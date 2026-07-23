تحسين `PREWHERE`
كيف يساهم
PREWHERE في تقليل عمليات الإدخال/الإخراج من خلال تصفية البيانات قبل قراءة الأعمدة غير الضرورية، وكيفية مراقبة فعاليته.
تنميط التخصيص
حلّل تخصيصات الذاكرة باستخدام jemalloc.
تنميط التخصيص للإصدارات السابقة لـ 25.9
تنميط التخصيص لإصدارات ClickHouse السابقة لـ 25.9.
التخزينات المؤقتة
أنواع التخزين المؤقت، بما في ذلك query cache وquery condition cache وuserspace page cache.
فهارس تخطي البيانات
تعرّف على فهارس تخطي البيانات، مع أمثلة.
التجسيد الكسول
أرجئ قراءة بيانات الأعمدة إلى أن تصبح مطلوبة فعليًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تشخيص مشكلات الذاكرة، واختبار أجهزتك، وSampling query profiler.