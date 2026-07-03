Esta guía te ayuda a crear una pila de observabilidad personalizada con ClickHouse como base. Aprende a diseñar, implementar y optimizar tu solución de observabilidad para logs, métricas y trazas, con ejemplos prácticos y prácticas recomendadas.

Página Descripción Introducción Esta guía está pensada para quienes buscan crear su propia solución de observabilidad con ClickHouse, con especial atención a los logs y las trazas. Diseño del esquema Descubre por qué se recomienda que los usuarios creen su propio esquema para logs y trazas, junto con algunas prácticas recomendadas para hacerlo. Gestión de datos Las implementaciones de ClickHouse para observabilidad implican invariablemente grandes volúmenes de datos que deben gestionarse. ClickHouse ofrece funcionalidades que facilitan esa gestión. Integración de OpenTelemetry Recopilación y exportación de logs y trazas con OpenTelemetry y ClickHouse. Uso de herramientas de visualización Aprende a usar herramientas de visualización de observabilidad para ClickHouse, incluidas HyperDX y Grafana. Aplicación de demostración Explora la OpenTelemetry Demo Application adaptada para funcionar con ClickHouse para logs y trazas.