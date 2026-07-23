Nous savons que certaines situations peuvent nécessiter la fermeture d’un compte. Ce guide vous accompagnera tout au long du processus.

​ Fermeture et suppression de compte

Notre objectif est de vous aider à mener votre projet à bien. Si vous avez des questions auxquelles ce site ne répond pas ou si vous avez besoin d’aide pour évaluer un cas d’usage particulier, veuillez nous contacter à support@clickhouse.com

Nous savons que certaines situations peuvent parfois nécessiter la fermeture d’un compte. Ce guide vous accompagnera tout au long du processus.

​ Fermer ou supprimer votre compte

Les clients peuvent se reconnecter à des comptes fermés pour consulter l’utilisation, la facturation et les journaux d’activité du compte. Cela vous permet d’accéder facilement à des informations utiles dans de nombreux cas, qu’il s’agisse de documenter des cas d’usage ou de télécharger des factures en fin d’année à des fins fiscales. Vous continuerez également à recevoir des mises à jour produit afin de savoir si une fonctionnalité que vous attendiez est désormais disponible. De plus, les comptes fermés peuvent être rouverts à tout moment pour lancer de nouveaux services.

Les clients qui demandent la suppression de leurs données personnelles doivent savoir qu’il s’agit d’un processus irréversible. Le compte et les informations associées ne seront plus disponibles. Vous ne recevrez plus de mises à jour produit et vous ne pourrez pas rouvrir le compte. Cela n’affectera pas les abonnements à la newsletter.

Les abonnés à la newsletter peuvent se désabonner à tout moment en utilisant le lien de désabonnement au bas de l’e-mail de la newsletter, sans fermer leur compte ni supprimer leurs données.

​ Préparer la fermeture

Avant de demander la fermeture du compte, veuillez effectuer les étapes suivantes pour le préparer.

1 1. Exportez toutes les données que vous souhaitez conserver. Exportez le contenu des services

Exportez les logs de la console

Exportez les logs de la base de données

2 2. Arrêtez et supprimez vos services. Cela évitera que des frais supplémentaires ne s’accumulent sur votre compte 3 3. Supprimez tous les utilisateurs, à l'exception de l'administrateur qui demandera la fermeture. Cela évite toute activité inattendue sur le compte qui pourrait empêcher sa fermeture 4 4. Vérifiez les onglets « Usage » et « Billing » pour confirmer que tous les frais ont bien été réglés. Nous ne pouvons pas fermer les comptes présentant un solde impayé.

​ Demander la fermeture d’un compte

Nous sommes tenus d’authentifier les demandes, qu’il s’agisse d’une fermeture ou d’une suppression. Pour que votre demande puisse être traitée rapidement, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Connectez-vous à votre compte clickhouse.cloud. Effectuez toutes les étapes restantes de la section Préparer la fermeture ci-dessus. Cliquez sur le bouton Help (point d’interrogation dans l’angle supérieur droit de l’écran). Sous ‘Support’, cliquez sur ‘Create case.’ Dans l’écran ‘Create new case’, saisissez les informations suivantes :

Priority: Severity 3 Subject: Please close my ClickHouse account Description: We would appreciate it if you would share a brief note about why you are cancelling.

Cliquez sur ‘Créer une nouvelle demande’ Nous fermerons votre compte et vous enverrons un e-mail de confirmation pour vous informer une fois l’opération terminée.

​ Demander la suppression de vos données personnelles

Veuillez noter que seuls les administrateurs de compte peuvent demander à ClickHouse la suppression de données personnelles. Si vous n’êtes pas administrateur de compte, veuillez contacter l’administrateur de votre compte ClickHouse pour demander à être retiré du compte.

Pour demander la suppression des données, suivez les étapes de la section ‘Demander la fermeture du compte’ ci-dessus. Lors de la saisie des informations de la demande, remplacez l’objet par ‘Veuillez fermer mon compte ClickHouse et supprimer mes données personnelles.’

Nous traiterons les demandes de suppression de données personnelles dans un délai de 30 jours.