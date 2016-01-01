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ClickHouse Cloud 分层

在 ClickHouse Cloud 中，有几种可用的分层。 分层是在任何组织级别分配的。因此，组织内的服务属于同一分层。 本页面讨论哪个分层适合您的特定用例。

云分层摘要：

基础扩展（推荐）企业
服务特性
服务数量✓ 无限✓ 无限✓ 无限
存储✓ 每个服务最大 1 TB✓ 无限✓ 无限
内存✓ 总内存 8-12 GiB✓ 可配置✓ 可配置
可用性✓ 1 区域✓ 2+ 区域✓ 2+ 区域
备份✓ 每 24 小时 1 次备份，保留 1 天✓ 可配置✓ 可配置
纵向扩展✓ 自动扩展✓ 标准配置自动，定制配置手动
横向扩展✓ 手动扩展✓ 手动扩展
ClickPipes
提前升级
计算和计算分离
将备份导出到自己的云帐户
定期升级
自定义硬件配置
安全性
SAML/SSO
MFA
SOC 2 类型 II
ISO 27001
私有网络
S3 基于角色的访问
透明数据加密（CMEK 用于 TDE）
HIPAA

基础

  • 成本效益高，支持单副本部署。
  • 适用于没有严格可靠性保证的小型数据量的部门用例。
备注

基础分层中的服务旨在固定大小，并不允许自动和手动扩展。 用户可以升级到扩展或企业分层以扩展其服务。

扩展

为需要增强的服务水平协议（2+ 副本部署）、可扩展性和高级安全性的工作负载而设计。

企业

满足大规模、关键任务部署的要求，这些部署具有严格的安全和合规需求。

  • 包含扩展中的所有内容，加上
  • 灵活扩展：标准配置（1:4 vCPU:内存比例），以及 HighMemory (1:8 比例)HighCPU (1:2 比例) 自定义配置。
  • 提供最高级别的性能和可靠性保证。
  • 支持企业级安全性：
    • 单点登录（SSO）
    • 提高的加密：针对 AWS 和 GCP 服务。服务默认情况下由我们的密钥加密，并可以轮换至其密钥以启用客户管理的加密密钥（CMEK）。
  • 允许定期升级：用户可以选择升级的周几/时间窗口，包括数据库和云发布。
  • 提供 HIPAA 合规性。
  • 将备份导出到用户帐户。
备注

所有三个分层中的单副本服务旨在固定大小（8 GiB12 GiB

升级到不同的分层

您可以随时从基础升级到扩展或从扩展升级到企业。

备注

不允许降级分层。

如果您对服务类型有任何疑问，请参阅 定价页面 或联系 [email protected]