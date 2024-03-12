集成
ClickHouse 的集成按支持级别组织：
- 核心集成： 由 ClickHouse 构建或维护，得到 ClickHouse 的支持，并且存放在 ClickHouse GitHub 组织中
- 合作伙伴集成： 由第三方软件供应商构建或维护并得到支持
- 社区集成： 由社区成员构建或维护并得到支持。除了公共 GitHub 仓库和社区 Slack 通道外，并没有直接的支持
每个集成进一步分为 语言客户端、数据摄取、数据可视化 和 SQL 客户端 类别。
备注
我们正在积极编纂下面的 ClickHouse 集成列表，因此这个列表并不详尽。欢迎您 贡献 任何相关的 ClickHouse 集成到列表中。
核心集成
|名称
|标志
|类别
|描述
|资源
|Amazon Kinesis
|数据摄取
|与 Amazon Kinesis 的集成。
|文档
|Amazon MSK
|数据摄取
|与 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) 的集成。
|文档
|Amazon S3
|数据摄取
|使用 ClickHouse 内置 S3 函数在飞行中导入、导出和转换 S3 数据。
|文档
|Amazon Glue
|数据摄取
|通过 JDBC 查询 ClickHouse
|文档
|Apache Spark
|数据摄取
|Spark ClickHouse Connector 是一个高性能连接器，基于 Spark DataSource V2 构建。
|GitHub,
文档
|Azure Event Hubs
|数据摄取
|支持 Apache Kafka 本机协议的数据流平台
|网站
|C++
|语言客户端
|ClickHouse 的 C++ 客户端
|GitHub
|Cassandra
|数据摄取
|允许 ClickHouse 使用 Cassandra 作为词典源。
|文档
|CHDB
|人工智能/机器学习
|嵌入式 OLAP SQL 引擎
|GitHub,
文档
|ClickHouse 客户端
|SQL 客户端
|ClickHouse 客户端是 ClickHouse 的原生命令行客户端。
|文档
|Confluent
|数据摄取
|与 Confluent 平台上的 Apache Kafka 的集成。
|文档
|dbt
|数据集成
|使用 dbt（数据构建工具）通过简单地编写选择语句在 ClickHouse 中转换数据。dbt 将 T 放在 ELT 中。
|文档
|DeltaLake
|数据摄取
|提供与现有 Delta Lake 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。
|文档
|EmbeddedRocksDB
|数据集成
|允许将 ClickHouse 与 rocksdb 集成。
|文档
|Fivetran
|数据摄取
|ClickHouse Cloud 的目的地，适用于 Fivetran 数据移动平台。
|文档
|Google Cloud Storage
|数据摄取
|使用 ClickHouse 内置的
S3 函数在飞行中导入、导出和转换 GCS 数据。
|文档
|Golang
|语言客户端
|Go 客户端使用原生接口以性能高、开销低的方式连接到 ClickHouse。
|文档
|HDFS
|数据摄取
|通过 ClickHouse 允许管理 HDFS 上的数据，提供与 Apache Hadoop 生态系统的集成。
|文档
|Hive
|数据摄取
|Hive 引擎允许您对 HDFS Hive 表执行
SELECT 查询。
|文档
|Hudi
|数据摄取
|提供与现有 Apache Hudi 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。
|文档
|Iceberg
|数据摄取
|提供与现有 Apache Iceberg 表的只读集成，位于 Amazon S3 中。
|文档
|Java, JDBC
|语言客户端
|Java 客户端和 JDBC 驱动程序。
|文档
|Kafka
|数据摄取
|与 Apache Kafka 的集成，这是一个开源分布式事件流平台。
|文档
|Looker Studio
|数据可视化
|Looker Studio 是一个免费的工具，可以将您的数据转换为信息丰富、易于阅读、易于共享且完全可自定义的仪表板和报告。
|文档
|Looker
|数据可视化
|Looker 是一款企业平台，用于商业智能、数据应用和嵌入式分析，帮助您实时探索和分享洞察。
