演示日 - 2026-05-22

演示者： @SpencerTorres

ClickCannon 是我们内部用于容量评估的工具：它可以在发起并发查询的同时生成大量 OpenTelemetry 数据，从而估算客户在特定摄取和查询工作负载下所需的资源。我们在 OpenHouse 上正式对外公布了它，Spencer 也演示了它的最新版本。

现在，你不必再预先在磁盘上准备数据，而是可以直接以内联方式配置生成器。启用后，设置线程数、每个块的行数、每秒总行数，以及一些内存限制即可。这样就不再需要先在磁盘上准备 2 TB 的测试数据——而这正是该工具此前难以推广的原因。

接下来，我们会向更多用户推荐 ClickCannon，用于他们自己的容量评估。代码仓库地址为 https://github.com/clickhouse/clickcannon。

演示者： @pulpdrew

两个相关的 仪表盘 改进一并上线了。现在，当你将单个卡片切换到全屏时，会看到一个专用的时间选择器和粒度选择器，它们独立于 仪表盘 本身的时间范围。这意味着，你可以针对某个特定指标 (例如 ClickHouse 集群 仪表盘 中的一张图表) 放大查看较长时间范围内的历史数据，而不会导致 仪表盘 中的其他卡片全部刷新。现在，浏览器标签页标题中也会显示 仪表盘 名称。

第二项改进是 仪表盘 过滤器的 数据源 范围限定。过滤器现在可以被限制为仅广播到由特定 数据源 支持的卡片，而不是全局应用到每张卡片。在一个混合 数据源 的 仪表盘 上 (例如同时包含 logs 和链路追踪) ，你可以避免过滤器“泄漏”到不适用的卡片中。

相关 PR： #2302 feat: 仪表盘 小幅改进，#2331 feat: 为 仪表盘 过滤器添加 数据源 范围限定

由 @pulpdrew 演示

这是一个虽小但切实修复了正确性问题的改动，针对不区分大小写的搜索。如果你的数据源在 lower(Body) 上定义了文本索引，但没有指定 preprocessor 参数，查询规划器此前会生成 hasAllTokens(Body, ...) 条件。由于该表达式与索引表达式不匹配，因此不会使用文本索引，查询会退回到扫描。

现在生成的查询为 hasAllTokens(lower(Body), ...) ，这与索引表达式相匹配。对于以这种方式配置的数据源，不区分大小写的搜索现在可以正确地通过文本索引加速。

相关 PR： #2326 feat: 支持在没有 preprocessor 的 lower(Body) 上使用文本索引

由 @alex-fedotyev 演示

Event Deltas 过去需要多一步操作：你必须先点击按钮进入比较模式，才能在热力图上拖拽选择区域。现在这一步已经省掉了：页面加载后会立即显示分布条，而当你在热力图上拖出一个区域时，这些条形会立刻切换到“所选区域 vs 背景”的比较模式。点击选区外部后，视图就会切回全部 span 视图。

这项改动几周前就已进入 OSS，但其中有一部分尚未包含在托管 ClickStack 中。现在这一差距已经补上，因此两个版本中的简化流程都已保持一致。

相关 PR： #1899 feat: 始终开启的属性分布模式

由 @teeohhem 演示

当仪表盘中的分区不再只是寥寥几个时 (这正是我们想要的，因为分区是组织大型仪表盘的方式) ，在其中导航就会变得很麻烦。Tom 添加了一个右侧目录栏，列出所有分区，并支持你直接跳转到任意分区。现在还有一个批量折叠/展开控件，可一次性隐藏所有分区的内容，这样你就能快速查看长仪表盘的整体结构，而不必从头到尾滚动浏览。

虽然仍处于草稿阶段，但对于我们随 ClickHouse 集群和 Kubernetes 视图一同提供的多分区仪表盘来说，已经非常实用了。

相关 PR： #2350 feat(dashboard): 添加支持批量折叠/展开的右侧目录栏

演示者： @teeohhem

昨天有客户反馈：在结果表中调整列宽后，这个设置应该保留下来。现在已经支持了。调整后的宽度会存储在本地存储中，并按表 ID 分别保存，因此不同的表会各自保留独立的列布局。即使关闭浏览器，之后再回来，列宽也会保持为你上次设置的样子。向表中添加或删除某一列，也不会重置其他列的宽度。

相关 PR： #2327 修复：在搜索结果表中持久保存列宽