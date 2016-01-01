HTTP
Эта страница не применяется к ClickHouse Cloud. Функция, описанная здесь, недоступна в сервисах ClickHouse Cloud. Смотрите руководство по Cloud Compatibility для получения дополнительной информации.
HTTP сервер может использоваться для аутентификации пользователей ClickHouse. HTTP аутентификация может использоваться только в качестве внешнего аутентификатора для существующих пользователей, которые определены в
users.xml или в локальных путях управления доступом. В настоящее время поддерживается схема аутентификации Basic с использованием метода GET.
Определение HTTP сервера аутентификации
Для определения HTTP сервера аутентификации необходимо добавить секцию
http_authentication_servers в
config.xml.
Пример
Обратите внимание, что вы можете определить несколько HTTP серверов в секции
http_authentication_servers, используя различные имена.
Параметры
uri- URI для выполнения запроса аутентификации
Таймауты в миллисекундах на сокете, используемом для связи с сервером:
connection_timeout_ms- По умолчанию: 1000 мс.
receive_timeout_ms- По умолчанию: 1000 мс.
send_timeout_ms- По умолчанию: 1000 мс.
Параметры повторной попытки:
max_tries- Максимальное количество попыток для выполнения запроса аутентификации. По умолчанию: 3
retry_initial_backoff_ms- Начальный интервал ожидания при повторной попытке. По умолчанию: 50 мс
retry_max_backoff_ms- Максимальный интервал ожидания. По умолчанию: 1000 мс
Включение HTTP аутентификации в
users.xml
Чтобы включить HTTP аутентификацию для пользователя, укажите секцию
http_authentication вместо
password или аналогичных секций в определении пользователя.
Параметры:
server- Имя HTTP сервера аутентификации, настроенного в основном файле
config.xml, как описано ранее.
scheme- Схема HTTP аутентификации. В настоящее время поддерживается только
Basic. По умолчанию: Basic
Пример (добавляется в
users.xml):
Обратите внимание, что HTTP аутентификация не может использоваться вместе с любым другим механизмом аутентификации. Наличие любых других секций, таких как
password, вместе с
http_authentication, приведет к завершению работы ClickHouse.
Включение HTTP аутентификации с помощью SQL
Когда SQL-управляемый контроль доступа и управление учетными записями включен в ClickHouse, пользователи, идентифицированные через HTTP аутентификацию, также могут быть созданы с использованием SQL операторов.
...или,
Basic по умолчанию без явного указания схемы
Передача настроек сессии
Если тело ответа от сервера HTTP аутентификации имеет формат JSON и содержит подобъект
settings, ClickHouse попытается разобрать его пары ключ: значение как строковые значения и установить их как настройки сессии для текущей сессии авторизованного пользователя. Если разбор не удался, тело ответа с сервера будет проигнорировано.