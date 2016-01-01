Объектный тип данных

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Этот функционал не готов к производству и устарел. Если вам нужно работать с JSON-документами, рассмотрите возможность использования этого руководства. Новая реализация для поддержки объектов JSON находится в Бета. Дополнительные детали здесь.

Сохраняет документы в формате JavaScript Object Notation (JSON) в одной колонке.

JSON может использоваться как псевдоним для Object('json') , когда включена настройка use_json_alias_for_old_object_type.

Пример 1

Создание таблицы с колонкой JSON и вставка данных в нее:

Пример 2

Чтобы иметь возможность создать упорядоченную таблицу семейства MergeTree , ключ сортировки должен быть извлечен в свою колонку. Например, для вставки файла сжатых логов HTTP в формате JSON: