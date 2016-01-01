自动扩展
扩展是根据客户需求调整可用资源的能力。Scale 和 Enterprise（具有标准 1:4 配置文件）级别的服务可以通过编程调用 API 进行水平扩展，或者通过 UI 更改设置来调整系统资源。或者，这些服务可以进行 自动垂直扩展 以满足应用需求。
自动垂直扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.
在 ClickHouse Cloud 中扩展的工作原理
目前，ClickHouse Cloud 支持 Scale 级别服务的垂直自动扩展和手动水平扩展。
对于 Enterprise 级别服务，扩展工作如下：
- 水平扩展：手动水平扩展将在企业级的所有标准和自定义配置文件中可用。
- 垂直扩展：
- 标准配置文件（1:4）将支持垂直自动扩展。
- 自定义配置文件在启动时将不支持垂直自动扩展或手动垂直扩展。然而，联系支持团队后，这些服务可以进行垂直扩展。
我们正在为计算副本引入一种新的垂直扩展机制，称为“先添加后删除”（Make Before Break，MBB）。这种方法在删除旧副本之前添加一个或多个新大小的副本，防止在扩展操作期间任何容量的丢失。通过消除删除现有副本和添加新副本之间的空档，MBB 创建了一个更无缝且干扰更小的扩展过程。这在高资源利用率触发额外容量需求的向上扩展场景中尤其有益，因为过早删除副本只会加剧资源限制。
请注意，作为此更改的一部分，历史系统表数据将在扩展事件中最多保留 30 天。此外，2024 年 12 月 19 日之前的 AWS 或 GCP 服务的任何系统表数据，以及 2025 年 1 月 14 日之前的 Azure 服务的任何系统表数据，将不会作为迁移到新组织级别的一部分被保留。
垂直自动扩展
自动垂直扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.
Scale 和 Enterprise 服务根据 CPU 和内存使用情况支持自动扩展。我们不断监控服务在 30 小时的回顾窗口中的历史使用情况来做出扩展决策。如果使用率超过或低于某些阈值，我们将相应地扩展服务以匹配需求。
基于 CPU 的自动扩展将在 CPU 使用率超过 50-75% 的上限阈值时启动（实际阈值取决于集群的大小）。此时，分配给集群的 CPU 将翻倍。如果 CPU 使用率低于上限阈值的一半（例如，在上限阈值为 50% 的情况下降至 25%），则 CPU 分配将减半。
基于内存的自动扩展将集群扩展至最大内存使用的 125%，如果遇到 OOM（内存不足）错误，则扩展至 150%。
较大 的 CPU 或内存建议被选中，并且分配给服务的 CPU 和内存将在
1 个 CPU 和
4 GiB 内存的锁步增量中进行扩展。
配置垂直自动扩展
ClickHouse Cloud Scale 或 Enterprise 服务的扩展可以由具有 Admin 角色的组织成员进行调整。要配置垂直自动扩展，请前往您服务的 设置 选项卡并调整最小和最大内存，以及如下面所示的 CPU 设置。
单副本服务在所有级别中无法扩展。
将您副本的 最大内存 设置为高于 最小内存 的值。服务将根据需要在这些范围内进行扩展。这些设置在初始服务创建过程中也可用。您服务中的每个副本将被分配相同的内存和 CPU 资源。
您还可以选择将这些值设置为相同，从而将服务“固定”到特定配置。这将立即强制扩展到您选择的所需大小。
需要注意的是，这将禁用集群上的任何自动扩展，且您的服务将无法应对超出这些设置的 CPU 或内存使用增加。
对于 Enterprise 级服务，标准 1:4 配置将支持垂直自动扩展。 自定义配置文件在启动时将不支持垂直自动扩展或手动垂直扩展。 但这些服务可以通过联系支持团队进行垂直扩展。
手动水平扩展
手动水平扩展 is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.
您可以使用 ClickHouse Cloud 的 公共 API 通过更新服务的扩展设置或从云控制台调整副本数量来扩展服务。
Scale 和 Enterprise 级别确实支持单副本服务。然而，在这些级别中，起始为多个副本的服务，或扩展至多个副本的服务只能缩减至至少
2 个副本。
服务可以水平扩展，最多可达 20 个副本。如果您需要更多副本，请联系支持团队。
通过 API 进行水平扩展
要水平扩展集群，通过 API 发出
PATCH 请求以调整副本数量。下面的屏幕截图显示了一个 API 调用，将
3 个副本的集群扩展至
6 个副本及相应的响应。
PATCH 请求以更新
numReplicas
来自
PATCH 请求的响应
如果您发出一个新的扩展请求或多个请求，而其中一个请求已经在进行中，扩展服务将忽略中间状态，并收敛到最终的副本计数。
通过 UI 进行水平扩展
要通过 UI 水平扩展服务，您可以在 设置 页面上调整服务的副本数量。
来自 ClickHouse Cloud 控制台的服务扩展设置
一旦服务扩展，云控制台中的指标仪表板应显示服务的正确分配。下面的屏幕截图显示集群扩展到总内存
96 GiB，这是
6 个副本，每个副本的内存分配为
16 GiB。
自动闲置
在 设置 页面上，您还可以选择是否允许在服务不活动时自动闲置您的服务，如上图所示（即当服务没有执行任何用户提交的查询时）。自动闲置可以降低服务成本，因为当服务处于暂停状态时，您不会被收取计算资源费用。
仅在您的用例能够处理查询响应延迟的情况下使用自动闲置，因为当服务暂停时，连接到服务将超时。自动闲置非常适合不频繁使用且可以容忍延迟的服务。不推荐用于驱动频繁使用的客户功能的服务。
处理突发工作负载
如果您预期工作负载即将出现高峰，您可以使用 ClickHouse Cloud API 来预先扩展服务以处理高峰，待需求减退后再缩减服务规模。要了解每个副本当前正在使用的 CPU 核心和内存，您可以运行以下查询：