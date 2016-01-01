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部署选项

ClickStack 提供多种部署选项以适应不同的用例。

以下是对每个部署选项的总结。 入门指南 特别演示了选项 1 和 2。它们在此处包含以求完整。

名称描述适用对象限制示例链接
All-in-One单个 Docker 容器，捆绑了所有 ClickStack 组件。演示、局部全栈测试不推荐用于生产All-in-One
Helm官方的 Helm 图表，用于基于 Kubernetes 的部署。支持 ClickHouse Cloud 和生产扩展。Kubernetes 上的生产部署需要 Kubernetes 知识，需通过 Helm 进行自定义Helm
Docker Compose通过 Docker Compose 单独部署每个 ClickStack 组件。本地测试、概念验证、在单个服务器上的生产、自管理 ClickHouse无容错能力，需要管理多个容器Docker Compose
HyperDX Only独立使用 HyperDX，并使用您自己的 ClickHouse 和架构。现有 ClickHouse 用户、自定义事件管道不包括 ClickHouse，用户必须管理数据摄取和架构HyperDX Only
Local Mode Only完全在浏览器中运行，使用本地存储。没有后端或持久性。演示、调试、与 HyperDX 的开发无身份验证，无持久性，无警报，仅限单用户Local Mode Only