|文档
|Metabase
|数据可视化
|Metabase 是一个易于使用的开源 UI 工具，用于询问有关数据的问题。
|文档
|MinIO
|数据摄取
|MinIO 是一个高性能对象存储，发布于 GNU 通用公共许可证 v3.0。它与 Amazon S3 云存储服务 API 兼容
|文档
|MongoDB
|数据摄取
|MongoDB 引擎是只读表引擎，允许从远程 MongoDB 集合读取数据（
SELECT 查询）。
|文档
|MySQL
|数据摄取
|MySQL 引擎允许您对存储在远程 MySQL 服务器上的数据执行
SELECT 和
INSERT 查询。
|文档
|NATS
|数据摄取
|允许将 ClickHouse 与 NATS 集成。
|文档
|Node.JS
|语言客户端
|官方 JS 客户端，用于连接 ClickHouse。
|文档
|ODBC
|数据集成
|允许 ClickHouse 通过 ODBC 表引擎连接到外部数据库。
|文档
|OpenTelemetry
|数据摄取
|导出器，支持将日志、指标、追踪的 OpenTelemetry 数据发送到 ClickHouse
|GitHub
|PostgreSQL
|数据摄取
|从 PostgreSQL 数据库到 ClickHouse Cloud 的快照和实时 CDC 数据复制。
|文档
|PowerBI
|数据可视化
|Microsoft Power BI 是一款交互式数据可视化软件产品，由 Microsoft 开发，主要关注商业智能。
|文档
|Python
|语言客户端
|一套用于将 Python 连接到 ClickHouse 的 Python 包。
|文档
|QuickSight
|数据可视化
|Amazon QuickSight 用于推动数据驱动的组织和统一商业智能 (BI)。
|文档
|RabbitMQ
|数据摄取
|允许 ClickHouse 连接到 RabbitMQ。
|文档
|Redis
|数据摄取
|允许 ClickHouse 将 Redis 用作词典源。
|文档
|Redpanda
|数据摄取
|Redpanda 是开发者的数据流平台。它与 Apache Kafka 的 API 兼容，但速度快 10 倍，使用更简单，更具成本效益。
|博客
|Rust
|语言客户端
|用于 ClickHouse 的一个类型化客户端
|文档
|SQLite
|数据摄取
|允许将数据导入和导出到 SQLite，并支持直接从 ClickHouse 查询 SQLite 表。
|文档
|Superset
|数据可视化
|使用 Apache Superset 探索和可视化您的 ClickHouse 数据。
|文档
|Tableau
|数据可视化
|专注于商业智能的交互式数据可视化软件
|文档
|Tableau Online
|数据可视化
|Tableau Online 利用数据的力量，使人们能够更快、更自信地做出决策，随时随地。
|文档
合作伙伴集成
|名称
|logo
|类别
|描述
|资源
|Airbyte
|数据摄取
|使用 Airbyte，创建具有超过 140 个连接器的 ELT 数据管道，将您的数据加载和同步到 ClickHouse。
|文档
|AccelData
|数据管理
|ADOC 允许用户监控和确保其可视化数据的可靠性和完整性，便于实时数据处理和分析。
|文档
|Atlas
|架构管理
|将您的 ClickHouse 架构管理为代码。
|文档
|Astrato
|数据可视化
|Astrato 为企业和数据业务带来了真正的自助式商业智能，使每个用户都能轻松进行分析，构建仪表板、报告和数据应用，无需 IT 支持。
|文档
|AutoMQ
|数据摄取
|云原生的 Kafka 和 RocketMQ 替代方案，将持久性与 S3 和 EBS 解耦。
|网站
|BlinkOps
|安全自动化
|创建自动化管理数据和用户权限。
|文档
|Bytewax
|数据摄取
|开源 Python 流处理器，用于将数据转换和摄取至 ClickHouse
|文档
|Calyptia (Fluent Bit)
|数据摄取
|CNCF 毕业的开源项目，用于收集、处理和传递日志、度量和痕迹。
|博客
|CloudCanal
|数据集成
|一个数据同步和迁移工具。
|网站
|CloudQuery
|数据摄取
|开源高性能 ELT 框架。
|文档
|Cube.js
|数据可视化
|Cube 是构建数据应用的语义层。
|网站
|DBeaver
|SQL 客户端
|免费的多平台数据库管理工具。通过 JDBC 驱动程序连接到 Clickhouse。
|文档
|DataGrip
|SQL 客户端
|DataGrip 是一个强大的数据库 IDE，专门支持 ClickHouse。
