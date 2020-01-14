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CREATE VIEW

创建一个新视图。 有两种类型的视图：普通视图，物化视图，Live视图和Window视图。

语法:

CREATE [ OR REPLACE ] VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER ] AS SELECT . . .



普通视图不存储任何数据。 他们只是在每次访问时从另一个表执行读取。换句话说，普通视图只不过是一个保存的查询。 从视图中读取时，此保存的查询用作FROM子句中的子查询.

例如，假设您已经创建了一个视图：

CREATE VIEW view AS SELECT . . .



并写了一个查询：

SELECT a , b , c FROM view



这个查询完全等同于使用子查询：

SELECT a , b , c FROM ( SELECT . . . )



CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER ] [ TO [ db . ] name ] [ ENGINE = engine ] [ POPULATE ] AS SELECT . . .



物化视图存储由相应的SELECT管理.

创建不带 TO [db].[table] 的物化视图时，必须指定 ENGINE – 用于存储数据的表引擎。

使用 TO [db].[table] 创建物化视图时，不得使用 POPULATE 。

一个物化视图的实现是这样的：当向SELECT中指定的表插入数据时，插入数据的一部分被这个SELECT查询转换，结果插入到视图中。

!!! important "重要" ClickHouse 中的物化视图更像是插入触发器。 如果视图查询中有一些聚合，则它仅应用于一批新插入的数据。 对源表现有数据的任何更改（如更新、删除、删除分区等）都不会更改物化视图。

如果指定 POPULATE ，则在创建视图时将现有表数据插入到视图中，就像创建一个 CREATE TABLE ... AS SELECT ... 一样。 否则，查询仅包含创建视图后插入表中的数据。 我们不建议使用POPULATE，因为在创建视图期间插入表中的数据不会插入其中。

SELECT 查询可以包含 DISTINCT 、 GROUP BY 、 ORDER BY 、 LIMIT ……请注意，相应的转换是在每个插入数据块上独立执行的。 例如，如果设置了 GROUP BY ，则在插入期间聚合数据，但仅在插入数据的单个数据包内。 数据不会被进一步聚合。 例外情况是使用独立执行数据聚合的 ENGINE ，例如 SummingMergeTree 。

在物化视图上执行ALTER查询有局限性，因此可能不方便。 如果物化视图使用构造 TO [db.]name ，你可以 DETACH 视图，为目标表运行 ALTER ，然后 ATTACH 先前分离的（ DETACH ）视图。

请注意，物化视图受optimize_on_insert设置的影响。 在插入视图之前合并数据。

视图看起来与普通表相同。 例如，它们列在1SHOW TABLES1查询的结果中。

删除视图,使用DROP VIEW. DROP TABLE 也适用于视图。

!!! important "重要" 这是一项实验性功能，可能会在未来版本中以向后不兼容的方式进行更改。 使用allow_experimental_live_view设置启用实时视图和 WATCH 查询的使用。 输入命令 set allow_experimental_live_view = 1 。

CREATE LIVE VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ WITH [ TIMEOUT [ value_in_sec ] [ AND ] ] [ REFRESH [ value_in_sec ] ] ] AS SELECT . . .



实时视图存储相应SELECT查询的结果，并在查询结果更改时随时更新。 查询结果以及与新数据结合所需的部分结果存储在内存中，为重复查询提供更高的性能。当使用WATCH查询更改查询结果时，实时视图可以提供推送通知。

实时视图是通过插入到查询中指定的最里面的表来触发的。

实时视图的工作方式类似于分布式表中查询的工作方式。 但不是组合来自不同服务器的部分结果，而是将当前数据的部分结果与新数据的部分结果组合在一起。当实时视图查询包含子查询时，缓存的部分结果仅存储在最里面的子查询中。

!!! info "限制"

您可以使用WATCH命令监视 LIVE VIEW 查询结果的变化

WATCH [ db . ] live_view



示例:

CREATE TABLE mt ( x Int8 ) Engine = MergeTree ORDER BY x ;

CREATE LIVE VIEW lv AS SELECT sum ( x ) FROM mt ;



在对源表进行并行插入时观看实时视图。

WATCH lv ;



┌─sum ( x ) ─┬─_version─┐

│ 1 │ 1 │

└────────┴──────────┘

┌─sum ( x ) ─┬─_version─┐

│ 2 │ 2 │

└────────┴──────────┘

┌─sum ( x ) ─┬─_version─┐

│ 6 │ 3 │

└────────┴──────────┘

.. .



