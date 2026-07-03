En esta sección de la documentación, encontrará más información sobre las similitudes y diferencias entre BigQuery y ClickHouse Cloud, así como sobre por qué podría interesarle migrar y cómo hacerlo.

Página Descripción BigQuery vs ClickHouse Cloud La forma en que se organizan los recursos en ClickHouse Cloud es similar a la jerarquía de recursos de BigQuery. En este artículo describimos las diferencias concretas. Migración de BigQuery a ClickHouse Cloud Descubra por qué podría interesarle migrar de BigQuery a ClickHouse Cloud. Carga de datos Una guía que muestra cómo migrar datos de BigQuery a ClickHouse.