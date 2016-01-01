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审计日志

在 ClickHouse Cloud 中，导航到您的组织详情。

ClickHouse Cloud 活动标签

在左侧菜单中选择 审计 标签，以查看对您的 ClickHouse Cloud 组织所做的更改，包括是谁进行了更改以及更改发生的时间。

活动 页面显示一个包含关于您组织的事件日志记录的表格。默认情况下，该列表按倒序排列（最近的事件在顶部）。您可以通过点击列标题来改变表格的排序。表中的每个项目包含以下字段：

  • 活动： 描述事件的文本片段
  • 用户： 发起事件的用户
  • IP 地址： 在适用的情况下，该字段列出发起事件的用户的 IP 地址
  • 时间： 事件的时间戳
ClickHouse Cloud 活动表

您可以使用提供的搜索栏根据某些标准（例如服务名称或 IP 地址）来隔离事件。您还可以将此信息导出为 CSV 格式，以便在外部工具中进行分发或分析。

ClickHouse Cloud 活动 CSV 导出

记录的事件列表

为组织捕获的不同类型事件分为 3 类：服务组织用户。记录的事件列表包括：

服务

  • 服务创建
  • 服务删除
  • 服务停止
  • 服务启动
  • 服务名称更改
  • 服务 IP 访问列表更改
  • 服务密码重置

组织

  • 组织创建
  • 组织删除
  • 组织名称更改

用户

  • 用户角色更改
  • 用户从组织中移除
  • 用户被邀请加入组织
  • 用户加入组织
  • 用户邀请被删除
  • 用户离开组织

审计事件的 API

用户可以使用 ClickHouse Cloud API 的 activity 端点获取审计事件的导出。更多详细信息可以在 这里 找到。