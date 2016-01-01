Драйверы и Интерфейсы
ClickHouse предоставляет три сетевых интерфейса (они могут быть дополнительно обернуты в TLS для повышения безопасности):
- HTTP, который документирован и легко использовать напрямую.
- Native TCP, у которого меньше накладных расходов.
- gRPC.
В большинстве случаев рекомендуется использовать подходящий инструмент или библиотеку вместо прямого взаимодействия с ними. Следующие интерфейсы официально поддерживаются ClickHouse:
Сервер ClickHouse предоставляет встроенные визуальные интерфейсы для продвинутых пользователей:
- Play UI: откройте
/playв браузере;
- Расширенная панель мониторинга: откройте
/dashboardв браузере;
- Просмотр двоичных символов для инженеров ClickHouse: откройте
/binaryв браузере;
Существует также множество сторонних библиотек для работы с ClickHouse: