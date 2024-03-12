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集成

ClickHouse 的集成按支持级别组织：

  • 核心集成： 由 ClickHouse 构建或维护，得到 ClickHouse 的支持，并且存放在 ClickHouse GitHub 组织中
  • 合作伙伴集成： 由第三方软件供应商构建或维护并得到支持
  • 社区集成： 由社区成员构建或维护并得到支持。除了公共 GitHub 仓库和社区 Slack 通道外，并没有直接的支持

每个集成进一步分为 语言客户端数据摄取数据可视化SQL 客户端 类别。

备注

我们正在积极编纂下面的 ClickHouse 集成列表，因此这个列表并不详尽。欢迎您 贡献 任何相关的 ClickHouse 集成到列表中。

核心集成

名称标志类别描述资源
Amazon Kinesis数据摄取与 Amazon Kinesis 的集成。文档
Amazon MSK数据摄取与 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) 的集成。文档
Amazon S3数据摄取使用 ClickHouse 内置 S3 函数在飞行中导入、导出和转换 S3 数据。文档
Amazon GlueAmazon Glue 标志数据摄取通过 JDBC 查询 ClickHouse文档
Apache SparkApache Spark logo数据摄取Spark ClickHouse Connector 是一个高性能连接器，基于 Spark DataSource V2 构建。GitHub,
文档
Azure Event Hubs数据摄取支持 Apache Kafka 本机协议的数据流平台网站
C++Cpp 标志语言客户端ClickHouse 的 C++ 客户端GitHub
CassandraCassandra 标志数据摄取允许 ClickHouse 使用 Cassandra 作为词典源。文档
CHDB人工智能/机器学习嵌入式 OLAP SQL 引擎GitHub,
文档
ClickHouse 客户端SQL 客户端ClickHouse 客户端是 ClickHouse 的原生命令行客户端。文档
Confluent数据摄取与 Confluent 平台上的 Apache Kafka 的集成。文档
dbtdbt数据集成使用 dbt（数据构建工具）通过简单地编写选择语句在 ClickHouse 中转换数据。dbt 将 T 放在 ELT 中。文档
DeltaLakeDelta Lake 标志数据摄取提供与现有 Delta Lake 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。文档
EmbeddedRocksDB数据集成允许将 ClickHouse 与 rocksdb 集成。文档
Fivetran数据摄取ClickHouse Cloud 的目的地，适用于 Fivetran 数据移动平台文档
Google Cloud Storage数据摄取使用 ClickHouse 内置的 S3 函数在飞行中导入、导出和转换 GCS 数据。文档
Golang语言客户端Go 客户端使用原生接口以性能高、开销低的方式连接到 ClickHouse。文档
HDFS数据摄取通过 ClickHouse 允许管理 HDFS 上的数据，提供与 Apache Hadoop 生态系统的集成。文档
Hive数据摄取Hive 引擎允许您对 HDFS Hive 表执行 SELECT 查询。文档
