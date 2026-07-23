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Dans cette section de la documentation, vous découvrirez certains des concepts de base du fonctionnement de ClickHouse.

Glossaire

Mots et expressions ClickHouse couramment utilisés, ainsi que leurs définitions.

Parts de la table

Découvrez ce que sont les parts de la table dans ClickHouse.

Partitions de table

Découvrez ce que sont les partitions de table et à quoi elles servent.

Fusions de parts de la table

Découvrez ce que sont les fusions de parts de la table et à quoi elles servent.

Index primaires

Comment l’index primaire sparse de ClickHouse permet d’ignorer efficacement les données inutiles lors de l’exécution des requêtes.

Parallélisme des requêtes

Comment ClickHouse parallélise l’exécution des requêtes à l’aide de lanes de traitement et du paramètre max_threads.

Vue d’ensemble de l’architecture

Une vue d’ensemble académique concise de tous les composants de l’architecture de ClickHouse, fondée sur notre article scientifique VLDB 2024.
Dernière modification le 23 juillet 2026