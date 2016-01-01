ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud 是由流行的开源 OLAP 数据库 ClickHouse 的原始创作者创建的云服务。您可以通过 开始免费试用 来体验 ClickHouse Cloud。

使用 ClickHouse Cloud 的一些优势如下所述：

快速实现价值 ：无需配置和扩展集群即可立即开始构建。

：无需配置和扩展集群即可立即开始构建。 无缝扩展 ：自动扩展根据可变工作负载进行调整，因此您无需为高峰使用过度配置。

：自动扩展根据可变工作负载进行调整，因此您无需为高峰使用过度配置。 无服务器操作 ：我们负责大小、扩展、安全性、可靠性和升级，您可以安心坐着。

：我们负责大小、扩展、安全性、可靠性和升级，您可以安心坐着。 透明定价 ：只需为您使用的资源付费，并提供资源预留和扩展控制。

：只需为您使用的资源付费，并提供资源预留和扩展控制。 总体拥有成本 ：最佳的性价比和低管理开销。

：最佳的性价比和低管理开销。 广泛的生态系统：带上您最喜欢的数据连接器、可视化工具、SQL 和语言客户端。

ClickHouse Cloud 持续将您的服务升级到较新版本。在开源中发布核心数据库版本后，我们会在云预发布环境中进行额外验证，这通常需要 6-8 周的时间，然后才能进行生产发布。发布是按云服务提供商、服务类型和区域分阶段进行的。

我们提供了一个“快速”发布频道，供用户订阅以在常规发布计划之前获得更新。有关更多详细信息，请参见 “快速发布频道”。

如果您依赖于早期版本的功能，在某些情况下，您可以通过服务的兼容性设置恢复到先前的行为。