INSERT INTO mt VALUES ( 1 ) ;

INSERT INTO mt VALUES ( 2 ) ;

INSERT INTO mt VALUES ( 3 ) ;



添加EVENTS子句只获取更改事件。

WATCH [ db . ] live_view EVENTS ;



示例:

WATCH lv EVENTS ;



┌─version─┐

│ 1 │

└─────────┘

┌─version─┐

│ 2 │

└─────────┘

┌─version─┐

│ 3 │

└─────────┘

.. .



你可以执行SELECT与任何常规视图或表格相同的方式查询实时视图。如果查询结果被缓存，它将立即返回结果而不在基础表上运行存储的查询。

SELECT * FROM [ db . ] live_view WHERE . . .



您可以使用 ALTER LIVE VIEW [db.]table_name REFRESH 语法.

当使用 WITH TIMEOUT 子句创建实时视图时，WATCH观察实时视图的查询。

CREATE LIVE VIEW [ db . ] table_name WITH TIMEOUT [ value_in_sec ] AS SELECT . . .



如果未指定超时值，则由指定的值temporary_live_view_timeout决定.

示例:

CREATE TABLE mt ( x Int8 ) Engine = MergeTree ORDER BY x ;

CREATE LIVE VIEW lv WITH TIMEOUT 15 AS SELECT sum ( x ) FROM mt ;



当使用 WITH REFRESH 子句创建实时视图时，它将在自上次刷新或触发后经过指定的秒数后自动刷新。

CREATE LIVE VIEW [ db . ] table_name WITH REFRESH [ value_in_sec ] AS SELECT . . .



如果未指定刷新值，则由指定的值periodic_live_view_refresh决定.

示例:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now ( ) ;

WATCH lv



┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 08:47:05 │ 1 │

└─────────────────────┴──────────┘

┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 08:47:10 │ 2 │

└─────────────────────┴──────────┘

┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 08:47:15 │ 3 │

└─────────────────────┴──────────┘



您可以使用 AND 子句组合 WITH TIMEOUT 和 WITH REFRESH 子句。

CREATE LIVE VIEW [ db . ] table_name WITH TIMEOUT [ value_in_sec ] AND REFRESH [ value_in_sec ] AS SELECT . . .



示例:

CREATE LIVE VIEW lv WITH TIMEOUT 15 AND REFRESH 5 AS SELECT now ( ) ;



15 秒后，如果没有活动的 WATCH 查询，实时视图将自动删除。

WATCH lv



Code: 60. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Table default.lv does not exist..



实时视图表的最常见用途包括：

为查询结果更改提供推送通知以避免轮询。

缓存最频繁查询的结果以提供即时查询结果。

监视表更改并触发后续选择查询。

使用定期刷新从系统表中查看指标。

原始文章

!!! important "重要" 这是一项试验性功能，可能会在未来版本中以向后不兼容的方式进行更改。 通过allow_experimental_window_view启用window view以及 WATCH 语句。输入命令 set allow_experimental_window_view = 1 。

CREATE WINDOW VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ TO [ db . ] table_name ] [ ENGINE = engine ] [ WATERMARK = strategy ] [ ALLOWED_LATENESS = interval_function ] AS SELECT . . . GROUP BY time_window_function



Window view可以通过时间窗口聚合数据，并在满足窗口触发条件时自动触发对应窗口计算。其通过将计算状态保存降低处理延迟，支持将处理结果输出至目标表或通过 WATCH 语句输出至终端。

创建window view的方式和创建物化视图类似。Window view使用默认为 AggregatingMergeTree 的内部存储引擎存储计算中间状态。

时间窗口函数用于获取窗口的起始和结束时间。Window view需要和时间窗口函数配合使用。

Window view 支持处理时间和事件时间两种时间类型。

处理时间为默认时间类型，该模式下window view使用本地机器时间计算窗口数据。“处理时间”时间类型计算简单，但具有不确定性。该模式下时间可以为时间窗口函数的第一个参数 time_attr ，或通过函数 now() 使用当前机器时间。下面的例子展示了使用“处理时间”创建window view的例子。

