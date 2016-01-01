自动扩展

扩展是根据客户需求调整可用资源的能力。Scale 和 Enterprise（具有标准 1:4 配置文件）级别的服务可以通过编程调用 API 进行水平扩展，或者通过 UI 更改设置来调整系统资源。或者，这些服务可以进行 自动垂直扩展 以满足应用需求。

Scale plan feature 自动垂直扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

目前，ClickHouse Cloud 支持 Scale 级别服务的垂直自动扩展和手动水平扩展。

对于 Enterprise 级别服务，扩展工作如下：

水平扩展 ：手动水平扩展将在企业级的所有标准和自定义配置文件中可用。

：手动水平扩展将在企业级的所有标准和自定义配置文件中可用。 垂直扩展 ： 标准配置文件（1:4）将支持垂直自动扩展。 自定义配置文件在启动时将不支持垂直自动扩展或手动垂直扩展。然而，联系支持团队后，这些服务可以进行垂直扩展。

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备注 我们正在为计算副本引入一种新的垂直扩展机制，称为“先添加后删除”（Make Before Break，MBB）。这种方法在删除旧副本之前添加一个或多个新大小的副本，防止在扩展操作期间任何容量的丢失。通过消除删除现有副本和添加新副本之间的空档，MBB 创建了一个更无缝且干扰更小的扩展过程。这在高资源利用率触发额外容量需求的向上扩展场景中尤其有益，因为过早删除副本只会加剧资源限制。 请注意，作为此更改的一部分，历史系统表数据将在扩展事件中最多保留 30 天。此外，2024 年 12 月 19 日之前的 AWS 或 GCP 服务的任何系统表数据，以及 2025 年 1 月 14 日之前的 Azure 服务的任何系统表数据，将不会作为迁移到新组织级别的一部分被保留。

Scale plan feature 自动垂直扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

Scale 和 Enterprise 服务根据 CPU 和内存使用情况支持自动扩展。我们不断监控服务在 30 小时的回顾窗口中的历史使用情况来做出扩展决策。如果使用率超过或低于某些阈值，我们将相应地扩展服务以匹配需求。

基于 CPU 的自动扩展将在 CPU 使用率超过 50-75% 的上限阈值时启动（实际阈值取决于集群的大小）。此时，分配给集群的 CPU 将翻倍。如果 CPU 使用率低于上限阈值的一半（例如，在上限阈值为 50% 的情况下降至 25%），则 CPU 分配将减半。

基于内存的自动扩展将集群扩展至最大内存使用的 125%，如果遇到 OOM（内存不足）错误，则扩展至 150%。

较大 的 CPU 或内存建议被选中，并且分配给服务的 CPU 和内存将在 1 个 CPU 和 4 GiB 内存的锁步增量中进行扩展。

ClickHouse Cloud Scale 或 Enterprise 服务的扩展可以由具有 Admin 角色的组织成员进行调整。要配置垂直自动扩展，请前往您服务的 设置 选项卡并调整最小和最大内存，以及如下面所示的 CPU 设置。

备注 单副本服务在所有级别中无法扩展。

将您副本的 最大内存 设置为高于 最小内存 的值。服务将根据需要在这些范围内进行扩展。这些设置在初始服务创建过程中也可用。您服务中的每个副本将被分配相同的内存和 CPU 资源。

您还可以选择将这些值设置为相同，从而将服务“固定”到特定配置。这将立即强制扩展到您选择的所需大小。

需要注意的是，这将禁用集群上的任何自动扩展，且您的服务将无法应对超出这些设置的 CPU 或内存使用增加。

备注 对于 Enterprise 级服务，标准 1:4 配置将支持垂直自动扩展。 自定义配置文件在启动时将不支持垂直自动扩展或手动垂直扩展。 但这些服务可以通过联系支持团队进行垂直扩展。

Scale plan feature 手动水平扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

您可以使用 ClickHouse Cloud 的 公共 API 通过更新服务的扩展设置或从云控制台调整副本数量来扩展服务。

Scale 和 Enterprise 级别确实支持单副本服务。然而，在这些级别中，起始为多个副本的服务，或扩展至多个副本的服务只能缩减至至少 2 个副本。

备注 服务可以水平扩展，最多可达 20 个副本。如果您需要更多副本，请联系支持团队。

要水平扩展集群，通过 API 发出 PATCH 请求以调整副本数量。下面的屏幕截图显示了一个 API 调用，将 3 个副本的集群扩展至 6 个副本及相应的响应。

PATCH 请求以更新 numReplicas

来自 PATCH 请求的响应

如果您发出一个新的扩展请求或多个请求，而其中一个请求已经在进行中，扩展服务将忽略中间状态，并收敛到最终的副本计数。

要通过 UI 水平扩展服务，您可以在 设置 页面上调整服务的副本数量。

来自 ClickHouse Cloud 控制台的服务扩展设置

一旦服务扩展，云控制台中的指标仪表板应显示服务的正确分配。下面的屏幕截图显示集群扩展到总内存 96 GiB ，这是 6 个副本，每个副本的内存分配为 16 GiB 。

在 设置 页面上，您还可以选择是否允许在服务不活动时自动闲置您的服务，如上图所示（即当服务没有执行任何用户提交的查询时）。自动闲置可以降低服务成本，因为当服务处于暂停状态时，您不会被收取计算资源费用。

备注 在某些特殊情况下，例如，当服务具有大量分区片段时，服务将不会自动闲置。 服务可能进入一种闲置状态，在该状态下暂停 可刷新的物化视图 的刷新、来自 S3Queue 的消费以及新合并的调度。现有的合并操作将在服务转换到闲置状态之前完成。要确保可刷新的物化视图和 S3Queue 消费的持续运行，请禁用闲置状态功能。

何时不使用自动闲置 仅在您的用例能够处理查询响应延迟的情况下使用自动闲置，因为当服务暂停时，连接到服务将超时。自动闲置非常适合不频繁使用且可以容忍延迟的服务。不推荐用于驱动频繁使用的客户功能的服务。

如果您预期工作负载即将出现高峰，您可以使用 ClickHouse Cloud API 来预先扩展服务以处理高峰，待需求减退后再缩减服务规模。要了解每个副本当前正在使用的 CPU 核心和内存，您可以运行以下查询：