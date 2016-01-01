总结

以下常见问题总结了自 2025 年 1 月起在 ClickHouse Cloud 中引入的新套餐的常见问题。

在 ClickHouse，我们致力于调整我们的产品，以满足客户不断变化的需求。自两年前推出 GA 以来，ClickHouse Cloud 发生了重大变化，我们对客户如何使用我们的云产品获得了宝贵的见解。

我们正在推出新功能，以优化 ClickHouse Cloud 服务在工作负载方面的规模和成本效率。这些包括计算-计算分离、高性能机器类型，以及单副本服务。我们还在不断发展自动扩展和托管升级，以实现更无缝和更具反应性的执行方式。

我们正在增加一个新的企业套餐，以满足最苛刻的客户和工作负载的需求，重点关注行业特定的安全性和合规性功能，对底层硬件和升级的更多控制，以及先进的灾难恢复功能。

您可以在这篇 博客 中阅读这些和其他功能变化的详细信息。

为了支持这些变化，我们正在重组当前的套餐，以更贴近我们不断发展的客户群体使用我们产品的方式，您需要采取行动选择一个新计划。

选择这些选项的详细信息和时间表如下所述。

我们正在从一种将付费套餐仅按“服务类型”组织的模型（这些类型由容量和功能划分，即开发、生产和专用套餐）转变为按功能可用性组织付费套餐的模型。这些新套餐称为基本套餐、扩展套餐和企业套餐，并在下面提供了更详细的描述。

这一变化带来了几个关键收益：

一致的功能访问 ：一个套餐中的功能将在该套餐内的所有服务规模中可用，并在所有高于该套餐的套餐中可用。例如，私有网络以前仅可用于生产服务类型，现在将对从扩展套餐开始的所有服务开放，以便您可以根据需要为开发和生产工作负载的服务部署它。

组织级别功能 ：我们现在可以提供以组织级别构建的功能，配合适当的计划，确保客户在合适的服务级别获得所需的工具。例如，单点登录（SSO）和客户管理加密密钥（CMEK）的访问将可在企业套餐中获得。

优化的支持计划：新的打包结构还使我们能够将支持响应时间与付费套餐对齐，更有效地满足我们多样化客户群体的需求。例如，我们现在为企业套餐客户提供命名支持工程师。

下面我们提供新套餐的概述，描述它们与用例的关系，并概述关键功能。

基本套餐：体验 ClickHouse

基本套餐旨在为数据量较小且工作负载要求较低的组织提供一个经济实惠的选择。它允许您运行单副本部署，最多可提供 12GB 的内存和小于 1TB 的存储，非常适合不需要可靠性保证的小型用例。

扩展套餐：增强的 SLA 和可扩展性

扩展套餐适合需要增强 SLA、更高可扩展性和高级安全措施的工作负载。

它提供无限的计算和存储，支持任何复制因子，访问计算-计算分离，以及自动垂直和水平扩展。

关键功能包括： 支持私有网络、自定义备份控制、多因素身份验证等 计算-计算分离以优化资源使用 灵活的扩展选项（垂直和水平）以满足变化的需求



企业套餐：关键任务部署

企业套餐是运行大规模、关键任务 ClickHouse 部署的最佳选择。

它最适合对安全性和合规性有严格要求的组织，要求最高的性能和可靠性。

关键功能包括： 行业特定的合规性认证，如 HIPAA 自助访问 SSO（单点登录）和 CMEK（客户管理加密密钥） 定期升级以确保最小中断 支持自定义配置，包括高内存、高 CPU 选项和私有区域



关于新套餐的详细描述请查看我们的 网站。

除了发展我们的付费套餐外，我们还对整体定价结构和价格点进行以下调整：

存储 ：存储每 TB 的价格将降低，不再将备份打包在存储成本中。

：存储每 TB 的价格将降低，不再将备份打包在存储成本中。 备份 ：备份将单独收费，仅需一个备份为强制性。

：备份将单独收费，仅需一个备份为强制性。 计算 ：计算成本将增加，依据套餐和区域而异。这一增加可能会通过引入计算-计算分离和单副本服务来平衡，允许您通过按照不同工作负载类型调整和优化服务规模来优化计算使用。

：计算成本将增加，依据套餐和区域而异。这一增加可能会通过引入计算-计算分离和单副本服务来平衡，允许您通过按照不同工作负载类型调整和优化服务规模来优化计算使用。 数据传输 ：我们将针对数据出口引入收费，特别是针对互联网上的数据传输和跨区域传输。根据我们的分析，大多数客户不会因为这方面的新维度而看到账单有显著增加。

：我们将针对数据出口引入收费，特别是针对互联网上的数据传输和跨区域传输。根据我们的分析，大多数客户不会因为这方面的新维度而看到账单有显著增加。 ClickPipes：我们的管理摄取服务在介绍期内免费提供，现在将根据计算和摄取的数据收取费用。根据我们的分析，大多数客户不会因为这方面的新维度而看到账单有显著增加。

虽然变化对于新客户立即生效，但现有客户将在 6 个月到 1 年之间过渡到新计划。

有效日期的详细分解如下：

新客户 ：新计划将于 2025 年 1 月 27 日 对 ClickHouse Cloud 的新客户生效。

：新计划将于 对 ClickHouse Cloud 的新客户生效。 现有按需客户 ：按需（PAYG）客户将在 2025 年 7 月 23 日 之前有 6 个月的时间迁移到新计划。

：按需（PAYG）客户将在 之前有 6 个月的时间迁移到新计划。 现有承诺消费客户 ：与承诺消费协议的客户可以在当前合同到期时重新谈判条款。

：与承诺消费协议的客户可以在当前合同到期时重新谈判条款。 数据传输和 ClickPipes 的新使用维度 在此公告后的 2025 年 3 月 24 日 对 PAYG 和承诺消费客户生效。

如果您是 按需（PAYG）客户，您可以通过 ClickHouse Cloud 控制台中提供的自助服务选项迁移到新计划。

如果您是 承诺消费客户，请与您的客户代表联系，讨论您的自定义迁移计划和时间表。

需要帮助？ 我们在此支持您完成这一过渡。如果您有任何问题或需要个性化帮助，请与您的客户代表联系或联系支持团队。