CREATE WINDOW VIEW wv AS SELECT count ( number ) , tumbleStart ( w_id ) as w_start from date GROUP BY tumble ( now ( ) , INTERVAL '5' SECOND ) as w_id



事件时间 是事件真实发生的时间，该时间往往在事件发生时便嵌入数据记录。事件时间处理提供较高的确定性，可以处理乱序数据以及迟到数据。Window view通过水位线( WATERMARK )启用事件时间处理。

Window view提供如下三种水位线策略：

STRICTLY_ASCENDING : 提交观测到的最大时间作为水位线，小于最大观测时间的数据不算迟到。

: 提交观测到的最大时间作为水位线，小于最大观测时间的数据不算迟到。 ASCENDING : 提交观测到的最大时间减1作为水位线。小于或等于最大观测时间的数据不算迟到。

: 提交观测到的最大时间减1作为水位线。小于或等于最大观测时间的数据不算迟到。 BOUNDED : WATERMARK=INTERVAL. 提交最大观测时间减去固定间隔( INTERVAL )做为水位线。

以下为使用 WATERMARK 创建window view的示例：

CREATE WINDOW VIEW wv WATERMARK = STRICTLY_ASCENDING AS SELECT count ( number ) FROM date GROUP BY tumble ( timestamp , INTERVAL '5' SECOND ) ;

CREATE WINDOW VIEW wv WATERMARK = ASCENDING AS SELECT count ( number ) FROM date GROUP BY tumble ( timestamp , INTERVAL '5' SECOND ) ;

CREATE WINDOW VIEW wv WATERMARK = INTERVAL '3' SECOND AS SELECT count ( number ) FROM date GROUP BY tumble ( timestamp , INTERVAL '5' SECOND ) ;



通常，窗口会在水位线到达时触发，水位线到达之后的数据会被丢弃。Window view可以通过设置 ALLOWED_LATENESS=INTERVAL 来开启迟到消息处理。示例如下：

CREATE WINDOW VIEW test . wv TO test . dst WATERMARK = ASCENDING ALLOWED_LATENESS = INTERVAL '2' SECOND AS SELECT count ( a ) AS count , tumbleEnd ( wid ) AS w_end FROM test . mt GROUP BY tumble ( timestamp , INTERVAL '5' SECOND ) AS wid ;



需要注意的是，迟到消息需要更新之前的处理结果。与在窗口结束时触发不同，迟到消息到达时window view会立即触发计算。因此，会导致同一个窗口输出多次计算结果。用户需要注意这种情况，并消除重复结果。

Window view可以通过 WATCH 语句将处理结果推送至终端，或通过 TO 语句将结果推送至数据表。

WATCH [ db . ] name [ LIMIT n ]



WATCH 语句和 LIVE VIEW 中的类似。支持设置 LIMIT 参数，输出消息数目达到 LIMIT 限制时结束查询。

window_view_clean_interval : window view清除过期数据间隔(单位为秒)。系统会定期清除过期数据，尚未触发的窗口数据不会被清除。

: window view清除过期数据间隔(单位为秒)。系统会定期清除过期数据，尚未触发的窗口数据不会被清除。 window_view_heartbeat_interval : 用于判断watch查询活跃的心跳时间间隔。

假设我们需要每10秒统计一次 data 表中的点击日志，且 data 表的结构如下：

CREATE TABLE data ( ` id ` UInt64 , ` timestamp ` DateTime ) ENGINE = Memory ;



首先，使用10秒大小的tumble函数创建window view。

CREATE WINDOW VIEW wv as select count ( id ) , tumbleStart ( w_id ) as window_start from data group by tumble ( timestamp , INTERVAL '10' SECOND ) as w_id



随后，我们使用 WATCH 语句获取计算结果。

WATCH wv



当日志插入表 data 时，

INSERT INTO data VALUES ( 1 , now ( ) )



WATCH 语句会输出如下结果：

┌─count(id)─┬────────window_start─┐

│ 1 │ 2020-01-14 16:56:40 │

└───────────┴─────────────────────┘



或者，我们可以通过 TO 关键字将处理结果输出至另一张表。

CREATE WINDOW VIEW wv TO dst AS SELECT count ( id ) , tumbleStart ( w_id ) as window_start FROM data GROUP BY tumble ( timestamp , INTERVAL '10' SECOND ) as w_id



ClickHouse测试中提供了更多的示例(以 *window_view* 命名)。

Window view 在以下场景有用：