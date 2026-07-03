عند تمكين التعديلات الفورية، تُعلَّم الصفوف التي جرى تحديثها فورًا، وستُرجع استعلامات
التعديلات الفورية
SELECT اللاحقة القيم المعدَّلة تلقائيًا. وعندما لا تكون التعديلات الفورية مُمكَّنة، فقد تحتاج إلى الانتظار حتى تُطبَّق تعديلاتك بواسطة عملية تعمل في الخلفية لكي تتمكّن من رؤية القيم المعدَّلة.
يمكن تمكين التعديلات الفورية للجداول من عائلة
MergeTree عبر تفعيل الإعداد على مستوى الاستعلام
apply_mutations_on_fly.
SET apply_mutations_on_fly = 1;
لنُنشئ جدولًا ونُجري بعض عمليات mutation:
مثال
دعونا نتحقق من نتيجة التحديثات باستخدام استعلام
CREATE TABLE test_on_fly_mutations (id UInt64, v String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Disable background materialization of mutations to showcase
-- default behavior when on-the-fly mutations are not enabled
SYSTEM STOP MERGES test_on_fly_mutations;
SET mutations_sync = 0;
-- Insert some rows in our new table
INSERT INTO test_on_fly_mutations VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
-- Update the values of the rows
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'd' WHERE id = 1;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'd';
ALTER TABLE test_on_fly_mutations UPDATE v = 'e' WHERE id = 2;
ALTER TABLE test_on_fly_mutations DELETE WHERE v = 'e';
SELECT:
لاحظ أن قيم الصفوف لم تُحدَّث بعد عند الاستعلام من الجدول الجديد:
-- Explicitly disable on-the-fly-mutations
SET apply_mutations_on_fly = 0;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
لنرَ الآن ما الذي يحدث عند تفعيل عمليات التعديل الفوري:
┌─id─┬─v─┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└────┴───┘
يعرض استعلام
-- Enable on-the-fly mutations
SET apply_mutations_on_fly = 1;
SELECT id, v FROM test_on_fly_mutations ORDER BY id;
SELECT الآن النتيجة الصحيحة فورًا، من دون الحاجة إلى انتظار تطبيق عمليات التعديل:
┌─id─┬─v─┐
│ 3 │ c │
└────┴───┘
عند تمكين التعديلات الفورية، لا تُجسَّد التعديلات على الفور، بل لا تُطبَّق إلا أثناء استعلامات
تأثير الأداء
SELECT. ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن هذه التعديلات لا تزال تُجسَّد بشكل غير متزامن في الخلفية، وهي عملية مكلفة.
إذا ظل عدد التعديلات المُرسلة يتجاوز، على مدى فترة زمنية معينة، عدد التعديلات التي تُعالَج في الخلفية، فسيواصل طابور التعديلات غير المُجسَّدة التي يجب تطبيقها النمو. وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تراجع أداء استعلامات
SELECT.
نقترح تمكين الإعداد
apply_mutations_on_fly مع إعدادات أخرى على مستوى
MergeTree مثل
number_of_mutations_to_throw و
number_of_mutations_to_delay للحد من النمو غير المحدود للتعديلات غير المُجسَّدة.
توفّر التعديل الفوري دعمًا محدودًا للاستعلامات الفرعية والدوال غير الحتمية. ولا يُدعَم إلا الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة التي تكون نتيجتها بحجم معقول (ويتحكم فيه الإعداد
دعم الاستعلامات الفرعية والدوال غير الحتمية
mutations_max_literal_size_to_replace). كما لا تُدعَم إلا الدوال غير الحتمية الثابتة (مثل الدالة
now()).
تتحكم الإعدادات التالية في هذه السلوكيات:
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator- إذا كانت القيمة true، تُنفَّذ الدوال غير الحتمية على النسخة المتماثلة المُبادِرة وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات
UPDATEو
DELETE. القيمة الافتراضية:
false.
mutations_execute_subqueries_on_initiator- إذا كانت القيمة true، تُنفَّذ الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة على النسخة المتماثلة المُبادِرة وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات
UPDATEو
DELETE. القيمة الافتراضية:
false.
mutations_max_literal_size_to_replace- الحد الأقصى لحجم القيم الحرفية المُسلسلة، بالبايت، التي سيتم استبدالها في استعلامات
UPDATEو
DELETE. القيمة الافتراضية:
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