操作 email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/billing 账单信息和发票 billing address, email https://console.clickhouse.cloud/support 与 ClickHouse 支持的互动 name, email

注意：带有 OrgID 的网址需要更新为您特定账户的 OrgID 。

如果您与我们有账户且自助服务选项未解决您的个人数据问题，您可以根据隐私政策提交数据主体访问请求。为此，请登录您的 ClickHouse 账户并打开一个 支持案例。这有助于我们验证您的身份并简化处理您的请求的过程。

请务必在您的支持案例中包含以下详细信息：

字段 请求中要包含的文本 主题 数据主体访问请求 (DSAR) 描述 您希望 ClickHouse 寻找、收集和/或提供的信息的详细说明。

如果您没有与我们有账户，且上述自助服务选项未解决您的个人数据问题，并且您希望根据隐私政策提交数据主体访问请求，您可以通过电子邮件向 [email protected] 提交这些请求。

如果您通过电子邮件提交数据主体访问请求，我们可能会要求您提供特定信息，以帮助我们确认您的身份并处理您的请求。适用法律可能要求或允许我们拒绝您的请求。如果我们拒绝您的请求，我们将告知您原因，但受法律限制。

有关更多信息，请查看 ClickHouse 隐私政策。