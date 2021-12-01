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AggregateFunction(name, types_of_arguments…)

聚合函数的中间状态，可以通过聚合函数名称加-State后缀的形式得到它。与此同时，当您需要访问该类型的最终状态数据时，您需要以相同的聚合函数名加-Merge后缀的形式来得到最终状态数据。

AggregateFunction — 参数化的数据类型。

参数

  • 聚合函数名

    如果函数具备多个参数列表，请在此处指定其他参数列表中的值。

  • 聚合函数参数的类型

示例

CREATE TABLE t
(
    column1 AggregateFunction(uniq, UInt64),
    column2 AggregateFunction(anyIf, String, UInt8),
    column3 AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64)
) ENGINE = ...

上述中的uniq， anyIf (任何+如果) 以及 分位数 都为ClickHouse中支持的聚合函数。

使用指南

数据写入

当需要写入数据时，您需要将数据包含在INSERT SELECT语句中，同时对于AggregateFunction类型的数据，您需要使用对应的以-State为后缀的函数进行处理。

函数使用示例

uniqState(UserID)
quantilesState(0.5, 0.9)(SendTiming)

不同于uniqquantiles函数返回聚合结果的最终值，以-State后缀的函数总是返回AggregateFunction类型的数据的中间状态。

对于SELECT而言，AggregateFunction类型总是以特定的二进制形式展现在所有的输出格式中。例如，您可以使用SELECT语句将函数的状态数据转储为TabSeparated格式的同时使用INSERT语句将数据转储回去。

数据查询

当从AggregatingMergeTree表中查询数据时，对于AggregateFunction类型的字段，您需要使用以-Merge为后缀的相同聚合函数来聚合数据。对于非AggregateFunction类型的字段，请将它们包含在GROUP BY子句中。

-Merge为后缀的聚合函数，可以将多个AggregateFunction类型的中间状态组合计算为最终的聚合结果。

例如，如下的两个查询返回的结果总是一致：

SELECT uniq(UserID) FROM table

SELECT uniqMerge(state) FROM (SELECT uniqState(UserID) AS state FROM table GROUP BY RegionID)

使用示例

请参阅 AggregatingMergeTree 的说明

来源文章