Glosario
Palabras y frases de uso común en ClickHouse, junto con sus definiciones.
Partes de tabla
Conoce qué son las partes de tabla en ClickHouse.
Particiones de tabla
Conoce qué son las particiones de tabla y para qué se utilizan.
Fusiones de partes de tabla
Conoce qué son las fusiones de partes de tabla y para qué se utilizan.
Índices primarios
Cómo el índice primario disperso de ClickHouse ayuda a omitir de forma eficiente los datos innecesarios durante la ejecución de consultas.
Paralelismo de consultas
Cómo ClickHouse paraleliza la ejecución de consultas mediante lanes de procesamiento y la configuración
max_threads.
Descripción general de la arquitectura
Una descripción académica concisa de todos los componentes de la arquitectura de ClickHouse, basada en nuestro artículo científico de VLDB 2024.