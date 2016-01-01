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市场计费

您可以通过 AWS、GCP 和 Azure 市场订阅 ClickHouse Cloud。这使您能够通过现有的云服务提供商计费来支付 ClickHouse Cloud 的费用。

您可以选择按需付费 (PAYG) 或通过市场与 ClickHouse Cloud 签订合同。计费将由云服务提供商处理，您将收到一份包含所有云服务的单一发票。

常见问题

我如何验证我的组织是否已连接到市场计费？​

在 ClickHouse Cloud 控制台中，导航到 计费。您应该在 支付详情 部分看到市场名称和链接。

我是现有的 ClickHouse Cloud 用户。当我通过 AWS / GCP / Azure 市场订阅 ClickHouse Cloud 时会发生什么？​

通过云服务提供商市场注册 ClickHouse Cloud 是一个两步过程：

  1. 您首先在云服务提供商的市场门户上“订阅” ClickHouse Cloud。 完成订阅后，点击“立即支付”或“在提供商处管理”（具体取决于市场）。这会将您重定向到 ClickHouse Cloud。
  2. 在 ClickHouse Cloud 上，您可以注册新帐户或使用现有帐户登录。 无论哪种方式，都会为您创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织，该组织与您的市场计费相关联。

注意：您先前任何 ClickHouse Cloud 注册的现有服务和组织将保留，并且不会与市场计费相关联。 ClickHouse Cloud 允许您使用同一帐户管理多个组织，每个组织具有不同的计费。

您可以从 ClickHouse Cloud 控制台左下角的菜单切换组织。

我是现有的 ClickHouse Cloud 用户。如果我希望我的现有服务通过市场计费，该怎么办？​

您需要通过云服务提供商市场订阅 ClickHouse Cloud。完成市场的订阅后，重定向到 ClickHouse Cloud，您将有选项将现有的 ClickHouse Cloud 组织与市场计费链接。从那时起，您现有的资源将通过市场计费。

市场注册和组织链接

您可以从组织的计费页面确认计费确实已链接到市场。 如果您遇到任何问题，请联系 ClickHouse Cloud 支持

备注

您先前任何 ClickHouse Cloud 注册的现有服务和组织将保留，并且不会与市场计费相关联。

我作为市场用户订阅了 ClickHouse Cloud。我该如何取消订阅？​

请注意，您可以简单地停止使用 ClickHouse Cloud，并删除所有现有的 ClickHouse Cloud 服务。尽管订阅仍然有效，但您不会支付任何费用，因为 ClickHouse Cloud 没有任何经常性费用。

如果您想取消订阅，请导航到云服务提供商控制台并在那取消订阅续费。订阅结束后，所有现有服务将停止，您将被提示添加信用卡。如果未添加任何卡，经过两周所有现有服务将被删除。

我作为市场用户订阅了 ClickHouse Cloud，然后取消了订阅。现在我想重新订阅，流程是什么？​

在这种情况下，请照常订阅 ClickHouse Cloud（请参阅通过市场订阅 ClickHouse Cloud 的部分）。

  • 对于 AWS 市场，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织并与市场连接。
  • 对于 GCP 市场，您的旧组织将被重新激活。

如果您在重新激活市场组织时遇到任何问题，请联系 ClickHouse Cloud 支持

我如何访问我对 ClickHouse Cloud 服务的市场订阅发票？​

使用报表的日期与我的市场发票不一致为什么？​

市场计费遵循日历月周期。例如，对于 12 月 1 日到 1 月 1 日之间的使用，将在 1 月 3 日到 1 月 5 日之间生成发票。

ClickHouse Cloud 的使用报表遵循不同的计费周期，其中使用情况在注册日起的 30 天内计量和报告。

如果这些日期不相同，使用情况和发票日期将不同。由于使用报表每天跟踪特定服务的使用情况，用户可以依赖报表查看成本明细。

我可以在哪里找到一般计费信息？

请查看 计费概述页面

通过云服务提供商市场支付与直接支付给 ClickHouse 之间的 ClickHouse Cloud 定价有区别吗？

市场计费与直接与 ClickHouse 注册的定价没有区别。在任何情况下，您对 ClickHouse Cloud 的使用都以 ClickHouse Cloud 额度 (CHCs) 的形式进行跟踪，这些在相同的方式下计量并相应计费。