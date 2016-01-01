审计日志
在 ClickHouse Cloud 中，导航到您的组织详情。
在左侧菜单中选择 审计 标签，以查看对您的 ClickHouse Cloud 组织所做的更改，包括是谁进行了更改以及更改发生的时间。
活动 页面显示一个包含关于您组织的事件日志记录的表格。默认情况下，该列表按倒序排列（最近的事件在顶部）。您可以通过点击列标题来改变表格的排序。表中的每个项目包含以下字段：
- 活动： 描述事件的文本片段
- 用户： 发起事件的用户
- IP 地址： 在适用的情况下，该字段列出发起事件的用户的 IP 地址
- 时间： 事件的时间戳
您可以使用提供的搜索栏根据某些标准（例如服务名称或 IP 地址）来隔离事件。您还可以将此信息导出为 CSV 格式，以便在外部工具中进行分发或分析。
记录的事件列表
为组织捕获的不同类型事件分为 3 类：服务、组织 和 用户。记录的事件列表包括：
服务
- 服务创建
- 服务删除
- 服务停止
- 服务启动
- 服务名称更改
- 服务 IP 访问列表更改
- 服务密码重置
组织
- 组织创建
- 组织删除
- 组织名称更改
用户
- 用户角色更改
- 用户从组织中移除
- 用户被邀请加入组织
- 用户加入组织
- 用户邀请被删除
- 用户离开组织
审计事件的 API
用户可以使用 ClickHouse Cloud API 的
activity 端点获取审计事件的导出。更多详细信息可以在 这里 找到。