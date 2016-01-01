部署选项
ClickStack 提供多种部署选项以适应不同的用例。
以下是对每个部署选项的总结。 入门指南 特别演示了选项 1 和 2。它们在此处包含以求完整。
|名称
|描述
|适用对象
|限制
|示例链接
|All-in-One
|单个 Docker 容器，捆绑了所有 ClickStack 组件。
|演示、局部全栈测试
|不推荐用于生产
|All-in-One
|Helm
|官方的 Helm 图表，用于基于 Kubernetes 的部署。支持 ClickHouse Cloud 和生产扩展。
|Kubernetes 上的生产部署
|需要 Kubernetes 知识，需通过 Helm 进行自定义
|Helm
|Docker Compose
|通过 Docker Compose 单独部署每个 ClickStack 组件。
|本地测试、概念验证、在单个服务器上的生产、自管理 ClickHouse
|无容错能力，需要管理多个容器
|Docker Compose
|HyperDX Only
|独立使用 HyperDX，并使用您自己的 ClickHouse 和架构。
|现有 ClickHouse 用户、自定义事件管道
|不包括 ClickHouse，用户必须管理数据摄取和架构
|HyperDX Only
|Local Mode Only
|完全在浏览器中运行，使用本地存储。没有后端或持久性。
|演示、调试、与 HyperDX 的开发
|无身份验证，无持久性，无警报，仅限单用户
|Local Mode Only