HudiApache Hudi 标志数据摄取提供与现有 Apache Hudi 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。文档
IcebergApache Iceberg 标志数据摄取提供与现有 Apache Iceberg 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。文档
Java, JDBC语言客户端Java 客户端和 JDBC 驱动程序。文档
Kafka数据摄取与 Apache Kafka 的集成，这是一个开源分布式事件流平台。文档
Looker Studio数据可视化Looker Studio 是一个免费的工具，可以将您的数据转换为信息丰富、易于阅读、易于共享且完全可自定义的仪表板和报告。文档
Looker数据可视化Looker 是一款企业平台，用于商业智能、数据应用和嵌入式分析，帮助您实时探索和分享洞察。文档
MetabaseMetabase 标志数据可视化Metabase 是一个易于使用的开源 UI 工具，用于询问有关数据的问题。文档
MinIOMetabase 标志数据摄取MinIO 是一个高性能对象存储，发布于 GNU 通用公共许可证 v3.0。它与 Amazon S3 云存储服务 API 兼容文档
MongoDB数据摄取MongoDB 引擎是只读表引擎，允许从远程 MongoDB 集合读取数据（SELECT 查询）。文档
MySQL数据摄取MySQL 引擎允许您对存储在远程 MySQL 服务器上的数据执行 SELECTINSERT 查询。文档
NATS数据摄取允许将 ClickHouse 与 NATS 集成。文档
Node.JS语言客户端官方 JS 客户端，用于连接 ClickHouse。文档
ODBCODBC 标志数据集成允许 ClickHouse 通过 ODBC 表引擎连接到外部数据库。文档
OpenTelemetryOTel 标志数据摄取导出器，支持将日志、指标、追踪的 OpenTelemetry 数据发送到 ClickHouseGitHub
PostgreSQL数据摄取从 PostgreSQL 数据库到 ClickHouse Cloud 的快照和实时 CDC 数据复制。文档
PowerBIPowerBI 标志数据可视化Microsoft Power BI 是一款交互式数据可视化软件产品，由 Microsoft 开发，主要关注商业智能。文档
Python语言客户端一套用于将 Python 连接到 ClickHouse 的 Python 包。文档
QuickSight数据可视化Amazon QuickSight 用于推动数据驱动的组织和统一商业智能 (BI)。文档
RabbitMQ数据摄取允许 ClickHouse 连接到 RabbitMQ文档
Redis数据摄取允许 ClickHouse 将 Redis 用作词典源。文档
RedpandaRedpanda 标志数据摄取Redpanda 是开发者的数据流平台。它与 Apache Kafka 的 API 兼容，但速度快 10 倍，使用更简单，更具成本效益。博客
RustRust 标志语言客户端用于 ClickHouse 的一个类型化客户端文档
SQLite数据摄取允许将数据导入和导出到 SQLite，并支持直接从 ClickHouse 查询 SQLite 表。文档
Superset数据可视化使用 Apache Superset 探索和可视化您的 ClickHouse 数据。文档
TableauTableau 标志数据可视化专注于商业智能的交互式数据可视化软件文档
Tableau OnlineTableau Online 标志数据可视化Tableau Online 利用数据的力量，使人们能够更快、更自信地做出决策，随时随地。文档

