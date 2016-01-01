设置 IP 过滤器

IP 访问列表通过指定哪些源地址被允许连接到您的 ClickHouse 服务来过滤流量。每个服务的列表是可配置的。列表可以在服务部署期间或之后进行配置。如果您在配置期间没有配置 IP 访问列表，或者如果您想对初始列表进行更改，那么您可以通过选择服务然后选择 Security 选项卡来进行这些更改。

信息 如果您跳过为 ClickHouse Cloud 服务创建 IP 访问列表，那么将不允许任何流量访问该服务。

在开始之前，收集应该添加到访问列表中的 IP 地址或范围。考虑到远程工作者、值班地点、VPN 等。IP 访问列表用户界面接受单个地址和 CIDR 记法。

无类域间路由（CIDR）记法允许您指定小于传统 A 类、B 类或 C 类（8、6 或 24）子网掩码大小的 IP 地址范围。如果您需要 CIDR 计算器，ARIN 和其他几个组织提供 CIDR 计算器，如果您想了解有关 CIDR 记法的更多信息，请参见 无类域间路由 (CIDR) RFC。

从您的 ClickHouse Cloud 服务列表中选择服务，然后选择 Settings。在 Security 部分下，您会找到 IP 访问列表。单击文本中显示的超链接：您可以从 (任何地方 | x 个特定位置) 连接到此服务。

侧边栏将出现供您配置的选项：

允许来自任何地方的流量访问该服务

允许来自特定位置的访问该服务

拒绝对该服务的所有访问

此截屏显示了一个允许来自一系列 IP 地址的访问列表，被描述为“NY 办公室范围”：

要添加额外条目，您可以使用 + 添加新 IP 此示例添加一个单独的 IP 地址，描述为 London server ：

删除现有条目 单击交叉 (x) 可以删除一个条目 编辑现有条目 直接修改该条目 切换到允许来自 任何地方 的访问 这并不推荐，但允许这样做。我们建议您将基于 ClickHouse 构建的应用程序暴露给公众，并限制对后端 ClickHouse Cloud 服务的访问。

要应用您所做的更改，您必须单击 Save。

创建过滤器后，请确认在范围内的连接，并确认来自允许范围以外的连接被拒绝。可以使用简单的 curl 命令进行验证：

或