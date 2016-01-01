审计日志

在 ClickHouse Cloud 中，导航到您的组织详情。

在左侧菜单中选择 审计 标签，以查看对您的 ClickHouse Cloud 组织所做的更改，包括是谁进行了更改以及更改发生的时间。

活动 页面显示一个包含关于您组织的事件日志记录的表格。默认情况下，该列表按倒序排列（最近的事件在顶部）。您可以通过点击列标题来改变表格的排序。表中的每个项目包含以下字段：

活动： 描述事件的文本片段

描述事件的文本片段 用户： 发起事件的用户

发起事件的用户 IP 地址： 在适用的情况下，该字段列出发起事件的用户的 IP 地址

在适用的情况下，该字段列出发起事件的用户的 IP 地址 时间： 事件的时间戳

您可以使用提供的搜索栏根据某些标准（例如服务名称或 IP 地址）来隔离事件。您还可以将此信息导出为 CSV 格式，以便在外部工具中进行分发或分析。

为组织捕获的不同类型事件分为 3 类：服务、组织 和 用户。记录的事件列表包括：

服务创建

服务删除

服务停止

服务启动

服务名称更改

服务 IP 访问列表更改

服务密码重置

组织创建

组织删除

组织名称更改

用户角色更改

用户从组织中移除

用户被邀请加入组织

用户加入组织

用户邀请被删除

用户离开组织