合作伙伴集成

名称logo类别描述资源
AirbyteAirbyte logo数据摄取使用 Airbyte，创建具有超过 140 个连接器的 ELT 数据管道，将您的数据加载和同步到 ClickHouse。文档
AccelDataAccelData Logo数据管理ADOC 允许用户监控和确保其可视化数据的可靠性和完整性，便于实时数据处理和分析。文档
AtlasAtlas logo架构管理将您的 ClickHouse 架构管理为代码。文档
Astrato数据可视化Astrato 为企业和数据业务带来了真正的自助式商业智能，使每个用户都能轻松进行分析，构建仪表板、报告和数据应用，无需 IT 支持。文档
AutoMQAutoMQ logo数据摄取云原生的 Kafka 和 RocketMQ 替代方案，将持久性与 S3 和 EBS 解耦。网站
BlinkOpsBlinkOps Logo安全自动化创建自动化管理数据和用户权限。文档
Bytewax数据摄取开源 Python 流处理器，用于将数据转换和摄取至 ClickHouse文档
Calyptia (Fluent Bit)Calyptia logo数据摄取CNCF 毕业的开源项目，用于收集、处理和传递日志、度量和痕迹。博客
CloudCanal数据集成一个数据同步和迁移工具。网站
CloudQuery数据摄取开源高性能 ELT 框架。文档
Cube.js数据可视化Cube 是构建数据应用的语义层。网站
DBeaverSQL 客户端免费的多平台数据库管理工具。通过 JDBC 驱动程序连接到 Clickhouse。文档
DataGripSQL 客户端DataGrip 是一个强大的数据库 IDE，专门支持 ClickHouse。文档
DataddoDataddo logo数据集成数据集成平台网站
DbVisualizerDbVisualizer logoSQL 客户端DbVisualizer 是一个扩展支持 ClickHouse 的数据库工具。文档
DecodableDecodable logo数据摄取强大的流处理，基于 Apache Flink。网站
Deepnote数据可视化Deepnote 是一个协作的 Jupyter 兼容数据笔记本，旨在帮助团队发现和分享洞见。文档
DLT数据集成一个开源 Python 库，使数据加载变得简单。文档
Draxlr数据可视化Draxlr 是一款具有数据可视化和分析功能的商业智能工具。文档
EMQX320备份数据摄取EMQX 是一个开源 MQTT 消息代理，具有高性能实时消息处理引擎，为 IoT 设备的大规模事件流提供支持。文档
Explo数据可视化Explo 是一个面向客户的分析工具，可用于任何平台。文档
Gigasheet数据可视化一个云大数据分析电子表格，使业务用户能够即时分析和探索 ClickHouse 数据。网站
GlassFlow数据摄取Python 的实时事件流和数据转换，针对 ClickHouse。文档
Goldsky数据集成通过子图和实时数据复制管道进行高性能 Web3 数据索引。文档
Grafana数据可视化使用 Grafana，您可以通过仪表板创建、探索和分享所有数据。文档
Great Expectations数据管理开源数据管理工具，提供付费云服务。网站
GrowthBookGrowthBook logo数据可视化原生仓库实验平台（功能标记和 A/B 测试）。文档
HEX数据可视化Hex 是一个现代协作平台，提供笔记本、数据应用、SQL、Python、无代码、R 等多种功能。文档
Hashboard数据可视化Hashboard 是一个商业智能平台，支持自助式数据探索和指标跟踪。文档
HighTouchHighTouch logo数据集成直接从您的仓库同步数据到 140 多个目的地网站
HolisticsHolistics logo数据可视化用于 ClickHouse 数据库的商业智能网站
HouseWatchHouseWatch logo数据管理开源工具，用于监控和管理 ClickHouse 集群。GitHub
IBM Instana数据管理Instana 可以自动发现和监控 ClickHouse 服务器进程文档
Jitsu数据分析一个开源事件收集平台。文档
LangChain🦜️🔗SDKLangChain 是一个用于开发由语言模型驱动的应用程序的框架文档
LuzmoLuzmo logo数据可视化Luzmo 是一个嵌入式分析平台，具有原生 ClickHouse 集成，专为软件和 SaaS 应用程序而设计。文档
MageMage logo数据摄取开源数据管道工具，用于数据转换和集成文档
MetaplaneMetaplane logo数据管理为每个数据团队提供数据可观察性网站
