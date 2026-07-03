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في هذا القسم من الوثائق، تعرّف على المزيد حول أوجه التشابه والاختلاف بين BigQuery وClickHouse Cloud، وكذلك سبب رغبتك المحتملة في الترحيل وكيفية القيام بذلك.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