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AggregateFunction(name, types_of_arguments…)

聚合函数的中间状态，可以通过聚合函数名称加 -State 后缀的形式得到它。与此同时，当您需要访问该类型的最终状态数据时，您需要以相同的聚合函数名加 -Merge 后缀的形式来得到最终状态数据。

AggregateFunction — 参数化的数据类型。

参数

聚合函数名 如果函数具备多个参数列表，请在此处指定其他参数列表中的值。



聚合函数参数的类型

示例

CREATE TABLE t

(

column1 AggregateFunction ( uniq , UInt64 ) ,

column2 AggregateFunction ( anyIf , String , UInt8 ) ,

column3 AggregateFunction ( quantiles ( 0.5 , 0.9 ) , UInt64 )

) ENGINE = . . .



上述中的uniq， anyIf (任何+如果) 以及 分位数 都为ClickHouse中支持的聚合函数。

当需要写入数据时，您需要将数据包含在 INSERT SELECT 语句中，同时对于 AggregateFunction 类型的数据，您需要使用对应的以 -State 为后缀的函数进行处理。

函数使用示例

uniqState ( UserID )

quantilesState ( 0.5 , 0.9 ) ( SendTiming )



不同于 uniq 和 quantiles 函数返回聚合结果的最终值，以 -State 后缀的函数总是返回 AggregateFunction 类型的数据的中间状态。

对于 SELECT 而言， AggregateFunction 类型总是以特定的二进制形式展现在所有的输出格式中。例如，您可以使用 SELECT 语句将函数的状态数据转储为 TabSeparated 格式的同时使用 INSERT 语句将数据转储回去。

当从 AggregatingMergeTree 表中查询数据时，对于 AggregateFunction 类型的字段，您需要使用以 -Merge 为后缀的相同聚合函数来聚合数据。对于非 AggregateFunction 类型的字段，请将它们包含在 GROUP BY 子句中。

以 -Merge 为后缀的聚合函数，可以将多个 AggregateFunction 类型的中间状态组合计算为最终的聚合结果。

例如，如下的两个查询返回的结果总是一致：

SELECT uniq ( UserID ) FROM table



SELECT uniqMerge ( state ) FROM ( SELECT uniqState ( UserID ) AS state FROM table GROUP BY RegionID )



请参阅 AggregatingMergeTree 的说明

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