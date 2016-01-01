ClickHouse Cloud 分层

在 ClickHouse Cloud 中，有几种可用的分层。 分层是在任何组织级别分配的。因此，组织内的服务属于同一分层。 本页面讨论哪个分层适合您的特定用例。

云分层摘要：

基础 扩展（推荐） 企业 服务特性 服务数量 ✓ 无限 ✓ 无限 ✓ 无限 存储 ✓ 每个服务最大 1 TB ✓ 无限 ✓ 无限 内存 ✓ 总内存 8-12 GiB ✓ 可配置 ✓ 可配置 可用性 ✓ 1 区域 ✓ 2+ 区域 ✓ 2+ 区域 备份 ✓ 每 24 小时 1 次备份，保留 1 天 ✓ 可配置 ✓ 可配置 纵向扩展 ✓ 自动扩展 ✓ 标准配置自动，定制配置手动 横向扩展 ✓ 手动扩展 ✓ 手动扩展 ClickPipes ✓ ✓ ✓ 提前升级 ✓ ✓ 计算和计算分离 ✓ ✓ 将备份导出到自己的云帐户 ✓ 定期升级 ✓ 自定义硬件配置 ✓ 安全性 SAML/SSO ✓ MFA ✓ ✓ ✓ SOC 2 类型 II ✓ ✓ ✓ ISO 27001 ✓ ✓ ✓ 私有网络 ✓ ✓ S3 基于角色的访问 ✓ ✓ 透明数据加密（CMEK 用于 TDE） ✓ HIPAA ✓

成本效益高，支持单副本部署。

适用于没有严格可靠性保证的小型数据量的部门用例。

备注 基础分层中的服务旨在固定大小，并不允许自动和手动扩展。 用户可以升级到扩展或企业分层以扩展其服务。

为需要增强的服务水平协议（2+ 副本部署）、可扩展性和高级安全性的工作负载而设计。

满足大规模、关键任务部署的要求，这些部署具有严格的安全和合规需求。

包含扩展中的所有内容， 加上

灵活扩展：标准配置（ 1:4 vCPU:内存比例 ），以及 HighMemory (1:8 比例) 和 HighCPU (1:2 比例) 自定义配置。

），以及 和 自定义配置。 提供最高级别的性能和可靠性保证。

支持企业级安全性： 单点登录（SSO） 提高的加密：针对 AWS 和 GCP 服务。服务默认情况下由我们的密钥加密，并可以轮换至其密钥以启用客户管理的加密密钥（CMEK）。

允许定期升级：用户可以选择升级的周几/时间窗口，包括数据库和云发布。

提供 HIPAA 合规性。

将备份导出到用户帐户。

备注 所有三个分层中的单副本服务旨在固定大小（ 8 GiB ， 12 GiB ）

您可以随时从基础升级到扩展或从扩展升级到企业。

备注 不允许降级分层。

如果您对服务类型有任何疑问，请参阅 定价页面 或联系 [email protected]。