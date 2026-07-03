Cuando las mutaciones sobre la marcha están habilitadas, las filas actualizadas se marcan inmediatamente como actualizadas y las consultas
Mutaciones sobre la marcha
SELECT posteriores devolverán automáticamente los valores modificados. Cuando las mutaciones sobre la marcha no están habilitadas, es posible que tenga que esperar a que las mutaciones se apliquen mediante un proceso en segundo plano para ver los valores modificados.
Las mutaciones sobre la marcha pueden habilitarse para las tablas de la familia
MergeTree activando la configuración a nivel de consulta
apply_mutations_on_fly.
SET apply_mutations_on_fly = 1;
Vamos a crear una tabla y ejecutar algunas mutaciones:
Ejemplo
Comprobemos el resultado de las actualizaciones con una consulta
CREATE TABLE test_on_fly_mutations (id UInt64, v String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Deshabilitar la materialización en segundo plano de las mutaciones para mostrar
-- el comportamiento predeterminado cuando las mutaciones sobre la marcha no están habilitadas
SYSTEM STOP MERGES test_on_fly_mutations;
SET mutations_sync = 0;
-- Insertar algunas filas en nuestra nueva tabla
INSERT INTO test_on_fly_mutations VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
-- Actualizar los valores de las filas
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'd' WHERE id = 1;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'd';
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'e' WHERE id = 2;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'e';
SELECT:
Ten en cuenta que los valores de las filas aún no se han actualizado al consultar la nueva tabla:
-- Deshabilitar explícitamente las mutaciones sobre la marcha
SET apply_mutations_on_fly = 0;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
Veamos ahora qué ocurre al habilitar las mutaciones sobre la marcha:
┌─id─┬─v─┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└────┴───┘
La consulta
-- Habilitar mutaciones sobre la marcha
SET apply_mutations_on_fly = 1;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
SELECT ahora devuelve el resultado correcto de inmediato, sin tener que esperar a que se apliquen las mutaciones:
┌─id─┬─v─┐
│ 3 │ c │
└────┴───┘
Cuando las mutaciones sobre la marcha están habilitadas, no se materializan de inmediato, sino que solo se aplican durante las consultas
Impacto en el rendimiento
SELECT. Sin embargo, tenga en cuenta que las mutaciones siguen materializándose de forma asíncrona en segundo plano, lo cual es un proceso costoso.
Si el número de mutaciones enviadas supera constantemente, durante cierto intervalo de tiempo, el número de mutaciones que se procesan en segundo plano, la cola de mutaciones no materializadas pendientes de aplicar seguirá creciendo. Esto acabará degradando el rendimiento de las consultas
SELECT.
Sugerimos habilitar la configuración
apply_mutations_on_fly junto con otras configuraciones a nivel de
MergeTree, como
number_of_mutations_to_throw y
number_of_mutations_to_delay, para limitar el crecimiento indefinido de las mutaciones no materializadas.
Las mutaciones sobre la marcha tienen compatibilidad limitada con las subconsultas y las funciones no deterministas. Solo se admiten subconsultas escalares cuyo resultado tenga un tamaño razonable (controlado por la configuración
Compatibilidad con subconsultas y funciones no deterministas
mutations_max_literal_size_to_replace). Solo se admiten funciones no deterministas constantes (p. ej., la función
now()).
Estos comportamientos se controlan mediante las siguientes configuraciones:
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator- si es true, las funciones no deterministas se ejecutan en la réplica iniciadora y se reemplazan por literales en las consultas
UPDATEy
DELETE. Valor predeterminado:
false.
mutations_execute_subqueries_on_initiator- si es true, las subconsultas escalares se ejecutan en la réplica iniciadora y se reemplazan por literales en las consultas
UPDATEy
DELETE. Valor predeterminado:
false.
mutations_max_literal_size_to_replace- El tamaño máximo, en bytes, de los literales serializados que se reemplazarán en las consultas
UPDATEy
DELETE. Valor predeterminado:
16384(16 KiB).