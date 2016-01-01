Объектный тип данных
Этот функционал не готов к производству и устарел. Если вам нужно работать с JSON-документами, рассмотрите возможность использования этого руководства. Новая реализация для поддержки объектов JSON находится в Бета. Дополнительные детали здесь.
Сохраняет документы в формате JavaScript Object Notation (JSON) в одной колонке.
JSON может использоваться как псевдоним для
Object('json'), когда включена настройка use_json_alias_for_old_object_type.
Пример
Пример 1
Создание таблицы с колонкой
JSON и вставка данных в нее:
Пример 2
Чтобы иметь возможность создать упорядоченную таблицу семейства
MergeTree, ключ сортировки должен быть извлечен в свою колонку. Например, для вставки файла сжатых логов HTTP в формате JSON:
Отображение колонок JSON
При отображении колонки
JSON ClickHouse по умолчанию показывает только значения полей (поскольку внутренне они представлены как кортеж). Вы также можете отобразить имена полей, установив
output_format_json_named_tuples_as_objects = 1: