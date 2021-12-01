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Производительность

По результатам внутреннего тестирования в Яндексе, ClickHouse обладает наиболее высокой производительностью (как наиболее высокой пропускной способностью на длинных запросах, так и наиболее низкой задержкой на коротких запросах), при соответствующем сценарии работы, среди доступных для тестирования систем подобного класса. Результаты тестирования можно посмотреть на отдельной странице.

Также это подтверждают многочисленные независимые бенчмарки. Их не сложно найти в Интернете самостоятельно, либо можно воспользоваться небольшой коллекцией ссылок по теме.

Пропускную способность можно измерять в строчках в секунду и в мегабайтах в секунду. При условии, что данные помещаются в page cache, не слишком сложный запрос обрабатывается на современном железе со скоростью около 2-10 GB/sec. несжатых данных на одном сервере (в простейшем случае скорость может достигать 30 GB/sec). Если данные не помещаются в page cache, то скорость работы зависит от скорости дисковой подсистемы и коэффициента сжатия данных. Например, если дисковая подсистема позволяет читать данные со скоростью 400 MB/sec., а коэффициент сжатия данных составляет 3, то скорость будет около 1.2GB/sec. Для получения скорости в строчках в секунду, следует поделить скорость в байтах в секунду на суммарный размер используемых в запросе столбцов. Например, если вынимаются столбцы на 10 байт, то скорость будет в районе 100-200 млн. строк в секунду.

При распределённой обработке запроса, скорость обработки запроса растёт почти линейно, но только при условии, что в результате агрегации или при сортировке получается не слишком большое множество строчек.

Если запрос использует первичный ключ, и выбирает для обработки не слишком большое количество строчек (сотни тысяч), и использует не слишком большое количество столбцов, то вы можете рассчитывать на latency менее 50 миллисекунд (от единиц миллисекунд в лучшем случае), при условии, что данные помещаются в page cache. Иначе latency вычисляется из количества seek-ов. Если вы используйте вращающиеся диски, то на не слишком сильно нагруженной системе, latency вычисляется по формуле: seek time (10 мс.) * количество столбцов в запросе * количество кусков с данными.

При тех же условиях, ClickHouse может обработать несколько сотен (до нескольких тысяч в лучшем случае) запросов в секунду на одном сервере. Так как такой сценарий работы не является типичным для аналитических СУБД, рекомендуется рассчитывать не более чем на 100 запросов в секунду.