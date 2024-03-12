Airbyte 数据摄取 使用 Airbyte，创建具有超过 140 个连接器的 ELT 数据管道，将您的数据加载和同步到 ClickHouse。 文档

AccelData 数据管理 ADOC 允许用户监控和确保其可视化数据的可靠性和完整性，便于实时数据处理和分析。 文档

Atlas 架构管理 将您的 ClickHouse 架构管理为代码。 文档

Astrato 数据可视化 Astrato 为企业和数据业务带来了真正的自助式商业智能，使每个用户都能轻松进行分析，构建仪表板、报告和数据应用，无需 IT 支持。 文档

AutoMQ 数据摄取 云原生的 Kafka 和 RocketMQ 替代方案，将持久性与 S3 和 EBS 解耦。 网站

BlinkOps 安全自动化 创建自动化管理数据和用户权限。 文档

Bytewax 数据摄取 开源 Python 流处理器，用于将数据转换和摄取至 ClickHouse 文档

Calyptia (Fluent Bit) 数据摄取 CNCF 毕业的开源项目，用于收集、处理和传递日志、度量和痕迹。 博客

CloudCanal 数据集成 一个数据同步和迁移工具。 网站

CloudQuery 数据摄取 开源高性能 ELT 框架。 文档

Cube.js 数据可视化 Cube 是构建数据应用的语义层。 网站

DBeaver SQL 客户端 免费的多平台数据库管理工具。通过 JDBC 驱动程序连接到 Clickhouse。 文档

DataGrip SQL 客户端 DataGrip 是一个强大的数据库 IDE，专门支持 ClickHouse。 文档

Dataddo 数据集成 数据集成平台 网站

DbVisualizer SQL 客户端 DbVisualizer 是一个扩展支持 ClickHouse 的数据库工具。 文档

Decodable 数据摄取 强大的流处理，基于 Apache Flink。 网站

Deepnote 数据可视化 Deepnote 是一个协作的 Jupyter 兼容数据笔记本，旨在帮助团队发现和分享洞见。 文档

DLT 数据集成 一个开源 Python 库，使数据加载变得简单。 文档

Draxlr 数据可视化 Draxlr 是一款具有数据可视化和分析功能的商业智能工具。 文档

EMQX 320备份 数据摄取 EMQX 是一个开源 MQTT 消息代理，具有高性能实时消息处理引擎，为 IoT 设备的大规模事件流提供支持。 文档

Explo 数据可视化 Explo 是一个面向客户的分析工具，可用于任何平台。 文档

Gigasheet 数据可视化 一个云大数据分析电子表格，使业务用户能够即时分析和探索 ClickHouse 数据。 网站

GlassFlow 数据摄取 Python 的实时事件流和数据转换，针对 ClickHouse。 文档

Goldsky 数据集成 通过子图和实时数据复制管道进行高性能 Web3 数据索引。 文档

Grafana 数据可视化 使用 Grafana，您可以通过仪表板创建、探索和分享所有数据。 文档

Great Expectations 数据管理 开源数据管理工具，提供付费云服务。 网站

GrowthBook 数据可视化 原生仓库实验平台（功能标记和 A/B 测试）。 文档

HEX 数据可视化 Hex 是一个现代协作平台，提供笔记本、数据应用、SQL、Python、无代码、R 等多种功能。 文档

Hashboard 数据可视化 Hashboard 是一个商业智能平台，支持自助式数据探索和指标跟踪。 文档

HighTouch 数据集成 直接从您的仓库同步数据到 140 多个目的地 网站

Holistics 数据可视化 用于 ClickHouse 数据库的商业智能 网站

HouseWatch 数据管理 开源工具，用于监控和管理 ClickHouse 集群。 GitHub

IBM Instana 数据管理 Instana 可以自动发现和监控 ClickHouse 服务器进程 文档

Jitsu 数据分析 一个开源事件收集平台。 文档

LangChain 🦜️🔗 SDK LangChain 是一个用于开发由语言模型驱动的应用程序的框架 文档

