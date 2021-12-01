AggregateFunction(name, types_of_arguments…)
聚合函数的中间状态，可以通过聚合函数名称加
-State后缀的形式得到它。与此同时，当您需要访问该类型的最终状态数据时，您需要以相同的聚合函数名加
-Merge后缀的形式来得到最终状态数据。
AggregateFunction — 参数化的数据类型。
参数
聚合函数名
如果函数具备多个参数列表，请在此处指定其他参数列表中的值。
聚合函数参数的类型
示例
CREATE TABLE t
(
column1 AggregateFunction(uniq, UInt64),
column2 AggregateFunction(anyIf, String, UInt8),
column3 AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64)
) ENGINE = ...
上述中的uniq， anyIf (任何+如果) 以及 分位数 都为ClickHouse中支持的聚合函数。
使用指南
数据写入
当需要写入数据时，您需要将数据包含在
INSERT SELECT语句中，同时对于
AggregateFunction类型的数据，您需要使用对应的以
-State为后缀的函数进行处理。
函数使用示例
uniqState(UserID)
quantilesState(0.5, 0.9)(SendTiming)
不同于
uniq和
quantiles函数返回聚合结果的最终值，以
-State后缀的函数总是返回
AggregateFunction类型的数据的中间状态。
对于
SELECT而言，
AggregateFunction类型总是以特定的二进制形式展现在所有的输出格式中。例如，您可以使用
SELECT语句将函数的状态数据转储为
TabSeparated格式的同时使用
INSERT语句将数据转储回去。
数据查询
当从
AggregatingMergeTree表中查询数据时，对于
AggregateFunction类型的字段，您需要使用以
-Merge为后缀的相同聚合函数来聚合数据。对于非
AggregateFunction类型的字段，请将它们包含在
GROUP BY子句中。
以
-Merge为后缀的聚合函数，可以将多个
AggregateFunction类型的中间状态组合计算为最终的聚合结果。
例如，如下的两个查询返回的结果总是一致：
SELECT uniq(UserID) FROM table
SELECT uniqMerge(state) FROM (SELECT uniqState(UserID) AS state FROM table GROUP BY RegionID)
使用示例
请参阅 AggregatingMergeTree 的说明