Glossaire
Mots et expressions ClickHouse couramment utilisés, ainsi que leurs définitions.
Parts de la table
Découvrez ce que sont les parts de la table dans ClickHouse.
Partitions de table
Découvrez ce que sont les partitions de table et à quoi elles servent.
Fusions de parts de la table
Découvrez ce que sont les fusions de parts de la table et à quoi elles servent.
Index primaires
Comment l’index primaire sparse de ClickHouse permet d’ignorer efficacement les données inutiles lors de l’exécution des requêtes.
Parallélisme des requêtes
Comment ClickHouse parallélise l’exécution des requêtes à l’aide de lanes de traitement et du paramètre
max_threads.
Vue d’ensemble de l’architecture
Une vue d’ensemble académique concise de tous les composants de l’architecture de ClickHouse, fondée sur notre article scientifique VLDB 2024.