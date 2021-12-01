Интерфейсы
ClickHouse предоставляет три сетевых интерфейса (они могут быть обернуты в TLS для дополнительной безопасности):
- HTTP, который задокументирован и прост для использования напрямую;
- Native TCP, который имеет меньше накладных расходов;
- gRPC.
В большинстве случаев рекомендуется использовать подходящий инструмент или библиотеку, а не напрямую взаимодействовать с ClickHouse. Официально поддерживаемые Яндексом:
Существует также широкий спектр сторонних библиотек для работы с ClickHouse: