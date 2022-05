$ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s

", $1, $4) }' | clickhouse-local -S "user String, mem Float64" -q "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"



Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec.



┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓



┃ user ┃ memTotal ┃



┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩



│ bayonet │ 113.5 │



├──────────┼──────────┤



│ root │ 8.8 │



├──────────┼──────────┤