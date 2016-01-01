Концепции
В этом разделе документации мы подробно рассмотрим концепции, которые делают ClickHouse таким быстрым и эффективным.
|Страница
|Описание
|Почему ClickHouse такой быстрый?
|Узнайте, что делает ClickHouse таким быстрым.
|Что такое OLAP?
|Узнайте, что такое Online Analytical Processing.
|Почему ClickHouse уникален?
|Узнайте, что делает ClickHouse уникальным.
|Глоссарий
|Эта страница содержит глоссарий терминов, с которыми вы часто будете сталкиваться в документации.
|Часто задаваемые вопросы
|Сборник наиболее часто задаваемых вопросов о ClickHouse.