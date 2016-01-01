Драйверы и Интерфейсы

ClickHouse предоставляет три сетевых интерфейса (они могут быть дополнительно обернуты в TLS для повышения безопасности):

HTTP, который документирован и легко использовать напрямую.

Native TCP, у которого меньше накладных расходов.

gRPC.

В большинстве случаев рекомендуется использовать подходящий инструмент или библиотеку вместо прямого взаимодействия с ними. Следующие интерфейсы официально поддерживаются ClickHouse:

Сервер ClickHouse предоставляет встроенные визуальные интерфейсы для продвинутых пользователей:

Play UI: откройте /play в браузере;

в браузере; Расширенная панель мониторинга: откройте /dashboard в браузере;

в браузере; Просмотр двоичных символов для инженеров ClickHouse: откройте /binary в браузере;

Существует также множество сторонних библиотек для работы с ClickHouse: