Клиент командной строки
ClickHouse предоставляет собственный клиент командной строки:
clickhouse-client. Клиент поддерживает запуск с аргументами командной строки и с конфигурационными файлами. Подробнее читайте в разделе Конфигурирование.
Клиент устанавливается пакетом
clickhouse-client и запускается командой
clickhouse-client.
$ clickhouse-client
ClickHouse client version 20.13.1.5273 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 20.13.1 revision 54442.
:)
Клиенты и серверы различных версий совместимы, однако если клиент старее сервера, то некоторые новые функции могут быть недоступны. Мы рекомендуем использовать одинаковые версии клиента и сервера. При подключении клиента к более новому серверу
clickhouse-client выводит сообщение:
ClickHouse client version is older than ClickHouse server. It may lack support for new features.
Использование
Клиент может быть использован в интерактивном и не интерактивном (batch) режиме.
Чтобы использовать batch режим, укажите параметр query, или отправьте данные в stdin (проверяется, что stdin - не терминал), или и то, и другое.
Аналогично HTTP интерфейсу, при использовании одновременно параметра query и отправке данных в stdin, запрос составляется из конкатенации параметра query, перевода строки и данных в stdin. Это удобно для больших
INSERT запросов.
Примеры использования клиента для вставки данных:
$ echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'\n2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
$ cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'
4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'
_EOF
$ cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
В batch режиме в качестве формата данных по умолчанию используется формат
TabSeparated. Формат может быть указан в запросе в секции
FORMAT.
По умолчанию в batch режиме вы можете выполнить только один запрос. Чтобы выполнить несколько запросов из «скрипта», используйте параметр
–-multiquery. Это работает для всех запросов кроме
INSERT. Результаты запросов выводятся подряд без дополнительных разделителей.
Если нужно выполнить много запросов, вы можете запускать clickhouse-client отдельно на каждый запрос. Заметим, что запуск программы clickhouse-client может занимать десятки миллисекунд.
В интерактивном режиме вы получаете командную строку, в которую можно вводить запросы.
Если не указано multiline (по умолчанию):
Чтобы выполнить запрос, нажмите Enter. Точка с запятой на конце запроса необязательна. Чтобы ввести запрос, состоящий из нескольких строк, в конце строки поставьте символ обратного слеша
\, тогда после нажатия Enter вы сможете ввести следующую строку запроса.
Если указан параметр
--multiline (многострочный режим):
Чтобы выполнить запрос, завершите его точкой с запятой и нажмите Enter. Если в конце введённой строки не было точки с запятой, то вам предложат ввести следующую строчку запроса.
Исполняется только один запрос, поэтому всё, что введено после точки с запятой, игнорируется.
Вместо или после точки с запятой может быть указано
\G. Это обозначает использование формата Vertical. В этом формате каждое значение выводится на отдельной строке, что удобно для широких таблиц. Столь необычная функциональность добавлена для совместимости с MySQL CLI.
Командная строка сделана на основе readline (и history) (или libedit, или без какой-либо библиотеки, в зависимости от сборки) - то есть, в ней работают привычные сочетания клавиш, а также присутствует история.
История пишется в
~/.clickhouse-client-history.
По умолчанию используется формат вывода
PrettyCompact (он поддерживает красивый вывод таблиц). Вы можете изменить формат вывода результатов запроса следующими способами: с помощью секции
FORMAT в запросе, указав символ
\G в конце запроса, используя аргументы командной строки
--format или
--vertical или с помощью конфигурационного файла клиента.
Чтобы выйти из клиента, нажмите Ctrl+D или наберите вместо запроса одно из: «exit», «quit», «logout», «учше», «йгше», «дщпщге», «exit;», «quit;», «logout;», «учшеж», «йгшеж», «дщпщгеж», «q», «й», «q», «Q», «:q», «й», «Й», «Жй».
При выполнении запроса клиент показывает:
- Прогресс выполнение запроса, который обновляется не чаще, чем 10 раз в секунду (по умолчанию). При быстрых запросах прогресс может не успеть отобразиться.
- Отформатированный запрос после его парсинга - для отладки.
- Результат в заданном формате.
- Количество строк результата, прошедшее время, а также среднюю скорость выполнения запроса.
Вы можете прервать длинный запрос, нажав Ctrl+C. При этом вам всё равно придётся чуть-чуть подождать, пока сервер остановит запрос. На некоторых стадиях выполнения запрос невозможно прервать. Если вы не дождётесь и нажмёте Ctrl+C второй раз, то клиент будет завершён.
Клиент командной строки позволяет передать внешние данные (внешние временные таблицы) для выполнения запроса. Подробнее смотрите раздел «Внешние данные для обработки запроса».
Запросы с параметрами
Вы можете создать запрос с параметрами и передавать в них значения из приложения. Это позволяет избежать форматирования запросов на стороне клиента, если известно, какие из параметров запроса динамически меняются. Например:
clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" -q "SELECT * FROM table WHERE a = {parName:Array(UInt16)}"
Синтаксис запроса
Отформатируйте запрос обычным способом. Представьте значения, которые вы хотите передать из параметров приложения в запрос в следующем формате:
{<name>:<data type>}
name— идентификатор подстановки. В консольном клиенте его следует использовать как часть имени параметра
--param_<name> = value.
data type— тип данных значения. Например, структура данных
(integer, ('string', integer))может иметь тип данных
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))(целочисленный тип может быть и другим). В качестве параметра можно передать название столбца, таблицы и базы данных, в этом случае используется тип данных
Identifier.
Пример
$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" -q "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"
$ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --query "SELECT {col:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"
Конфигурирование
В
clickhouse-client можно передавать различные параметры (все параметры имеют значения по умолчанию) с помощью:
Командной строки.
Параметры командной строки переопределяют значения по умолчанию и параметры конфигурационных файлов.
Конфигурационных файлов.
Параметры в конфигурационных файлах переопределяют значения по умолчанию.
Параметры командной строки
--host, -h— имя сервера, по умолчанию — ‘localhost’. Вы можете использовать как имя, так и IPv4 или IPv6 адрес.
--port— порт для подключения, по умолчанию — 9000. Обратите внимание: для HTTP-интерфейса и нативного интерфейса используются разные порты.
--user, -u— имя пользователя, по умолчанию — ‘default’.
--password— пароль, по умолчанию — пустая строка.
--query, -q— запрос для выполнения, при использовании в неинтерактивном режиме.
--queries-file, -qf- путь к файлу с запросами для выполнения. Необходимо указать только одну из опций:
queryили
queries-file.
--database, -d— выбрать текущую БД. Без указания значение берется из настроек сервера (по умолчанию — БД ‘default’).
--multiline, -m— если указано — разрешить многострочные запросы, не отправлять запрос по нажатию Enter.
--multiquery, -n— если указано — разрешить выполнять несколько запросов, разделённых точкой с запятой.
--format, -f— использовать указанный формат по умолчанию для вывода результата.
--vertical, -E— если указано, использовать по умолчанию формат Vertical для вывода результата. То же самое, что
–format=Vertical. В этом формате каждое значение выводится на отдельной строке, что удобно для отображения широких таблиц.
--time, -t— если указано, в неинтерактивном режиме вывести время выполнения запроса в поток ‘stderr’.
--stacktrace— если указано, в случае исключения, выводить также его стек-трейс.
--config-file— имя конфигурационного файла.
--secure— если указано, будет использован безопасный канал.
--history_file- путь к файлу с историей команд.
--param_<name>— значение параметра для запроса с параметрами.
Начиная с версии 20.5, в
clickhouse-client есть автоматическая подсветка синтаксиса (включена всегда).
Конфигурационные файлы
clickhouse—client использует первый существующий файл из:
- Определенного параметром
--config-file.
./clickhouse-client.xml
~/.clickhouse-client/config.xml
/etc/clickhouse-client/config.xml
Пример конфигурационного файла:
<config>
<user>username</user>
<password>password</password>
<secure>False</secure>
</config>
Формат ID запроса
В интерактивном режиме
clickhouse-client показывает ID для каждого запроса. По умолчанию ID выводится в таком виде:
Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96
Произвольный формат ID можно задать в конфигурационном файле внутри тега
query_id_formats. ID подставляется вместо
{query_id} в строке формата. В теге может быть перечислено несколько строк формата.
Эта возможность может быть полезна для генерации URL, с помощью которых выполняется профилирование запросов.
Пример
<config>
<query_id_formats>
<speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope>
</query_id_formats>
</config>
Если применить приведённую выше конфигурацию, то ID запроса будет выводиться в следующем виде:
speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d