|文档
|Dataddo
|数据集成
|数据集成平台
|网站
|DbVisualizer
|SQL 客户端
|DbVisualizer 是一个扩展支持 ClickHouse 的数据库工具。
|文档
|Decodable
|数据摄取
|强大的流处理，基于 Apache Flink。
|网站
|Deepnote
|数据可视化
|Deepnote 是一个协作的 Jupyter 兼容数据笔记本，旨在帮助团队发现和分享洞见。
|文档
|DLT
|数据集成
|一个开源 Python 库，使数据加载变得简单。
|文档
|Draxlr
|数据可视化
|Draxlr 是一款具有数据可视化和分析功能的商业智能工具。
|文档
|EMQX
|数据摄取
|EMQX 是一个开源 MQTT 消息代理，具有高性能实时消息处理引擎，为 IoT 设备的大规模事件流提供支持。
|文档
|Explo
|数据可视化
|Explo 是一个面向客户的分析工具，可用于任何平台。
|文档
|Gigasheet
|数据可视化
|一个云大数据分析电子表格，使业务用户能够即时分析和探索 ClickHouse 数据。
|网站
|GlassFlow
|数据摄取
|Python 的实时事件流和数据转换，针对 ClickHouse。
|文档
|Goldsky
|数据集成
|通过子图和实时数据复制管道进行高性能 Web3 数据索引。
|文档
|Grafana
|数据可视化
|使用 Grafana，您可以通过仪表板创建、探索和分享所有数据。
|文档
|Great Expectations
|数据管理
|开源数据管理工具，提供付费云服务。
|网站
|GrowthBook
|数据可视化
|原生仓库实验平台（功能标记和 A/B 测试）。
|文档
|HEX
|数据可视化
|Hex 是一个现代协作平台，提供笔记本、数据应用、SQL、Python、无代码、R 等多种功能。
|文档
|Hashboard
|数据可视化
|Hashboard 是一个商业智能平台，支持自助式数据探索和指标跟踪。
|文档
|HighTouch
|数据集成
|直接从您的仓库同步数据到 140 多个目的地
|网站
|Holistics
|数据可视化
|用于 ClickHouse 数据库的商业智能
|网站
|HouseWatch
|数据管理
|开源工具，用于监控和管理 ClickHouse 集群。
|GitHub
|IBM Instana
|数据管理
|Instana 可以自动发现和监控 ClickHouse 服务器进程
|文档
|Jitsu
|数据分析
|一个开源事件收集平台。
|文档
|LangChain
|🦜️🔗
|SDK
|LangChain 是一个用于开发由语言模型驱动的应用程序的框架
|文档
|Luzmo
|数据可视化
|Luzmo 是一个嵌入式分析平台，具有原生 ClickHouse 集成，专为软件和 SaaS 应用程序而设计。
|文档
|Mage
|数据摄取
|开源数据管道工具，用于数据转换和集成
|文档
|Metaplane
|数据管理
|为每个数据团队提供数据可观察性
|网站
|MindsDB
|AI/ML
|为企业数据定制 AI 的平台
|网站
|Mitzu
|数据可视化
|Mitzu 是一款无代码仓库本地产品分析应用。无需复制数据即可获得漏斗、留存率、用户细分洞见。
|文档
|Mode Analytics
|数据可视化
|围绕数据团队构建的商业智能
|网站
|Omni
|数据可视化
|通用的商业智能平台，支持多种语言。您可以使用 Omni 以自己的方式探索、可视化和建模数据。从电子表格到 SQL—在一个平台上实现。
|网站
|Openblocks
|SQL 客户端
|Openblocks 是一个低代码平台，用于构建 UI
|文档
|OpsRamp (HP)
|数据管理
|为 ClickHouse 提供可观察性指标
|文档
|Popsink
|数据集成
|构建实时变更数据捕获 (CDC) 管道到 ClickHouse。
|文档
|Prequel
|数据共享
|将您的 ClickHouse 实例连接到 Prequel，以与您的用户和合作伙伴共享或同步数据。
|文档
|Quesma
|数据集成
|使用 Kibana 和 OpenSearch Dashboards 处理 ClickHouse 中的数据。
|网站
|Redash
|数据可视化
|连接和查询您的数据源，构建仪表板以可视化数据并共享
|网站
|Restack Data Hub
|数据治理
|用户可以使用 Restack Data Hub 实现更全面的数据治理和可观察性框架。
|文档
|Restack OpenMetadata
|数据质量
|Restack OpenMetadata 支持元数据提取、查询使用跟踪、数据剖析和数据质量检查。
|文档
