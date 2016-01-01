升级

使用 ClickHouse Cloud，您不必担心打补丁和升级。我们会定期推出包括修复、新功能和性能改进的升级。有关 ClickHouse 新功能的完整列表，请参考我们的 Cloud changelog。

备注 我们正在引入一种新的升级机制，我们称之为“先做后断”（或 MBB）。在这种新方法中，我们会在移除旧的副本之前添加更新后的副本。这使得升级过程更加平滑，对正在运行的工作负载的干扰更小。 作为此变更的一部分，历史系统表数据将会在升级事件中保留最多 30 天。此外，对于 AWS 或 GCP 上的服务，任何早于 2024 年 12 月 19 日的系统表数据以及对于 Azure 上的服务，任何早于 2025 年 1 月 14 日的系统表数据将不会在迁移到新组织层时保留。

当您创建服务时， compatibility 设置会被设置为您初始化提供服务时 ClickHouse Cloud 提供的最新 ClickHouse 版本。

compatibility 设置允许您使用先前版本设置的默认值。当您的服务升级到新版本时， compatibility 设置中指定的版本不会更改。这意味着在您首次创建服务时存在的设置的默认值不会更改（除非您已经覆盖了这些默认值，在这种情况下它们将会在升级后保留）。

您无法管理服务的 compatibility 设置。如果您想更改 compatibility 设置中设置的版本，您必须 联系支持。

有时，我们可能需要更新您的服务，这可能需要我们禁用某些功能，例如扩展或待机。在少数情况下，我们可能需要对遇到问题的服务进行操作，并将其恢复到健康状态。在这种维护期间，您会在服务页面上看到一条横幅，上面写着 “维护进行中”。您仍然可以在此期间使用服务进行查询。

在服务维护期间，您不会被收取费用。维护模式 是一种少见的情况，不应与常规服务升级混淆。

您可以通过订阅特定的发布通道来自定义您的 ClickHouse Cloud 服务的升级计划。

Scale plan feature 快速发布通道 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

除了常规的升级计划，我们还提供 快速发布 通道，如果您希望您的服务在常规发布计划之前接收更新。

具体而言，服务将会：

接收最新的 ClickHouse 版本

更频繁的升级，因为会测试新版本

您可以在 Cloud 控制台中按如下方式修改服务的发布计划：

此 快速发布 通道适合在非关键环境中测试新功能。不建议在对正常运行时间和可靠性要求严格的生产工作负载中使用。

对于没有配置发布通道或升级计划的所有 Scale 和 Enterprise 级服务，升级将作为常规通道发布的一部分进行。建议在生产环境中使用此选项。

常规发布通道的升级通常在 快速发布通道 后的两周内进行。

备注 基础级服务的升级通常在快速发布通道后不久进行。

Enterprise plan feature 计划升级 are available in the Enterprise plan. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

用户可以为 Enterprise 级服务配置升级窗口。

选择您希望指定升级时间表的服务，然后从左侧菜单中选择 设置 。滚动到 计划升级 。

选择此选项将允许用户选择数据库和云升级的星期几/时间窗口。