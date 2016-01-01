HTTP

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

примечание Эта страница не применяется к ClickHouse Cloud. Функция, описанная здесь, недоступна в сервисах ClickHouse Cloud. Смотрите руководство по Cloud Compatibility для получения дополнительной информации.

HTTP сервер может использоваться для аутентификации пользователей ClickHouse. HTTP аутентификация может использоваться только в качестве внешнего аутентификатора для существующих пользователей, которые определены в users.xml или в локальных путях управления доступом. В настоящее время поддерживается схема аутентификации Basic с использованием метода GET.

Для определения HTTP сервера аутентификации необходимо добавить секцию http_authentication_servers в config.xml .

Пример

Обратите внимание, что вы можете определить несколько HTTP серверов в секции http_authentication_servers , используя различные имена.

Параметры

uri - URI для выполнения запроса аутентификации

Таймауты в миллисекундах на сокете, используемом для связи с сервером:

connection_timeout_ms - По умолчанию: 1000 мс.

- По умолчанию: 1000 мс. receive_timeout_ms - По умолчанию: 1000 мс.

- По умолчанию: 1000 мс. send_timeout_ms - По умолчанию: 1000 мс.

Параметры повторной попытки:

max_tries - Максимальное количество попыток для выполнения запроса аутентификации. По умолчанию: 3

- Максимальное количество попыток для выполнения запроса аутентификации. По умолчанию: 3 retry_initial_backoff_ms - Начальный интервал ожидания при повторной попытке. По умолчанию: 50 мс

- Начальный интервал ожидания при повторной попытке. По умолчанию: 50 мс retry_max_backoff_ms - Максимальный интервал ожидания. По умолчанию: 1000 мс

Чтобы включить HTTP аутентификацию для пользователя, укажите секцию http_authentication вместо password или аналогичных секций в определении пользователя.

Параметры:

server - Имя HTTP сервера аутентификации, настроенного в основном файле config.xml , как описано ранее.

- Имя HTTP сервера аутентификации, настроенного в основном файле , как описано ранее. scheme - Схема HTTP аутентификации. В настоящее время поддерживается только Basic . По умолчанию: Basic

Пример (добавляется в users.xml ):

примечание Обратите внимание, что HTTP аутентификация не может использоваться вместе с любым другим механизмом аутентификации. Наличие любых других секций, таких как password , вместе с http_authentication , приведет к завершению работы ClickHouse.

Когда SQL-управляемый контроль доступа и управление учетными записями включен в ClickHouse, пользователи, идентифицированные через HTTP аутентификацию, также могут быть созданы с использованием SQL операторов.

...или, Basic по умолчанию без явного указания схемы