|Retool
|无代码
|使用拖放界面创建您的应用程序。
|文档
|Rill
|数据可视化
|Rill 是一款专为数据切片和切块设计的运营商业智能工具，支持 OLAP 引擎。
|文档
|RisingWave
|数据摄取
|SQL 流处理，具有类似 Postgres 的体验。速度更快且比 Apache Flink 更具成本效益。
|文档
|RudderStack
|数据摄取
|RudderStack 使收集和发送客户数据到所需的工具和团队变得简单。
|文档
|RunReveal
|数据摄取
|从任何 SaaS 应用摄取和规范审计日志到 ClickHouse。创建基于计划查询的警报和检测。
|网站
|Sematext
|数据管理
|对于 ClickHouse 数据库的可观察性监控。
|文档
|SiSense
|数据可视化
|将分析嵌入到任何应用程序或工作流中
|网站
|SigNoz
|数据可视化
|开源可观察性平台
|文档
|Snappy Flow
|数据管理
|通过插件收集 ClickHouse 数据库度量。
|文档
|Soda
|数据质量
|Soda 集成使组织能够通过在数据加载到数据库之前运行数据质量检查来轻松检测、解决和防止数据质量问题。
|网站
|Splunk
|数据集成
|Splunk 模块化输入，将 ClickHouse Cloud 审计日志导入到 Splunk。
|网站,
文档
|StreamingFast
|数据摄取
|区块链无关的、并行的、流式优先的数据引擎。
|网站
|Streamkap
|数据摄取
|设置高吞吐量的实时 CDC（变更数据捕获）流到 ClickHouse，仅需几分钟。
|文档
|Supabase
|数据摄取
|开源 Firebase 替代品
|GitHub,博客
|Teleport
|安全连接
|Teleport 数据库服务使用 x509 证书对 ClickHouse 进行身份验证，这些证书可用于 ClickHouse 的 HTTP 和本机（TCP）接口。
|文档
|TABLUM.IO
|SQL 客户端
|TABLUM.IO 从各种来源摄取数据，规范并清理不一致，并通过 SQL 访问这些数据。
|文档
|Tooljet
|数据可视化
|ToolJet 是一个开源低代码框架，用于构建和部署自定义内部工具。
|文档
|Upstash
|数据摄取
|提供无服务器 Kafka 和其他解决方案的数据平台
|网站
|Vector
|数据摄取
|一个轻量级、超快速的工具，用于构建具有 ClickHouse 内置兼容性的可观察性管道。
|文档
|WarpStream
|数据摄取
|直接构建在对象存储之上的兼容 Kafka 数据流平台。
|网站
|YepCode
|数据集成
|YepCode 是一个喜欢源代码的集成与自动化工具。
|文档
|Zing Data
|数据可视化
|为 ClickHouse 提供的简单社交商业智能，适用于 iOS、Android 和网络。
|文档
社区集成
|名称
|标志
|类别
|描述
|资源
|Apache Airflow
|数据摄取
|开源工作流管理平台，用于数据工程管道
|Github
|Apache Beam
|数据摄取
|开源的统一模型和一组特定语言的SDK，用于定义和执行数据处理工作流。与Google Dataflow兼容。
|Documentation,
Examples
|Apache InLong
|数据摄取
|用于大规模数据的一站式集成框架
|Documentation
|Apache NiFi
|数据摄取
|自动化软件系统之间的数据流
|Documentation
|Apache SeaTunnel
|数据摄取
|SeaTunnel是一个非常易于使用的超高性能分布式数据集成平台
|Website
|Apache SkyWalking
|数据管理
|开源APM系统，提供对云原生架构中分布式系统的监控、追踪和诊断能力。
|Blog
|Apache StreamPark
|数据摄取
|流处理应用开发框架和流处理操作平台。
|Website
|Bytebase
|数据管理
|开源数据库DevOps工具，它是用于管理整个应用开发生命周期中的数据库的GitLab
|Documentation
|C#
|语言客户端
|ClickHouse.Client是一个功能丰富的ADO.NET客户端实现
|Documentation
|CHProxy
|数据管理
|Chproxy是ClickHouse数据库的HTTP代理和负载均衡器
|GitHub
|Chat-DBT
|AI集成
|使用Chat GPT创建ClickHouse查询。
|GitHub
|ClickHouse监控仪表盘
|仪表盘
|一个简单的ClickHouse监控仪表盘
|Github
|Common Lisp
