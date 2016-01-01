ClickHouse Cloud 分层
在 ClickHouse Cloud 中，有几种可用的分层。 分层是在任何组织级别分配的。因此，组织内的服务属于同一分层。 本页面讨论哪个分层适合您的特定用例。
云分层摘要：
|基础
|扩展（推荐）
|企业
|服务特性
|服务数量
|✓ 无限
|✓ 无限
|✓ 无限
|存储
|✓ 每个服务最大 1 TB
|✓ 无限
|✓ 无限
|内存
|✓ 总内存 8-12 GiB
|✓ 可配置
|✓ 可配置
|可用性
|✓ 1 区域
|✓ 2+ 区域
|✓ 2+ 区域
|备份
|✓ 每 24 小时 1 次备份，保留 1 天
|✓ 可配置
|✓ 可配置
|纵向扩展
|✓ 自动扩展
|✓ 标准配置自动，定制配置手动
|横向扩展
|✓ 手动扩展
|✓ 手动扩展
|ClickPipes
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|✓
|提前升级
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|计算和计算分离
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|将备份导出到自己的云帐户
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|定期升级
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|自定义硬件配置
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|安全性
|SAML/SSO
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|MFA
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|SOC 2 类型 II
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|ISO 27001
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|私有网络
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|S3 基于角色的访问
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|透明数据加密（CMEK 用于 TDE）
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|HIPAA
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基础
- 成本效益高，支持单副本部署。
- 适用于没有严格可靠性保证的小型数据量的部门用例。
备注
基础分层中的服务旨在固定大小，并不允许自动和手动扩展。 用户可以升级到扩展或企业分层以扩展其服务。
扩展
为需要增强的服务水平协议（2+ 副本部署）、可扩展性和高级安全性的工作负载而设计。
企业
满足大规模、关键任务部署的要求，这些部署具有严格的安全和合规需求。
- 包含扩展中的所有内容，加上
- 灵活扩展：标准配置（
1:4 vCPU:内存比例），以及
HighMemory (1:8 比例)和
HighCPU (1:2 比例)自定义配置。
- 提供最高级别的性能和可靠性保证。
- 支持企业级安全性：
- 单点登录（SSO）
- 提高的加密：针对 AWS 和 GCP 服务。服务默认情况下由我们的密钥加密，并可以轮换至其密钥以启用客户管理的加密密钥（CMEK）。
- 允许定期升级：用户可以选择升级的周几/时间窗口，包括数据库和云发布。
- 提供 HIPAA 合规性。
- 将备份导出到用户帐户。
备注
所有三个分层中的单副本服务旨在固定大小（
8 GiB，
12 GiB）
升级到不同的分层
您可以随时从基础升级到扩展或从扩展升级到企业。
备注
不允许降级分层。
如果您对服务类型有任何疑问，请参阅 定价页面 或联系 [email protected]。