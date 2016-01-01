Managed Postgres 迁移常见问题

关于 Postgres 复制机制的许多问题——包括 TOAST 列、replication slot、publication、schema 变更以及数据类型映射——都已在 ClickPipes for Postgres FAQ 中解答。其中的信息同样适用于 Managed Postgres 迁移。

当源端 Postgres 中存在目标端 Managed Postgres 上没有的 enum 值时，就会出现此错误。逻辑复制不会自动传播 ALTER TYPE ... ADD VALUE 命令，因此，如果在初始 schema 设置完成后又在源端新增了 enum 值，就会导致目标端插入失败。

要解决此问题，请在目标 Postgres 的该 enum 类型中补上缺失的值：

ALTER TYPE your_enum_type ADD VALUE 'new_value';

将 your_enum_type 替换为你的枚举类型名称，并将 'new_value' 替换为错误信息中缺少的值。

在逻辑复制过程中，如果复制顺序与目标端现有的唯一约束发生冲突，就可能出现唯一约束冲突。这种情况可能出现在涉及操作重放的 CDC (变更数据捕获) 工作负载中：某些操作会暂时违反唯一性，而后续更新才会消除冲突。

要解除复制阻塞，请删除目标 Postgres 上的唯一约束：

ALTER TABLE your_table DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

可通过运行以下命令查看约束名称：

SELECT conname, conrelid::regclass FROM pg_constraint WHERE contype = 'u';

在切换时，待复制完成且源端不再处于活动状态后，重新添加该约束：