|语言客户端
|Common Lisp ClickHouse客户端库
|GitHub
|Dataflow
|数据摄取
|Google Dataflow是一个无服务器服务，用于使用Apache Beam运行批处理和流处理数据管道。
|Documentation
|DBNet
|软件IDE
|基于Web的SQL IDE，使用Go作为后端，浏览器作为前端。
|Github
|DataLens
|数据可视化
|开源数据分析和可视化工具。
|Website,
Documentation
|Dataease
|数据可视化
|开源数据可视化分析工具，帮助用户分析数据并洞察商业趋势。
|Website
|Datahub
|数据管理
|开源数据目录，能够实现数据发现、数据可观测性和联合治理
|Documentation
|Dbmate
|数据管理
|数据库迁移工具，能够在多个开发者和服务器之间保持数据库架构同步
|GitHub
|DeepFlow
|数据摄取
|使用eBPF的应用可观测性
|Website
|Easypanel
|部署方式
|这是一个现代服务器控制面板。您可以用它在自己的服务器上部署ClickHouse。
|Website,
Documentation
|Explo
|数据可视化
|Explo帮助公司构建实时分析仪表板，提供灵活的组件。
|Website
|Flink
|数据摄取
|Flink为ClickHouse数据库提供了sink，支持异步HTTP客户端
|GitHub
|Goose
|数据迁移
|支持SQL迁移和Go函数的数据库迁移工具。
|GitHub,
Documentation
|Ibis
|语言客户端
|Python分析的灵活性与现代SQL的规模和性能
|Website
|Jaeger
|数据摄取
|Jaeger gRPC存储插件，用于在ClickHouse中存储追踪
|GitHub
|JupySQL
|SQL客户端
|Jupyter笔记本的本地SQL客户端。
|Documentation
|Kestra
|数据编排
|开源数据编排和调度平台
|Website
|Logchain
|安全
|数据安全和特权访问管理
|Website
|Meltano
|数据摄取
|Meltano是一个开源的全栈数据集成平台
|Documentation
|Mprove
|数据可视化
|自助式商业智能与版本控制
|Website
|Netobserv
|数据管理
|用于网络可观测性的OpenShift和Kubernetes运营者。
|Blog
|Observable
|数据可视化
|Observable是一个您可以在网络上协作探索、分析、可视化和交流数据的平台。
|Website
|PHP
|语言客户端
|此扩展为Yii框架2.0提供ClickHouse集成
|GitHub
|Pgwarehouse
|数据摄取
|一个简单的工具，用于快速将Postgres表复制到ClickHouse
|GitHub
|Pinax
|区块链分析
|区块链的索引、分析和搜索工具。
|Blog
|Pulse
|数据管理
|一个用于内部数据用户界面的开发者平台。
|Website
|QStudio
|图形用户界面
|一个简单易用的GUI，用于与ClickHouse数据库交互。
|Website
|Qryn
|数据摄取、管理、可视化
|qryn是一个建立在ClickHouse之上的多语言可观测性栈，透明兼容Loki、Prometheus、Tempo、Opentelemetry以及许多其他格式和标准API，而无需自定义客户端、代码或插件
|Documentation, Github, Website
|RSyslog
|数据摄取
|此模块为ClickHouse提供原生支持的日志记录。
|Documentation
|Rocket.BI
|数据可视化
|RocketBI是一个自助商业智能平台，帮助您快速分析数据，构建拖拽可视化并实时与同事协作。
|GitHub,
Documentation
|Ruby
|语言客户端
|一个现代的Ruby数据库驱动程序，用于ClickHouse
|GitHub
|R
|语言客户端
|R包是ClickHouse数据库的DBI接口
|GitHub
|SQLPad
|SQL客户端
|SQLPad是一个用于编写和运行SQL查询并可视化结果的Web应用
|Documentation
|Scala
|语言客户端
|ClickHouse Scala客户端，使用Akka Http
|GitHub
|SchemaSpy
|数据可视化
|SchemaSpy支持ClickHouse模式可视化
|GitHub
|TricksterCache
|数据可视化
|开源HTTP反向代理缓存和时间序列仪表盘加速器
|Website
|Visual Studio客户端