Luzmo 数据可视化 Luzmo 是一个嵌入式分析平台，具有原生 ClickHouse 集成，专为软件和 SaaS 应用程序而设计。 文档

Mage 数据摄取 开源数据管道工具，用于数据转换和集成 文档

Metaplane 数据管理 为每个数据团队提供数据可观察性 网站

MindsDB AI/ML 为企业数据定制 AI 的平台 网站

Mitzu 数据可视化 Mitzu 是一款无代码仓库本地产品分析应用。无需复制数据即可获得漏斗、留存率、用户细分洞见。 文档

Mode Analytics 数据可视化 围绕数据团队构建的商业智能 网站

Omni 数据可视化 通用的商业智能平台，支持多种语言。您可以使用 Omni 以自己的方式探索、可视化和建模数据。从电子表格到 SQL—在一个平台上实现。 网站

Openblocks SQL 客户端 Openblocks 是一个低代码平台，用于构建 UI 文档

OpsRamp (HP) 数据管理 为 ClickHouse 提供可观察性指标 文档

Popsink 数据集成 构建实时变更数据捕获 (CDC) 管道到 ClickHouse。 文档

Prequel 数据共享 将您的 ClickHouse 实例连接到 Prequel，以与您的用户和合作伙伴共享或同步数据。 文档

Quesma 数据集成 使用 Kibana 和 OpenSearch Dashboards 处理 ClickHouse 中的数据。 网站

Redash 数据可视化 连接和查询您的数据源，构建仪表板以可视化数据并共享 网站

Restack Data Hub 数据治理 用户可以使用 Restack Data Hub 实现更全面的数据治理和可观察性框架。 文档

Restack OpenMetadata 数据质量 Restack OpenMetadata 支持元数据提取、查询使用跟踪、数据剖析和数据质量检查。 文档

Retool 无代码 使用拖放界面创建您的应用程序。 文档

Rill 数据可视化 Rill 是一款专为数据切片和切块设计的运营商业智能工具，支持 OLAP 引擎。 文档

RisingWave 数据摄取 SQL 流处理，具有类似 Postgres 的体验。速度更快且比 Apache Flink 更具成本效益。 文档

RudderStack 数据摄取 RudderStack 使收集和发送客户数据到所需的工具和团队变得简单。 文档

RunReveal 数据摄取 从任何 SaaS 应用摄取和规范审计日志到 ClickHouse。创建基于计划查询的警报和检测。 网站

Sematext 数据管理 对于 ClickHouse 数据库的可观察性监控。 文档

SiSense 数据可视化 将分析嵌入到任何应用程序或工作流中 网站

SigNoz 数据可视化 开源可观察性平台 文档

Snappy Flow 数据管理 通过插件收集 ClickHouse 数据库度量。 文档

Soda 数据质量 Soda 集成使组织能够通过在数据加载到数据库之前运行数据质量检查来轻松检测、解决和防止数据质量问题。 网站

Splunk 数据集成 Splunk 模块化输入，将 ClickHouse Cloud 审计日志导入到 Splunk。 网站,

文档

StreamingFast 数据摄取 区块链无关的、并行的、流式优先的数据引擎。 网站

Streamkap 数据摄取 设置高吞吐量的实时 CDC（变更数据捕获）流到 ClickHouse，仅需几分钟。 文档

Supabase 数据摄取 开源 Firebase 替代品 GitHub,博客

Teleport 安全连接 Teleport 数据库服务使用 x509 证书对 ClickHouse 进行身份验证，这些证书可用于 ClickHouse 的 HTTP 和本机（TCP）接口。 文档

TABLUM.IO SQL 客户端 TABLUM.IO 从各种来源摄取数据，规范并清理不一致，并通过 SQL 访问这些数据。 文档

Tooljet 数据可视化 ToolJet 是一个开源低代码框架，用于构建和部署自定义内部工具。 文档

Upstash 数据摄取 提供无服务器 Kafka 和其他解决方案的数据平台 网站

Vector 数据摄取 一个轻量级、超快速的工具，用于构建具有 ClickHouse 内置兼容性的可观察性管道。 文档

WarpStream 数据摄取 直接构建在对象存储之上的兼容 Kafka 数据流平台。 网站

YepCode 数据集成 YepCode 是一个喜欢源代码的集成与自动化工具。 文档