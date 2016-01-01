市场计费

您可以通过 AWS、GCP 和 Azure 市场订阅 ClickHouse Cloud。这使您能够通过现有的云服务提供商计费来支付 ClickHouse Cloud 的费用。

您可以选择按需付费 (PAYG) 或通过市场与 ClickHouse Cloud 签订合同。计费将由云服务提供商处理，您将收到一份包含所有云服务的单一发票。

在 ClickHouse Cloud 控制台中，导航到 计费。您应该在 支付详情 部分看到市场名称和链接。

通过云服务提供商市场注册 ClickHouse Cloud 是一个两步过程：

您首先在云服务提供商的市场门户上“订阅” ClickHouse Cloud。 完成订阅后，点击“立即支付”或“在提供商处管理”（具体取决于市场）。这会将您重定向到 ClickHouse Cloud。 在 ClickHouse Cloud 上，您可以注册新帐户或使用现有帐户登录。 无论哪种方式，都会为您创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织，该组织与您的市场计费相关联。

注意：您先前任何 ClickHouse Cloud 注册的现有服务和组织将保留，并且不会与市场计费相关联。 ClickHouse Cloud 允许您使用同一帐户管理多个组织，每个组织具有不同的计费。

您可以从 ClickHouse Cloud 控制台左下角的菜单切换组织。

您需要通过云服务提供商市场订阅 ClickHouse Cloud。完成市场的订阅后，重定向到 ClickHouse Cloud，您将有选项将现有的 ClickHouse Cloud 组织与市场计费链接。从那时起，您现有的资源将通过市场计费。

您可以从组织的计费页面确认计费确实已链接到市场。 如果您遇到任何问题，请联系 ClickHouse Cloud 支持。

备注 您先前任何 ClickHouse Cloud 注册的现有服务和组织将保留，并且不会与市场计费相关联。

请注意，您可以简单地停止使用 ClickHouse Cloud，并删除所有现有的 ClickHouse Cloud 服务。尽管订阅仍然有效，但您不会支付任何费用，因为 ClickHouse Cloud 没有任何经常性费用。

如果您想取消订阅，请导航到云服务提供商控制台并在那取消订阅续费。订阅结束后，所有现有服务将停止，您将被提示添加信用卡。如果未添加任何卡，经过两周所有现有服务将被删除。

在这种情况下，请照常订阅 ClickHouse Cloud（请参阅通过市场订阅 ClickHouse Cloud 的部分）。

对于 AWS 市场，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织并与市场连接。

对于 GCP 市场，您的旧组织将被重新激活。

如果您在重新激活市场组织时遇到任何问题，请联系 ClickHouse Cloud 支持。

市场计费遵循日历月周期。例如，对于 12 月 1 日到 1 月 1 日之间的使用，将在 1 月 3 日到 1 月 5 日之间生成发票。

ClickHouse Cloud 的使用报表遵循不同的计费周期，其中使用情况在注册日起的 30 天内计量和报告。

如果这些日期不相同，使用情况和发票日期将不同。由于使用报表每天跟踪特定服务的使用情况，用户可以依赖报表查看成本明细。

请查看 计费概述页面。

市场计费与直接与 ClickHouse 注册的定价没有区别。在任何情况下，您对 ClickHouse Cloud 的使用都以 ClickHouse Cloud 额度 (CHCs) 的形式进行跟踪，这些在相同的方式下计量并相应计费。