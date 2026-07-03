في هذا القسم من الوثائق، تعرّف على المزيد حول أوجه التشابه والاختلاف بين BigQuery وClickHouse Cloud، وكذلك سبب رغبتك المحتملة في الترحيل وكيفية القيام بذلك.

الصفحة الوصف BigQuery vs ClickHouse Cloud تتشابه طريقة تنظيم الموارد في ClickHouse Cloud مع البنية الهرمية للموارد في BigQuery. ونوضح في هذه المقالة الفروق المحددة بينهما. Migrating from BigQuery to ClickHouse Cloud تعرّف على الأسباب التي قد تدفعك إلى الترحيل من BigQuery إلى ClickHouse Cloud. Loading Data دليل يوضّح كيفية ترحيل البيانات من BigQuery إلى ClickHouse.