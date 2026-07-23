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En esta sección de la documentación, conocerás algunos de los conceptos fundamentales sobre cómo funciona ClickHouse.

Glosario

Palabras y frases de uso común en ClickHouse, junto con sus definiciones.

Partes de tabla

Conoce qué son las partes de tabla en ClickHouse.

Particiones de tabla

Conoce qué son las particiones de tabla y para qué se utilizan.

Fusiones de partes de tabla

Conoce qué son las fusiones de partes de tabla y para qué se utilizan.

Índices primarios

Cómo el índice primario disperso de ClickHouse ayuda a omitir de forma eficiente los datos innecesarios durante la ejecución de consultas.

Paralelismo de consultas

Cómo ClickHouse paraleliza la ejecución de consultas mediante lanes de procesamiento y la configuración max_threads.

Descripción general de la arquitectura

Una descripción académica concisa de todos los componentes de la arquitectura de ClickHouse, basada en nuestro artículo científico de VLDB 2024.
Última modificación el 23 de julio de 2026