MindsDBMindsDB logoAI/ML为企业数据定制 AI 的平台网站
MitzuMitzu logo数据可视化Mitzu 是一款无代码仓库本地产品分析应用。无需复制数据即可获得漏斗、留存率、用户细分洞见。文档
Mode AnalyticsMode logo数据可视化围绕数据团队构建的商业智能网站
Omni数据可视化通用的商业智能平台，支持多种语言。您可以使用 Omni 以自己的方式探索、可视化和建模数据。从电子表格到 SQL—在一个平台上实现。网站
OpenblocksOpenblocks logoSQL 客户端Openblocks 是一个低代码平台，用于构建 UI文档
OpsRamp (HP)OpsRamp Logo数据管理为 ClickHouse 提供可观察性指标文档
Popsink数据集成构建实时变更数据捕获 (CDC) 管道到 ClickHouse。文档
Prequel数据共享将您的 ClickHouse 实例连接到 Prequel，以与您的用户和合作伙伴共享或同步数据。文档
Quesma数据集成使用 Kibana 和 OpenSearch Dashboards 处理 ClickHouse 中的数据。网站
RedashRedash logo数据可视化连接和查询您的数据源，构建仪表板以可视化数据并共享网站
Restack Data HubRestack logo数据治理用户可以使用 Restack Data Hub 实现更全面的数据治理和可观察性框架。文档
Restack OpenMetadataRestack logo数据质量Restack OpenMetadata 支持元数据提取、查询使用跟踪、数据剖析和数据质量检查。文档
Retool无代码使用拖放界面创建您的应用程序。文档
Rill数据可视化Rill 是一款专为数据切片和切块设计的运营商业智能工具，支持 OLAP 引擎。文档
RisingWave数据摄取SQL 流处理，具有类似 Postgres 的体验。速度更快且比 Apache Flink 更具成本效益。文档
RudderStack数据摄取RudderStack 使收集和发送客户数据到所需的工具和团队变得简单。文档
RunRevealRunReveal logo数据摄取从任何 SaaS 应用摄取和规范审计日志到 ClickHouse。创建基于计划查询的警报和检测。网站
SematextSematext logo数据管理对于 ClickHouse 数据库的可观察性监控。文档
SiSenseSiSense logo数据可视化将分析嵌入到任何应用程序或工作流中网站
SigNozSigNoz logo数据可视化开源可观察性平台文档
Snappy FlowSnappy Flow logo数据管理通过插件收集 ClickHouse 数据库度量。文档
SodaSoda logo数据质量Soda 集成使组织能够通过在数据加载到数据库之前运行数据质量检查来轻松检测、解决和防止数据质量问题。网站
SplunkSplunk logo数据集成Splunk 模块化输入，将 ClickHouse Cloud 审计日志导入到 Splunk。网站,
文档
StreamingFastStreamingFast logo数据摄取区块链无关的、并行的、流式优先的数据引擎。网站
StreamkapStreamkap logo数据摄取设置高吞吐量的实时 CDC（变更数据捕获）流到 ClickHouse，仅需几分钟。文档
SupabaseSupabase logo数据摄取开源 Firebase 替代品GitHub,博客
TeleportTeleport logo安全连接Teleport 数据库服务使用 x509 证书对 ClickHouse 进行身份验证，这些证书可用于 ClickHouse 的 HTTP 和本机（TCP）接口。文档
TABLUM.IOSQL 客户端TABLUM.IO 从各种来源摄取数据，规范并清理不一致，并通过 SQL 访问这些数据。文档
TooljetTooljet logo数据可视化ToolJet 是一个开源低代码框架，用于构建和部署自定义内部工具。文档
Upstash数据摄取提供无服务器 Kafka 和其他解决方案的数据平台网站
VectorVector logo数据摄取一个轻量级、超快速的工具，用于构建具有 ClickHouse 内置兼容性的可观察性管道。文档
WarpStream数据摄取直接构建在对象存储之上的兼容 Kafka 数据流平台。网站
YepCode数据集成YepCode 是一个喜欢源代码的集成与自动化工具。文档
Zing DataZing logo数据可视化为 ClickHouse 提供的简单社交商业智能，适用于 iOS、Android 和网络。文档

