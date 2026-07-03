|Página
|Descripción
|Introducción
|Esta guía está pensada para quienes buscan crear su propia solución de observabilidad con ClickHouse, con especial atención a los logs y las trazas.
|Diseño del esquema
|Descubre por qué se recomienda que los usuarios creen su propio esquema para logs y trazas, junto con algunas prácticas recomendadas para hacerlo.
|Gestión de datos
|Las implementaciones de ClickHouse para observabilidad implican invariablemente grandes volúmenes de datos que deben gestionarse. ClickHouse ofrece funcionalidades que facilitan esa gestión.
|Integración de OpenTelemetry
|Recopilación y exportación de logs y trazas con OpenTelemetry y ClickHouse.
|Uso de herramientas de visualización
|Aprende a usar herramientas de visualización de observabilidad para ClickHouse, incluidas HyperDX y Grafana.
|Aplicación de demostración
|Explora la OpenTelemetry Demo Application adaptada para funcionar con ClickHouse para logs y trazas.
Crea tu propia pila de observabilidad
Página de inicio para crear tu propia pila de observabilidad
Esta guía te ayuda a crear una pila de observabilidad personalizada con ClickHouse como base. Aprende a diseñar, implementar y optimizar tu solución de observabilidad para logs, métricas y trazas, con ejemplos prácticos y prácticas recomendadas.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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