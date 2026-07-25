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PATCH
Update organization details
Updates organization fields. Requires ADMIN auth key role.

التفويضات

Authorization
string
header
مطلوب

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

معلمات المسار

organizationId
string<uuid>
مطلوب

ID of the organization to update.

الجسم

application/json
name
string

Name of the organization.

privateEndpoints
object
enableCoreDumps
boolean

Whether crash reports (core dumps) collection is enabled for services in the organization. When disabled at the organization level, individual services cannot enable crash reports.

الاستجابة

Successful response

status
number

HTTP status code.

مثال:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
آخر تعديل في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