社区集成

名称标志类别描述资源
Apache AirflowAirflow logo数据摄取开源工作流管理平台，用于数据工程管道Github
Apache BeamBeam logo数据摄取开源的统一模型和一组特定语言的SDK，用于定义和执行数据处理工作流。与Google Dataflow兼容。Documentation,
Examples
Apache InLongInLong logo数据摄取用于大规模数据的一站式集成框架Documentation
Apache NiFiNiFi logo数据摄取自动化软件系统之间的数据流Documentation
Apache SeaTunnelSeaTunnel logo数据摄取SeaTunnel是一个非常易于使用的超高性能分布式数据集成平台Website
Apache SkyWalkingSkyWalking logo数据管理开源APM系统，提供对云原生架构中分布式系统的监控、追踪和诊断能力。Blog
Apache StreamParkSeaTunnel logo数据摄取流处理应用开发框架和流处理操作平台。Website
BytebaseByteBase logo数据管理开源数据库DevOps工具，它是用于管理整个应用开发生命周期中的数据库的GitLabDocumentation
C#语言客户端ClickHouse.Client是一个功能丰富的ADO.NET客户端实现Documentation
CHProxy数据管理Chproxy是ClickHouse数据库的HTTP代理和负载均衡器GitHub
Chat-DBTAI集成使用Chat GPT创建ClickHouse查询。GitHub
ClickHouse监控仪表盘仪表盘一个简单的ClickHouse监控仪表盘Github
Common Lispclickhouse-cl Logo语言客户端Common Lisp ClickHouse客户端库GitHub
DataflowDataflow logo数据摄取Google Dataflow是一个无服务器服务，用于使用Apache Beam运行批处理和流处理数据管道。Documentation
DBNetAirflow logo软件IDE基于Web的SQL IDE，使用Go作为后端，浏览器作为前端。Github
DataLensDatalens logo数据可视化开源数据分析和可视化工具。Website,
Documentation
DataeaseDataease logo数据可视化开源数据可视化分析工具，帮助用户分析数据并洞察商业趋势。Website
DatahubDatahub logo数据管理开源数据目录，能够实现数据发现、数据可观测性和联合治理Documentation
Dbmate数据管理数据库迁移工具，能够在多个开发者和服务器之间保持数据库架构同步GitHub
DeepFlowDeepflow logo数据摄取使用eBPF的应用可观测性Website
EasypanelEasypanel logo部署方式这是一个现代服务器控制面板。您可以用它在自己的服务器上部署ClickHouse。Website,
Documentation
Explo数据可视化Explo帮助公司构建实时分析仪表板，提供灵活的组件。Website
FlinkFlink logo数据摄取Flink为ClickHouse数据库提供了sink，支持异步HTTP客户端GitHub
GooseGoose logo数据迁移支持SQL迁移和Go函数的数据库迁移工具。GitHub,
Documentation
IbisIbis logo语言客户端Python分析的灵活性与现代SQL的规模和性能Website
JaegerJaeger logo数据摄取Jaeger gRPC存储插件，用于在ClickHouse中存储追踪GitHub
JupySQLJupySQL logoSQL客户端Jupyter笔记本的本地SQL客户端。Documentation
Kestra数据编排开源数据编排和调度平台Website
LogchainAdaptive Logchain logo安全数据安全和特权访问管理Website
Meltano数据摄取Meltano是一个开源的全栈数据集成平台Documentation
Mprovemprove logo数据可视化自助式商业智能与版本控制Website
Netobserv数据管理用于网络可观测性的OpenShift和Kubernetes运营者。Blog
Observable数据可视化Observable是一个您可以在网络上协作探索、分析、可视化和交流数据的平台。Website
PHPPHP logo语言客户端此扩展为Yii框架2.0提供ClickHouse集成GitHub
Pgwarehouse数据摄取一个简单的工具，用于快速将Postgres表复制到ClickHouseGitHub
PinaxPinax logo区块链分析区块链的索引、分析和搜索工具。Blog
PulsePulseUI logo数据管理一个用于内部数据用户界面的开发者平台。Website
QStudioQStudio logo图形用户界面一个简单易用的GUI，用于与ClickHouse数据库交互。Website
Qrynqryn logo数据摄取、管理、可视化qryn是一个建立在ClickHouse之上的多语言可观测性栈，透明兼容Loki、Prometheus、Tempo、Opentelemetry以及许多其他格式和标准API，而无需自定义客户端、代码或插件Documentation, Github, Website
RSyslogRSyslog logo数据摄取此模块为ClickHouse提供原生支持的日志记录。Documentation
Rocket.BI数据可视化RocketBI是一个自助商业智能平台，帮助您快速分析数据，构建拖拽可视化并实时与同事协作。GitHub,
Documentation
RubyRuby logo语言客户端一个现代的Ruby数据库驱动程序，用于ClickHouseGitHub
RR logo语言客户端R包是ClickHouse数据库的DBI接口GitHub
SQLPadSQL客户端SQLPad是一个用于编写和运行SQL查询并可视化结果的Web应用Documentation
ScalaScala logo语言客户端ClickHouse Scala客户端，使用Akka HttpGitHub
SchemaSpySchemaSpy logo数据可视化SchemaSpy支持ClickHouse模式可视化GitHub
TricksterCachetrickster-logo数据可视化开源HTTP反向代理缓存和时间序列仪表盘加速器Website
Visual Studio客户端